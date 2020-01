Napad na iranske kulturne objekte bi bil vojni zločin, a Trump še naprej grozi

V Iraku je sicer trenutno približno 5.000 ameriških vojakov kot del mednarodne koalicije v boju proti Islamski državi. V Iran so medtem prispeli posmrtni ostanki ubitega iranskega generala Kasema Solejmanija , na ulice Teherana pa so se odpravili protestniki. Iran je ZDA zagrozil z 32 tarčami, Trump pa nazaj z 52 tarčami, pri tem pa poudaril, da ima največjo vojsko na svetu.

Trump je bil na poti s počitnic bojevito razpoložen in je tudi zagrozil s sankcijami Iraku, če bo skušal uresničiti sklep parlamenta, ki poziva k umiku ameriške vojske iz države. "Tam imamo izjemno drago letalsko oporišče, ki nas je stalo več milijard. Ne gremo nikamor, dokler nam ne povrnejo denarja," je dejal novinarjem. Zaračunali jim bomo take sankcije, kot jih še niso videli, je bil oster Trump.

"Oni lahko uporabljajo obcestne bombe in razstreljujejo naše ljudi, mi pa se ne smemo dotakniti njihovih kulturnih objektov? Tako to ne gre," je zatrdil Trump in dejal, da če bo Iran kaj storil, bo potem prišlo do velikega maščevanja.

Pompeo je v številnih intervjujih zagotovil, da ameriška vojska ne bo izvajala vojnih zločinov, Trump pa trdi nasprotno.

Iran je tudi napovedal, da ne bo več spoštoval jedrskega dogovora iz leta 2015, saj ocenjuje, da ga ta ne zavezuje več. Iran med drugim ne bo več spoštoval omejitev pri bogatenju urana.

Maja 2015 je Iran po 12 letih spora z mednarodno skupnostjo podpisal sporazum o omejitvi jedrskega programa v zameno za odpravo številnih sankcij. Med ključnimi točkami je bilo zmanjšanje števila centrifug za bogatenje urana in nižja stopnja bogatenja urana, ki bi zadostovala za delovanje jedrskih elektrarn, ne pa za jedrsko orožje.

Trump je leta 2018 sporočil, da ZDA odstopajo od jedrskega sporazuma in znova vzpostavljajo gospodarske sankcije. Iran je takrat sporočil, da kljub temu ostaja zavezan sporazumu, kasneje pa je od svojih obvez postopoma odstopal.

Voditelji Nemčije, Francije in Velike Britanije, ki so bile skupaj z Rusijo in Kitajsko podpisnice jedrskega sporazuma, so v skupni izjavi Iran pozvale, naj se vzdrži vseh nasilnih dejanj. Vse vpletene akterje so pozvali k umiritvi in odgovornosti.

V napadu teroristične skupine Al Šabab v Keniji umrli trije Američani

Ameriška vojska je medtem potrdila, da so v nedeljskem napadu teroristične skupine Al Šabab na letalsko oporišče Manda Bay v Keniji umrli trije Američani. Med njimi vojak in dva "pogodbenika". Šlo je za prvi napad pripadnikov te afriške podružnice Al Kaide na Američane, pri čemer je bilo uničenih tudi nekaj letal, helikopterjev in vozil.