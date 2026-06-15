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Trump 80. rojstni dan proslavil s turnirjem UFC

Washington, 15. 06. 2026 08.19 pred 49 minutami 3 min branja 0

Avtor:
N.V. STA
Dvoboj organizacije UFC pred Belo hišo

Prvič v zgodovini ZDA je Bela hiša gostila turnir organizacije UFC. Razlog? 250. obletnica države, poleg tega pa je ameriški predsednik praznoval 80. rojstni dan. Na ta dan je Trump opravil tudi telefonske pogovore z ruskim in ukrajinskim predsednikom, ki sta mu čestitala za rojstni dan.

Bela hiša je turnir javnosti predstavila kot praznovanje 250. obletnice ZDA, ki sovpada s predsednikovim rojstnim dnevom. Slavje se je začelo s prihodom Trumpa, ki ga je spremljal predsednik UFC Dana White, iz Ovalne pisarne Bele hiše do posebej za to priložnost postavljenega ringa za okrog 4000 gledalcev.

Sledila je himna in prelet vojaških letal, nato pa dvoboji, vmes pa so Trumpu prisotni - večinoma vojaki, ki so dobili vstopnice zastonj - zaploskali za rojstni dan.

Udeleženci turnirja so se pred prihodom v areno ogrevali kar znotraj Bele hiše, eden od tekmovalcev pa je ob koncu dvoboja dejal, da vsi vedo, da je Michelle Obama v resnici moški, poroča televizija ABC.

Vrhunec večera je predstavljal glavni dvoboj med gruzijsko-španskim borcem Ilio Topurio in Američanom Justinom Gaethjejem za naslov prvaka UFC v lahki kategoriji, poročajo ameriški mediji.

Trump in White sta večkrat poudarila, da je bil spektakel z datumom predsednikovega rojstnega dne usklajen zgolj po naključju, poročajo ameriški mediji. "Ravno na moj rojstni dan je, vendar tega nisem organiziral zaradi tega razloga," je dejal Trump. "Rekli so mi: Gospod, všeč nam je datum 14. junij. Jaz pa sem odgovoril: Ja, to je moj rojstni dan. Tega niso vedeli, vendar so izbrali prav ta datum."

Podpredsednik JD Vance pa je svojemu nadrejenemu javno čestital za rojstni dan in zapisal: "Veselim se, da bomo pozneje danes praznovali na UFC-prireditvi!"

"Vse najboljše najboljšemu vseh časov (GOAT)," je Vance zapisal v objavi na omrežju X.

Dogodka so se med drugim udeležili tudi ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg, podpredsednik ZDA, senator Lindsey Graham in Trumpov posebni odposlanec Steve Witkoff. Več tisoč ljudi si je dogajanje ogledalo na velikem ekranu nedaleč od prizorišča, za kar so morali plačati vstopnino, preden so jih spustili skozi varnostni obroč, poroča televizija CBS.

Bela hiša je navedla, da stroške krije UFC, čeprav zvezna tožba proti dogodku, ki ga sodišče ni blokiralo pred začetkom, trdi, da je sedem agencij zvezne vlade vložilo znatna sredstva in delovno silo. Tožba ne navaja natančno, koliko vladnih sredstev je bilo porabljenih za dogodek.

Glavni sponzor dogodka je bil Polymarket, in to v času, ko že vlada zaskrbljenost glede morebitnega trgovanja z notranjimi informacijami med osebjem Bele hiše in zavezniki. Bela hiša je marca opozorila vladno osebje, naj ne sklepa stav na trgih napovedi v zvezi z vojno z Iranom, je aprila za ABC povedal uradnik Bele hiše.

V nedeljo je bilo vroče in vlažno, meteorologi pa so napovedovali nevihte. White je pred dnevi vztrajal, da se bo dogodek odvil ne glede na napoved. "V veljavi so standardni načrti za izredne razmere zaradi vremena, da se zagotovi varnost predsednika in vseh obiskovalcev," pa je dejal uradnik Bele hiše.

Telefonski pogovori

Ruski predsednik Vladimir Putin je v nedeljo opravil telefonski pogovor s Trumpom, med katerim mu je čestital ob njegovem 80. rojstnem dnevu in z njim razpravljal o dvostranskih odnosih med Moskvo in Washingtonom, je sporočil Kremelj.

Med pogovorom, ki je trajal nekaj manj kot eno uro, je Trump ponovno pozval h koncu vojne v Ukrajini, je dejal Putinov svetovalec Jurij Ušakov.

Po njegovih besedah sta se sogovornika dogovorila tudi, da bosta ameriška odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner v bližnji prihodnosti znova obiskala Rusijo. Putin je Trumpu povedal, da naj ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, če si želi srečanja, pride v Moskvo. Gre sicer za ponudbo, ki jo je Zelenski dosledno zavračal.

Trump se je pogovarjal tudi z Zelenskim, ki mu je prav tako čestital ob rojstnem dnevu, poroča CNN.

"Imela sva precej podroben pogovor o številnih ključnih vprašanjih – med njimi je bil seveda tudi mir," je dejal Zelenski. "Dogovorila sva se, da bova več govorila ob najinem srečanju na vrhu skupine G7," je dodal.

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