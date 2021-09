Trudeaujevi liberalci zmagali na volitvah, vendar večine niso dobili

Čeprav je liberalna stranka premierja Justina Trudeauja zmagala, pa je bil rezultat skoraj enak kot pred dvema letoma. Trudeaujevi liberalci bodo tokrat zasedli 156 sedežev, enega manj kot so jih dobili leta 2019 in še vseeno 14 glasov premalo, da bi v spodnjem domu osvojili večino, poroča AP News .

49-letni Trudeau je avgusta razpisal predčasne volitve, ker je računal, da si bo liberalna stranka zaradi uspešnega boja proti pandemiji covida-19 povečala število parlamentarnih sedežev. Predvolilne ankete niso obetale tega in nekatere so celo napovedovale zmago konservativne stranke, ki jo vodi Erin O'Toole .

Konservativci so medtem dobili 121 sedežev, enako kot leta 2019. Levičarski Novi demokrati so tokrat dobili 27 sedežev, kar je tri več kot na zadnjih volitvah, število sedežev stranke Bloc Quebecois (32) in Zelene stranke (2) pa je ostalo enako.

Trudeau se je za volitve sicer odločil med vodenjem stabilne manjšinske vlade, ki ji ni grozila zrušitev. Opozicija pa ga je večkrat obtožila, da je predčasne volitve, dve leti pred iztekom mandata sklica povsem po nepotrebnem in zgolj zaradi njegovih osebnih ambicij.

"Lahko bi rekli, da je Trudeaujeva zmaga grenko-sladka, saj mu ni uspelo doseči cilja, da bi dobil večino," je dejal Daniel Béland, profesor politologije na univerzi McGill v Montrealu. "Pravzaprav smo spet na začetku, saj bo novi manjšinski parlament enak kot prejšnji. Trudeau in liberalci so si rešili kožo in bodo ostali na oblasti, a mnogi Kanadčani, ki si poznih poletnih pandemijskih volitev niso želeli, verjetno niso navdušeni nad celotno situacijo," je še dejal.