Trudeau ostro nad konvoj: Lahko protestirate, nimate pa pravice blokirati ekonomije

Vozniki tovornjakov so se na ulico podali, ker nasprotujejo kanadskim pravilom glede cepljenja proti covidu-19. Njihova vozila so ohromila Ottawo, zaradi česar so razglasili izredne razmere, mnoga lokalna podjetja so morala zapreti vrata.

Stanovalci, ki imajo dovolj hupanja, so medtem dosegli majhno zmago, saj je sodnik v Ottawi odločil, da morajo tovornjakarji za 10 dni prenehati s hupanjem.

Medtem ko je večina protestov potekala mirno, je policija sporočila, da so zaskrbljeni zaradi ekstremistične retorike, ki prihaja iz vrst skrajno desnih skupin na shodu. Poleg prijavljenih rasnih in homofobnih zlorab, so opazili tudi nacistične simbole, protestniki pa so plesali na grobu neznanega vojaka pri državnem spomeniku. Ottawska policija je sporočila, da skupaj preiskuje več kot 60 incidentov, vključno z domnevnimi zločini iz sovraštva in premoženjsko škodo.

"Želim biti zelo jasen - ne ustrašimo se tistih, ki delavce v malih podjetjih zmerjajo in zlorabljajo ter kradejo hrano brezdomcem," je kanadski premier Justin Trudeau povedal poslancem na nujni razpravi v kanadskem parlamentu. "Ne bomo se vdali tistim, ki izobešejo rasistične zastave, ne bomo se umaknili tistim, ki se ukvarjajo z vandalizmom ali sramotijo spomin na naše veterane."

"Kanadčani imajo pravico protestirati, se ne strinjati s svojo vlado in izraziti svoje mnenje. To pravico bomo vedno varovali. Toda bodimo jasni: nimajo pravice blokirati našega gospodarstva, naše demokracije ali vsakdanjega življenja naših sodržavljanov. To se mora ustaviti," pa je kasneje zapisal na spletu.

Župan Ottawe Jim Watson je v nedeljo v prestolnici razglasil izredne razmere, zvezno vlado je prosil, naj pošlje dodatnih 1800 policistov in posrednika, da bi "prekinili to obleganje". Trudeau se je zavezal, da bo poslal "vse, kar mesto potrebuje", vendar ni podrobneje razložil, kaj bi to lahko bilo. Prejšnji teden je izključil napotitev vojske v mesto, češ da je treba biti pri tem "zelo, zelo previden", poroča BBC.

Tako imenovani konvoj svobode se je začel 9. januarja v zahodni Kanadi, ko so tovornjakarji protestirali proti novemu pravilu, ki zahteva, da morajo biti cepljeni proti covidu-19, da prečkajo ameriško-kanadsko mejo. Demonstracije so se zdaj spremenile v jezo na številne protikoronske omejitve ter na vlado. Demonstracije so se razširile tudi na več drugih kanadskih mest, vključno s Torontom in Vancouvrom.

Konec tedna je policija opozorila, da bi lahko aretirali vsakogar, ki protestnikom prinašal zaloge, vključno z osnovnimi potrebščinami, kot sta hrana in toaletni papir. Nekateri prebivalci Ottawe pa so dejali, da je bil odziv policije šibek in da so ukrepali prepozno.

Šef policije Peter Sloly je dejal, da še naprej "agresivno preganjajo" vse posameznike ali organizacije, ki financirajo protest. Stran GoFundMe, ki je zbrala slabih sedem milijonov evrov je bila medtem zaprta, donacije pa zamrznjene.

Protestniki vztrajajo, da se ne bodo vdali in pravijo, da na protestu vladata "mir in ljubezen".