Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

Trump afero Epstein znova označil za neumnost in demokratsko prevaro

Washington, 07. 08. 2025 07.26 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
13

Ameriški predsednik Donald Trump je afero s pokojnim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom znova označil za popolno neumnost in demokratsko prevaro. Ob tem je zanikal, da bi ga njegov odvetnik Todd Blanche seznanil z vsebino pogovora z zaprto nekdanjo Epsteinovo sodelavko Ghislaine Maxwell.

Todd Blanche, ki ga je Donald Trump imenoval za namestnika pravosodne ministrice ZDA, je v poskusu umirjanja afere, ki jo žene naprej Trumpova volilna baza, julija na Floridi več ur zasliševal Ghislaine Maxwell. Pred kratkim pa so jo brez pojasnila preselili v zvezni zapor v Teksasu, kar je sprožilo dodatna vprašanja o tem, kaj Trump in njegova vlada prikrivata.

Številni ameriški mediji so poročali, da je Trump večkrat omenjen v Epsteinovih dosjejih, demokratski člani kongresa pa trdijo, da so agenti FBI dobili navodilo, da dosjeje preiščejo in posebej označijo omembe Trumpa za morebitne popravke.

"Vse skupaj je ena velika neumnost in demokratska prevara, s katero želijo odvrniti pozornost od najuspešnejših šestih mesecev v ameriški zgodovini," je po poročanju televizije NBC novinarjem v Beli hiši dejal Trump.

Donald Trump
Donald Trump FOTO: AP

Podpredsednik ZDA JD Vance je medtem zavrnil navedbe medijev o načrtovani večerji z Blanchem, pravosodno ministrico Pam Bondi, vodjo kabineta Bele hiše Susie Wiles in direktorjem FBI Kashem Patelom, kjer naj bi izdelali strategijo odgovora na afero, zaradi katere so izbruhnila nesoglasja tudi znotraj vlade. 

NBC, CNN, ABC in drugi mediji so poročali, da nameravajo na večerji razpravljati o tem, kako v prizadevanja za umiritev afere vključiti popularnega podkasterja Joa Rogana in ali objaviti tonske posnetke pogovora med Blanchem in Maxwell. Po poročanju NBC je Maxwell zatrdila, da Trump v njeni prisotnosti nikoli ni storil nič zaskrbljujočega.

Ena od Epsteinovih žrtev, igralka Alicia Arden, je na sredini novinarski konferenci pozvala vlado, naj objavi vse, kar je obljubila. Ob navedbah, da Trump ne izključuje možnosti pomilostitve Maxwell, pa se je zjokala. Skupaj z drugimi žrtvami je namreč povedala, da je Maxwell novačila dekleta za Epsteina in pri zlorabah aktivno sodelovala.

Trump je bil dolgoletni prijatelj Epsteina in Maxwell. Ko je bila Maxwell obsojena na 20 let zapora zaradi sodelovanja pri spolnih zlorabah, ji je Trump zaželel vse dobro.

Epstein je po aretaciji v času prve Trumpove vlade leta 2019 v zaporu naredil samomor, Trump pa je lani med kampanjo za ponovno izvolitev zagotavljal, da bo objavil vse.

Bondi je februarja dejala, da ima na mizi seznam Epsteinovih strank, julija pa se je podpisala pod poročilo vlade, ki pravi, da seznama ni.

Epsteina so že pred desetletji preganjali zaradi spolnih zlorab mladoletnic, vendar je bil takrat obsojen na le nekaj mesecev zaporne kazni, potem ko je priznal kršenje zakona o prostituciji. Leta 2019 je bil aretiran in obtožen spolne trgovine z mladoletnicami, mesec dni zatem pa je v zaporu storil samomor.

trump Epstein afera neumnost prevara
Naslednji članek

Skrivnostna globokomorska bitja, ki jih dnevno spremlja več kot milijon ljudi

Naslednji članek

V veljavi nove ameriške uvozne carine

SORODNI ČLANKI

Zaslišali nekdanjo Epsteinovo sodelavko, ki je sodelovala pri zlorabah

Epsteinov brat: Stike s Trumpom je prekinil Jeffrey, 'ko je spoznal, da je prevarant'

Nove fotografije in posnetki Epsteina na Trumpovi poroki

  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Diabloss
07. 08. 2025 08.42
Jajo stil. Samo ne vem kdo je to izumil prvi.
ODGOVORI
0 0
Mens sana
07. 08. 2025 08.38
+1
..............predsednik "najlepše, najmočnejše, najbogatejše države" na svetu, človek, ki ob vsaki izgovorjeni besedi poraja dvome v njegovo uravnovešenost, človek brez morale, človek, ki postavlja nove najnižje možne standarde za funkcijo predsednika.........................
ODGOVORI
1 0
tuttikaki
07. 08. 2025 08.36
+4
ta človek ja poosebljena laž. KAr pride iz njegovih ust je laž ali provokacija.
ODGOVORI
4 0
Wolfman
07. 08. 2025 08.31
+7
Zakaj ni dec in pošteno prizna, da si želi najraje otroke in mladoletnice?
ODGOVORI
7 0
Dvigalo
07. 08. 2025 08.26
-1
Samo nakladanje…. Punce so želele slavo oni so to izkoristili, celo ena Slovenka ki vedno grdo gleda….
ODGOVORI
2 3
franc1972slo
07. 08. 2025 08.25
+6
Pedo Trump si kupuje čas, da FBI naredi revizijo dokumentov in ga umakne iz spornih delov. Potem jih bo objavil.
ODGOVORI
6 0
dujedrag
07. 08. 2025 08.39
+1
ma jaz bi reko, da še objavil ne bo. Zastaranje tematike in tako naprej....
ODGOVORI
1 0
Wolfman
07. 08. 2025 08.21
+3
Kako mora biti poštenim voditeljem v duši in srcu, ko se morajo dogovarjati s tako zverjo kot je PDfile Trump! Celo dvomim, da si želi Putin v petek kakorkoli dogovarjati ali celo srečati z Trumpom!
ODGOVORI
4 1
Bombardirc1
07. 08. 2025 08.20
+3
Jajotov vzornik. Ogabno...
ODGOVORI
4 1
Port__CN
07. 08. 2025 08.12
+3
Ko je os. dobljena z dokumentacijo (slika in drugo ) in laže da ni , MU Z TEŽAVO ZAUPAČ ČUVANJE OVC Da o opravljanju predsedniške funkcije sploh ne govorimo .
ODGOVORI
4 1
proofreader
07. 08. 2025 08.10
+2
Bosta Clintonova pričala o Epsteinu, če ju pozovejo? Pa Bill Gates?
ODGOVORI
5 3
Nace Štremljasti
07. 08. 2025 08.09
+10
isti kot janša,vsi lažejo samo on govori resnico ane
ODGOVORI
11 1
klop12
07. 08. 2025 08.06
+5
PDFile Trump
ODGOVORI
5 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065