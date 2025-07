Trump: 50-odstotne carine na baker in uvoz iz Brazilije

V torek je predsednik prvič omenil carine na baker med sejo kabineta, kar je sprožilo paniko med ameriškimi podjetji, ki so hitela z uvozom kovine iz Čila in drugih dobaviteljic. Trump je dejal, da prejšnje administracije nosijo krivdo za oslabitev ameriške industrije bakra, ki jo vidi kot ključno za proizvodnjo polprevodnikov, letal, baterij in vojaške opreme.

"Amerika bo znova zgradila dominantno industrijo bakra," je dodal.

Trump je brazilskemu predsedniku Luizu Inaciu Luli da Silvi poslal pismo, v katerem je izrazil nezadovoljstvo nad sojenjem Lulovemu predhodniku Jairu Bolsonaru.

Poleg tega je Trump obtožil Brazilijo "napadov na svobodne volitve, svobodo govora Američanov in tajnih cenzurnih ukazov proti ameriškim družbenim omrežjem." Uradu ameriškega trgovinskega predstavnika je naročil, naj uvede novo preiskavo domnevno nepoštenih digitalnih praks.

Lula je v odzivu zatrdil, da se bo Brazilija na vsak enostranski ukrep odzvala "v skladu z nacionalno zakonodajo".

Trgovinski analitik in nekdanji uradnik Brad Setser je opozoril, da bi lahko Trumpove enostranske poteze privedle do nevarne trgovinske vojne: "To kaže na nevarnost carin, ki jih lahko uvede en sam človek – in politične razloge v ozadju."

Brazilija je sicer 15. največja trgovinska partnerica ZDA z dvostransko trgovino v višini 92 milijard dolarjev (leta 2024). Največji ameriški izvoz v Brazilijo vključuje letala, naftne derivate, surovo nafto in polprevodnike, medtem ko Brazilija izvaža predvsem surovo nafto, kavo, jeklene polizdelke in surovo železo.