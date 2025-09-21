Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Trump Afganistanu zagrozil zaradi vojaškega oporišča Bagram

Washington, 21. 09. 2025 10.10 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
46

Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil Afganistanu, da se bodo zgodile "slabe stvari", če država, kjer vladajo talibani, ZDA ne bo vrnila nadzora nad vojaškim oporiščem Bagram. To je storil nekaj dni po tem, ko je med obiskom v Združenem kraljestvu omenil idejo o ponovnem ameriškem prevzemu nadzora nad bazo, poročajo tuje agencije.

Že po četrtkovem srečanju z britanskim premierjem Keirom Starmerjem je ameriški predsednika Donald Trump na novinarski konferenci dejal, da si ZDA prizadevajo ponovno prevzeti nadzor nad bazo, ki so jo ameriške sile uporabljale po napadih 11. septembra 2001. "Eden od razlogov, zakaj si želimo to bazo, je, kot veste, ta, da je eno uro oddaljena od mesta, kjer Kitajska proizvaja svoje jedrsko orožje," je dejal ameriški predsednik.

Talibani v vojaškem oporišču Bagram
Talibani v vojaškem oporišču Bagram FOTO: AP

V soboto je Trump novinarjem v Beli hiši dejal, da se o Bagramu pogovarja z Afganistanom. "Trenutno se pogovarjamo z Afganistanom, to bazo želimo dobiti nazaj in jo želimo dobiti hitro, takoj. In če je ne bodo vrnili, boste izvedeli, kaj nameravam storiti," je dejal.

Nato pa je sedila objava ameriškega predsednika na njegovem omrežju: "Če Afganistan ne vrne letalske baze Bagram tistim, ki so jo zgradili, Združenim državam Amerike, se bodo zgodile slabe stvari."

Trump se je dogovoril o umiku, Biden ga je izvedel

Trump je sicer doslej večkrat izrazil obžalovanje zaradi izgube dostopa ZDA do oporišča in opozoril na njegovo bližino Kitajski, a je bilo v četrtek prvič, da je javno povedal, da dela na tem.

Bagram, največja letalska baza v Afganistanu, ki se nahaja približno 50 kilometrov od Kabula, je dve desetletji ZDA služila za operacije proti talibanom, potem ko je Washington po napadih na ZDA 11. septembra 2001 strmoglavil talibansko vlado.

Preberi še Talibani prepovedali okna, skozi katera bi lahko z ulice videli ženske

Julija 2021 so se nato sile ZDA in zveze Nato kaotično umaknile iz Bagrama. Po umiku so talibani prevzeli oblast v državi, strmoglavili vlado, ki so jo podpirale ZDA, in zavzeli bazo. Za umik ameriških sil iz Afganistana do maja 2021 se je sicer februarja leta 2020 s talibani dogovorila prav prva Trumpova administracija, vlada njegovega naslednika, nekdanjega predsednika Joeja Bidna pa je nato umik izpeljala avgusta istega leta.

Amnesty International, Human Rights Watch in druge mednarodne nevladne organizacije so večkrat izpostavile obtožbe o sistematičnih kršitvah človekovih pravic s strani ameriških sil v Bagramu, zlasti v zvezi s pridržanimi v ameriški vojni proti terorizmu.

afganistan donald trump zda bagram
Naslednji članek

Nune, ki so zavzele samostan: Pričakale so jih prazne sobe brez vode in izklopljena elektrika

Naslednji članek

Obsežni ruski napadi na Ukrajino, Zelenski napovedal srečanje s Trumpom

KOMENTARJI (46)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NeXadileC
21. 09. 2025 11.29
Amnesty Int. je le ubogljiva podaljšana roka oblasti. Z navadnimi niti po telefonu ne komunicirajo.
ODGOVORI
0 0
Slovenska pomlad
21. 09. 2025 11.27
-3
Zakaj se vsi delamo,da je Trump normalen?
ODGOVORI
0 3
asdfghjklč
21. 09. 2025 11.29
+0
To vsi vemo, da ni ... je pa putler še manj normalen.
ODGOVORI
2 2
PIKAPOLONICA1994
21. 09. 2025 11.36
in...Zelenko je še bolj nenormalen....gremo naprej...
ODGOVORI
0 0
ivan z Doba
21. 09. 2025 11.27
+1
Kolonizacija po ameriško. Talibani jim bodo dali po p/chki in bodo šli od koder so prišli.
ODGOVORI
2 1
galeon
21. 09. 2025 11.27
+0
Naj se pri ursuli pozanima, kako je EU že 2x bežala pred Rusi. Tud njemu se bo zgodil drugi beg.
ODGOVORI
2 2
asdfghjklč
21. 09. 2025 11.30
+1
Aja? upaš napisati kaj je bil glavni razlog, da so rusi prišli do berlina v ww2?
ODGOVORI
1 0
lokson
21. 09. 2025 11.21
+4
A o Bidnovi sramoti, kateri je "herojsko" pobegnil in pustil za več sto milijonov opreme, pa se vam ni zdelo vredno poročati.
ODGOVORI
5 1
Muca ne grize
21. 09. 2025 11.25
Očitno ne.
ODGOVORI
0 0
TvojLjubečNoviSosedAzilant
21. 09. 2025 11.29
to, da je potegnil ven je okej poteza, ki ni bila všeč neoliberalcem in neokonzervativcem. Samo levak kot levak, ŠIBEK. Moral bi Telebanom skurit vse preden so šli, ceste, mostove in vse kar imajo za tiste svoje primitivce....pa ko bi jih telebani preganjali takrat, poslat taktične jedrske na njih, joj kakšen JOK IN STOK bi to bil pri rjuharjih, pač levak pa kot levak, milosten
ODGOVORI
0 0
Wolfman
21. 09. 2025 11.19
-1
Nima Trump več kaj zahtevati glede Afganistana. Dorečeno je bilo da niti eden vojak iz ZDA ne bo več stopil na afganistanska tla! Kaj temu zabuhlemu človeku ni jasno, saj je Trump osebno to podpisal?
ODGOVORI
1 2
asdfghjklč
21. 09. 2025 11.31
+0
Kaj jočeš? Tudi rusi so priznali državo ukrajine in vse njene meje kot suvereno državo, zdaj pa putler vse te podpise krši in si priključuje ozemlje ukrajine?
ODGOVORI
1 1
royayers
21. 09. 2025 11.19
-1
spet grozi, lažnjivi Trump. Ko jim je pustil pa vso opremo, je bil pa tiho? kaj pa imate vi sploh za delat v Afganistanu? In zakaj nebi talibani imeli oporišče v Teksasu?
ODGOVORI
1 2
lokson
21. 09. 2025 11.26
+2
Ne nabijaj aktivistek. Opremo je pustil Biden, zato ne lajaj.
ODGOVORI
2 0
Z O V
21. 09. 2025 11.19
-3
Same grožnje in lažne obljube so ga...
ODGOVORI
0 3
Wolfman muca ne grize srebrni
21. 09. 2025 11.18
Test dobro deluje.
ODGOVORI
0 0
assassin911
21. 09. 2025 11.18
+4
Ampak amnesty int. so pa biseri.
ODGOVORI
4 0
lokson
21. 09. 2025 11.22
Res je, vključno z marionetami v OZN.
ODGOVORI
0 0
RdečiKarton
21. 09. 2025 11.17
+0
Tale trump je resnično delulu. On zahteva marsikaj do česar nima nobene pravice. Diktrator v vsem svojem sjaju...
ODGOVORI
3 3
asdfghjklč
21. 09. 2025 11.23
+2
Putler je isti ... nima nobene pravice si lastiti ukrajinskega ozemlja, ki je meje dobila priznane iz strani same rusije, drugih držav in OZN-ja ... Ampak o tem ne boš ničesar napisal.
ODGOVORI
3 1
BBcc
21. 09. 2025 11.32
Zato se dobro razumeta.
ODGOVORI
0 0
NeXadileC
21. 09. 2025 11.17
Pa to isto, kot Dino Muzaferović - Cezar, le da Trumpu in podobnim v EU ploskamo in se veselimo ?!?
ODGOVORI
0 0
StayALive
21. 09. 2025 11.17
+1
Izbris ?
ODGOVORI
1 0
Gram
21. 09. 2025 11.08
+2
Dobro bi bilo, če bi tudi njega prestrašili.
ODGOVORI
3 1
galeon
21. 09. 2025 11.15
-1
On je že dobro prestrašen. Zato pa laja na vse strani.
ODGOVORI
1 2
Wolfman muca ne grize srebrni
21. 09. 2025 11.21
Resni.
ODGOVORI
0 0
Vinogradnik67
21. 09. 2025 11.05
-1
Ha ha zbežali ste od tam zdaj se pa hrusti ,pustili ste da talibani obračunajo z nomalnimi ljudmi in ženskami koliko jih je pač bilo barabe izdajalske !!
ODGOVORI
2 3
Animal_Pump
21. 09. 2025 11.21
+1
Nope...Doški sporazum (2020) Sporazum med ZDA in Talibanom, podpisan v Dohi, Katar. V njem je bilo dogovorjeno postopno umikanje ameriških sil, v zameno pa naj bi Taliban ne napadal tujih sil in začel notranja pogajanja z vlado v Kabulu. Torej umik ni bil “panika”, ampak del mednarodnega dogovora. SIMPL....Aja...Afganistanska vojska, ki jo je ZDA močno oborožila... s 300.000 možmi pa ni hotela braniti svoje države. Talibani niso ‘premagali ZDA’, ampak dobili državo v roke, ker domača elita in vojska nista imeli volje za boj. Američani so iz Afganistana odšli po 20 letih vojne – ne zaradi poraza, ampak ker so ocenili, da ni več smiselno vlagati v nekaj, kar domačini sami niso hoteli braniti.”
ODGOVORI
1 0
lokson
21. 09. 2025 11.22
To je storil Biden. Takrat, nisi bil glasen.
ODGOVORI
0 0
lokson
21. 09. 2025 11.24
Za vinogradnika. Tvoj komentar, je korekten "Pump"
ODGOVORI
0 0
asdfghjklč
21. 09. 2025 11.25
Niso zbežali ... zakaj pa niso bežali, ko je bila v Afganistanu v istem času čez 150.000 ameriških vojakov? Takrat so talibanćki bežali ... Če bi ZDA še vedno bil cilj afganistan, bi še danes imeli tam čez 50.000 vojakov ... Pa umik so napovedovali in ga uresničili ... med tem, ko rusi niso nobenega umika napovedovali iz sirije, pa so vseeno zbežali iz sirije kot prestrašeni cucki. Raje se iz rusov delaj norca, ki so dejansko zbežali brez, da bi napovedali kaj prej, da bodo zapustili državo ... še več .. zdaj se s teroristi isisa rokujejo in se dogovarjajo.
ODGOVORI
0 0
Animal_Pump
21. 09. 2025 11.28
Ja ampak......Doški sporazum je bil podpisan 29. februarja 2020, v času Donalda Trumpa. Sporazum sta podpisala ameriški posebni odposlanec Zalmay Khalilzad in predstavnik Talibana Mullah Abdul Ghani Baradar, v Dohi (Katar). Trumpova administracija je obljubila popoln umik ameriških sil do maja 2021, če bo Taliban spoštoval pogoje (prenehanje napadov, pogajanja z vlado v Kabulu, zmanjšanje povezav z Al Kaido). Biden je potem prevzel mandat januarja 2021. On je izvedel dokončen umik avgusta 2021, a na temelju Trumpovega sporazuma. Če ga ne bi spoštoval, bi morali ZDA spet poslati več vojakov.
ODGOVORI
0 0
asdfghjklč
21. 09. 2025 11.35
1 mesec preden je ameriška vojska zapustila afganistan, je bilo tam samo okoli 700 ameriških vojakov, ki so varovali vojaško bazo in ambasado ... 1 mesec, preden so ruski vojaki zapustili sirijo, je bilo tam 6000 ruskih vojakov ... Američani so pripravljali odhod zadnjega vojaka iz afganistana 1 leto prej in so začeli "bežati" dva tedna prej, preden je zadnji vojak zapustil državo. Rusi niso hoteli zapustiti Sirije in jih je 6000 zbežalo iz sirije v enem tednu. Se vidi kdo je med njima večji strahopetec. S tem, da rusi podpirajo in se rokujejo z novo sirsko vlado, ki jo vodi isisovec, med tem, ko američani ne priznavajo te vlade in se tudi ne rokujejo z njimi ...
ODGOVORI
0 0
buco_konj
21. 09. 2025 11.03
+1
Nato? Kaj pa je delala obrambna institucija tam?
ODGOVORI
1 0
NeXadileC
21. 09. 2025 10.58
+0
Lahko bo tako tudi s Sevnico. ??
ODGOVORI
1 1
Petur
21. 09. 2025 10.57
+3
zgodovinsko vojni kriminalec...z Benjaminom vred..
ODGOVORI
4 1
asdfghjklč
21. 09. 2025 11.26
Kaj pa tvoj putlerćek? Je heroj ali vojni kriminalec?
ODGOVORI
0 0
galeon
21. 09. 2025 10.50
+4
Trampek sanjaj naprej. Še pred tem pa se spomni kako ste bežal iz Afganistana. In še enkrat boste. Nimate pred sabo EU ovc.
ODGOVORI
7 3
asdfghjklč
21. 09. 2025 11.27
Če bi trump bil takrat predsednik, ko so zda bile na vrhuncu vojne v afganistanu, bi se očitno slika veliko drugače končala ... Bush ni imel pojma voditi vojne. Trump si pa zelo želi vojne, tako kot putler. Oba bi šla do zadnjega državljana v vojno z nekom.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256