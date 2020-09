Trump: 1.800 padlih marincev označil za 'naivneže', ki so se pustili ubiti

Trump je namreč idejo o obisku zavrnil, ker se je bal, da se bodo njegovi lasje v dežju razmršili in ker ni menil, da je pomembno spoštovanje ameriških padlih vojakov, trdijo štirje ljudje, ki so tisti dan bili prisotni na pogovorih s predsednikom, pravi The Atlantic. Trump je zjutraj v pogovoru z uslužbenci na načrtovanem obisku dejal: "Zakaj bi šel na to pokopališče? Napolnjeno je s poraženci." V ločenem pogovoru na istem potovanju je Trump več kot 1.800 marincev, ki so umrli v Belleau Woodu, označil za "naivneže", ki so se pustili ubiti.

Belleau Wood je bila ena najpomembnejših bitk v ameriški zgodovini. V njej so se borili ameriški marinci, ki so uspeli zaustaviti prodor nemške vojske proti Parizu spomladi leta 1918. Trump naj bi svojim svetovalcem postavljal nenavadna vprašanja: "Kdo se je boril na pravi strani?" Prav tako ni razumel, zakaj so morale ZDA posredovati na strani zaveznikov.