Tujina

Trump: 85 tisoč evrov za vizum visoko kvalificiranih tujih delavcev

Washington, 20. 09. 2025 16.35 | Posodobljeno pred 39 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
4

Ameriški predsednik Donald Trump je odredil plačilo pristojbine v višini 100.000 dolarjev (85 tisoč evrov) ob izdaji vizumov za delo visoko kvalificiranih tujih delavcev v ZDA. Ta odločitev bi lahko imela občutne posledice predvsem za ameriški tehnološki sektor, ki zaposluje večino prejemnikov teh vizumov.

"Glavno je, da bodo v ZDA prihajali odlični posamezniki in da bodo plačevali," je Donald Trump povedal novinarjem v Beli hiši.

Podelitev vizuma H-1B tujim delavcem s specializiranimi znanji, kot so znanstveniki, inženirji in računalniški programerji, omogoča opravljanje dela v ZDA za obdobje treh let in obenem z možnostjo podaljšanja na šest let.

ZDA letno na podlagi žreba podelijo 85.000 teh vizumov, pri čemer tri četrtine prejemnikov predstavljajo državljani Indije. Te zaposlujejo predvsem podjetja v tehnološkem sektorju.

Voditelji tehnoloških podjetij, vključno s Trumpovim nekdanjim zaveznikom Elonom Muskom, opozarjajo na posledice Trumpovega odloka. Prepričani so, da ZDA same ne premorejo zadostnega števila domačih talentov za zapolnitev ključnih delovnih mest v tehnološkem sektorju.

Zaposlena v Googleu
Zaposlena v Googleu FOTO: Profimedia

Ameriški minister za trgovino Howard Lutnick je na drugi strani dejal, da "vsa glavna podjetja" spremembe podpirajo.

V skladu s Trumpovim odlokom bo obveznost plačila pristojbine začela veljati v nedeljo, minister za domovinsko varnost pa bo lahko za posameznike, podjetja ali panoge odredil oprostitev njenega plačila.

Število vlog za vizume H-1B se je sicer v zadnjih letih močno povečalo, vrhunec pa doseglo leta 2022 pod nekdanjim demokratskim predsednikom Joejem Bidnom. Največ zavrnitev je bilo na drugi strani leta 2018 v času Trumpovega prvega predsedniškega mandata.

ZDA so lani odobrile približno 400.000 vizumov H-1B, od tega je šlo v dveh tretjinah primerov za podaljšanja.

Trump je v petek podpisal tudi odredbo, ki med drugim uvaja pospešeno pot do stalnega prebivališča v ZDA za posameznike, ki bodo za to plačali znesek v višini milijona ameriških dolarjev (850 tisoč evrov).

zda trump plačilo vizum amerika delavci
watever
20. 09. 2025 17.14
A je Trum v sorodu z Golobom? Oba sta očitno nastrojena proti gospodarstvu
Mojemnenjeinpika
20. 09. 2025 17.20
Vlada, ki je gospodarstu namenila milijarde spodbud, je nastrojena proti gospodarstvu?
Sixten Malmerfelt
20. 09. 2025 16.55
+3
ta trumpelj pa sam sebi jamo koplje!
CorbaMorba
20. 09. 2025 16.47
+1
Kdo je za “tadobre”? Roke gor!
