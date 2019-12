Šesta veja ameriške vojske: ZDA tudi uradno dobile vesoljske sile

Vesoljske sile bodo varovale ameriška sredstva v vesolju, kot so sateliti, piše BBC. Vse bolj se v vesolje, označeno tudi kot zadnja vojaška meja, usmerjata tudi Rusija in Kitajska.

Sprva bo vesoljske sile sestavljalo 16.000 vojakov in civilistov, ki že zdaj delujejo na področju operacij, povezanih z vesoljem, v zračnih silah, so pojasnili v vojski. Cilj pa je, da bi postopoma integrirali še vojake in civiliste, ki delujejo na področju vesolja v kopenskih silah in mornarici.

Z zakonom pa so tudi uradno ustanovili tudi ameriške vesoljske sile oziroma US Space Force. Gre za novo, šesto vejo ameriške vojske, prvo po 70. letih - doslej so imeli zračne sile, marince, kopensko vojsko, mornarico in obalno stražo.

Pomoč Ukrajini, sankcije proti ruskemu plinovodu Severni tok 2

S podpisom proračuna so se ZDA izognile novemu zaprtju zvezne vlade. Zakonodaja na 2400 straneh v naslednjih desetih letih povečuje proračunsko luknjo za dodatnih 400 milijard dolarjev. Levji delež paketa gre Pentagonu za rekorden proračun v višini 738 milijard dolarjev. Plače vojakov in zveznih uslužbencev bodo narasle za 3,1 odstotka. Trump pa je dobil 1,4 milijarde dolarjev za gradnjo zidu na meji z Mehiko in dovoljenje, da lahko dodaten denar jemlje drugje. Na primer Pentagonu.

Zakonodaja pa vsebuje prepoved Trumpu, da samovoljno umakne ZDA iz zveze Nato in prepoved umika ameriških vojaških sil iz Južne Koreje. Zagotavlja 300 milijonov dolarjev vojaške pomoči Ukrajini, vključno z raketami, možnost uvedbe sankcij proti ruskim podjetjem in osebam zaradi podpore sirskemu predsedniku Bašarju al Asadu ter prepoved priznanja ruske zasedbe polotoka Krim in podobno.

Uvajajo se tudi sankcije proti vladam in podjetjem, ki sodelujejo pri ruskem plinovodu do Nemčije Severni tok 2. Ameriške oblasti imajo zdaj 60 dni časa, da določijo podjetja in posameznike, ki pri tem sodelujejo.

Kongresniki so tudi povečali sklad za Evropsko obrambno pobudo za dodatnih 734 milijonov dolarjev, ki bodo namenjena za gradnjo vojaških objektov v Evropi in boj proti ruskim podmornicam.