Trump: 85 tisoč evrov za vizum visoko kvalificiranih tujih delavcev

"Glavno je, da bodo v ZDA prihajali odlični posamezniki in da bodo plačevali," je Donald Trump povedal novinarjem v Beli hiši.

Podelitev vizuma H-1B tujim delavcem s specializiranimi znanji, kot so znanstveniki, inženirji in računalniški programerji, omogoča opravljanje dela v ZDA za obdobje treh let in obenem z možnostjo podaljšanja na šest let.

ZDA letno na podlagi žreba podelijo 85.000 teh vizumov, pri čemer tri četrtine prejemnikov predstavljajo državljani Indije. Te zaposlujejo predvsem podjetja v tehnološkem sektorju.

Voditelji tehnoloških podjetij, vključno s Trumpovim nekdanjim zaveznikom Elonom Muskom, opozarjajo na posledice Trumpovega odloka. Prepričani so, da ZDA same ne premorejo zadostnega števila domačih talentov za zapolnitev ključnih delovnih mest v tehnološkem sektorju.