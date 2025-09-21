Trump Afganistanu zagrozil zaradi vojaškega oporišča Bagram

Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil Afganistanu, da se bodo zgodile "slabe stvari", če država, kjer vladajo talibani, ZDA ne bo vrnila nadzora nad vojaškim oporiščem Bagram. To je storil nekaj dni po tem, ko je med obiskom v Združenem kraljestvu omenil idejo o ponovnem ameriškem prevzemu nadzora nad bazo, poročajo tuje agencije.

Že po četrtkovem srečanju z britanskim premierjem Keirom Starmerjem je ameriški predsednika Donald Trump na novinarski konferenci dejal, da si ZDA prizadevajo ponovno prevzeti nadzor nad bazo, ki so jo ameriške sile uporabljale po napadih 11. septembra 2001. "Eden od razlogov, zakaj si želimo to bazo, je, kot veste, ta, da je eno uro oddaljena od mesta, kjer Kitajska proizvaja svoje jedrsko orožje," je dejal ameriški predsednik.

Talibani v vojaškem oporišču Bagram FOTO: AP icon-expand

V soboto je Trump novinarjem v Beli hiši dejal, da se o Bagramu pogovarja z Afganistanom. "Trenutno se pogovarjamo z Afganistanom, to bazo želimo dobiti nazaj in jo želimo dobiti hitro, takoj. In če je ne bodo vrnili, boste izvedeli, kaj nameravam storiti," je dejal. Nato pa je sedila objava ameriškega predsednika na njegovem omrežju: "Če Afganistan ne vrne letalske baze Bagram tistim, ki so jo zgradili, Združenim državam Amerike, se bodo zgodile slabe stvari."

Trump se je dogovoril o umiku, Biden ga je izvedel

Trump je sicer doslej večkrat izrazil obžalovanje zaradi izgube dostopa ZDA do oporišča in opozoril na njegovo bližino Kitajski, a je bilo v četrtek prvič, da je javno povedal, da dela na tem. Bagram, največja letalska baza v Afganistanu, ki se nahaja približno 50 kilometrov od Kabula, je dve desetletji ZDA služila za operacije proti talibanom, potem ko je Washington po napadih na ZDA 11. septembra 2001 strmoglavil talibansko vlado.