Trump: 90-dnevna zamrznitev carin, Kitajcem pa dvig na 125 odstotkov

"Na podlagi pomanjkanja spoštovanja, ki ga je Kitajska izkazala do svetovnih trgov, zvišujem tarifo, ki jo Kitajski zaračunavajo Združene države Amerike, na 125 %, ki začne veljati takoj. Na neki točki, upajmo, da v bližnji prihodnosti, bo Kitajska spoznala, da dnevi trganja ZDA in drugih držav niso več vzdržni ali sprejemljivi," je dejal Trump.

"Nasprotno in na podlagi dejstva, da je več kot 75 držav poklicalo predstavnike Združenih držav Amerike, vključno z ministrstvi za trgovino, zakladnico in trgovinskega predstavnika ZDA, da se pogajajo o rešitvah v zvezi s trgovino, trgovinskimi ovirami, tarifami, valutno manipulacijo in nedenarnimi tarifami, in da se te države na moj močan predlog niso maščevale na kakršen koli način proti Združenim državam, sem dovolil 90-dnevni premor in znatno znižano vzajemno tarifo v višini 10 %, ki prav tako začne veljati takoj," je še pojasnil.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je novinarjem pojasnila, da so se carine za Kitajsko dvignile, ker se je Peking nepremišljeno odločil za maščevanje.

Povedala je tudi, da bodo ZDA nadaljevale s prilagojenimi pogajanji in da bo raven carin med pogajanji znižana na univerzalnih 10 %.