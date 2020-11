Trump ali Biden?

Američani čakajo trenutek, ko bodo izvedeli, kdo bo državo vodil prihodnja štiri leta. Novega predsednika veliko dela. Doma bo treba obnoviti gospodarstvo, ukrotiti širjenje novega koronavirusa, urediti zdravstvo in reševati pereča vprašanja rasnih napetosti, migracij in ideološkega prepada, ki nevarno deli družbo. Veliko pričakuje tudi mednarodni politični oder, ki pogreša jasnejšo vlogo ZDA in trdnejša zavezništva.

Največ prejetih glasov na ameriških volitvah pa ne pomeni nujno tudi zmage. V ZDA namreč volivci niso tisti, ki neposredno izbirajo predsednika, pač pa so to elektorji, ki jih izbirajo državna zakonodajna telesa. Škarje in platno ima v rokah elektorski kolidž.

Ameriška predmestja so tokrat v središču predsedniške tekme. V Bidnovem taborui menijo, da se mora prav tukaj odrezati bolje, kot se je leta 2016 Hillary Clinton. To so torej glasovi, ki so pred štirimi leti zelo pomagali Trumpu. Biden pa tokrat računa tudi, da bo prepričal predvsem izobražene volivce in bele ženske.

Ni sicer nujno, da bomo jasen odgovor o tem ali bo predsednik ostal republikanecDonald Trump ali postal demokrat Joseph Biden dobili že danes. Sredi pandemije covida-19, ki je v ZDA vzel več kot 230.000 življenj, je sicer predčasno ali po pošti glasovalo več kot 100 milijonov volivcev, preštevanje glasovnic po pošti se bo zato verjetno zavleklo. Ozračje v ZDA je sicer zelo razgreto, že zdaj je slišati obtožbe o nepravilnostih in napovedi morebitnih povolilnih nemirov.

Ankete zmago napovedujejo Bidnu. Ne pa tudi tista, ki je leta 2016 pravilno napovedala Trumpovo zmago Ankete pred volitvami so jasne. Zmagal bo Biden, ki prepričljivo vodi. Da so te ankete dober napovedovalec priljubljenosti kandidata na nacionalni ravni, je jasno in se je potrdilo tudi leta 2016, ko je takratna Trumpova protikandidatka Hillary Clinton dejansko zbrala več glasov od njega. Nauk zgodbe pa je torej ta, da se lahko zmotijo, ko gre za napoved, kdo po predsednik, saj imajo ZDA drugačen volilni sistem, pri katerem na koncu štejejo elektorski glasovi. A Biden tokrat v anketah vodi veliko bolj prepričljivo. Prav tako avtorji anket pravijo, da se tokrat ne motijo, saj so popravili metodološke napake, ki so jih pred štirimi leti stale pravilne napovedi. Robert Cahalyiz družbe Trafalgar Group sicer meni nekoliko drugače. Gre za družbo, ki je pred štirimi leti kot ena redkih prav napovedala zmagovalca. Tudi tokrat stavi na Trumpa. Več drugih družb mu sicer očita nedodelane metode, sam pa pravi, da njegova metoda računa na to, da ljudje tistim, ki izvajajo ankete, lažejo. Ocenjuje, da veliko ljudi ne bo nikoli priznalo, da podpira Trumpa, ker to v več pogledih ni družbeno sprejemljivo. Ko gre za pravilnost te ankete, je sicer ključno vprašanje, ali je teh "tihih" volivcev res še toliko, kot jih je bilo leta 2016. Trump je namreč med tem uresničil kar nekaj svojih obljub, a uspel z neizprosno retoriko od sebe odvrniti marsikoga, ki njegovo rohnenje vidi kot škodljivo za prihodnost ZDA. Vse oči so uprte v peščico zveznih držav Bitko leta 2020 bo po mnenju poznavalcev na koncu odločila le peščica zveznih držav: Arizona, Florida, Georgia, Michigan, Minnesota, Severna Karolina, Pensilvanija, Ohio, Iowa, Virginija, Teksas in Wisconsin. Ko bodo preštevali, koliko elektorskih glasov je zbral posamezni kandidat, bodo tako oči uprte v zvezne države, ki niso tradicionalno rdeče ali modre. Za zmago je potrebnih vsaj 270 elektorskih glasov. Donald Trump je pred štirimi leti zbral 304.

icon-expand Joe Biden in Donald Trump. FOTO: AP

Pričakovanja kandidatov Predsednik Trump je zjutraj za Fox Newsdejal, da pričakuje prepričljivo zmago, ter napovedal, da bo osvojil 306 elektorskih glasov. Volilni dan preživlja v Washingtonu, v Beli hiši pa je organizirana tudi zabava ob spremljanju rezultatov. Zaradi pandemije so število gostov omejili 'le' na 250. Trump je danes dejal tudi, da je Amerika upravičena do tega, da izve novega predsednika na volilni dan. S tem se je navezal na dejstvo, da zmagovalca letošnjih volitev verjetno še ne bo mogoče razglasiti kmalu, predvsem zaradi množičnega glasovanja po pošti. Njegov tekmec Biden dan preživlja v Delawaru in Pensilvanijo, obiskal je grob svoje prve žene ter sina Beaua. Ustavil se je tudi v svojem rodnem kraju in hiši, kjer je preživel svoje otroštvo. Na stene dnevne sobe je zapisal:"Iz te hiše v Belo hišo z božjo milostjo. Joe Biden. 3.11.2020." Tudi v njegovem taboru so optimistični glede zmage. Biden pa je pred množico zbranih v Philadelphiji dejal tudi, da pričakuje zgodovinsko visoko volilno udeležbo. "Letos bo volilo več ljudi, kot kadarkoli v ameriški zgodovini." Razplet nenavadne kampanje Epilog bo prišel po mesecih kampanje, ki je bila tokrat drugačna, kot smo je vajeni. Zaznamovala jo je pandemija novega koronavirusa, ki je spremenila seznam tem, ki so jo zaznamovale, pa tudi spremenila izhodiščni položaj kandidatov: Trumpu je odnesla glavnega asa, na katerega je bil tako zelo ponosen – dobro stanje gospodarstva. Ameriško gospodarstvo je namreč v samo nekaj mesecih doživelo hud pretres. Zaradi zapiranja je toliko ljudi čez noč izgubilo delovno mesto, da so prošnje za pomoč, do katere so upravičeni brezposelni, dosegle rekordno število. Da ljudje ne bi ostali na cesti, je bilo treba uvajati začasne ukrepe, ki so prepovedovali deložacije. Številna delovna mesta so dokončno izgubljena, saj podjetja vrat ne bodo več odprla, izgubljenih pa je tudi več kot 230.000 življenj, saj so ZDA na seznamu držav, ki jih je virus prizadel najhuje. To so kruta dejstva, s katerimi se soočajo Američani. Številnim je zato prav malo mar, ali gre za načrtovano "kitajsko kugo", kot virus imenuje Trump, ali splet nesrečnih okoliščin, saj se ukvarjajo z lastnim preživetjem, posledično pa potrebujejo vodenje, ki bo prineslo rezultate.

Ameriški volivci sicer danes ne odločajo le o novem predsedniku - na volilnih lističih so tudi novi senatorji. Demokrati upajo, da bodo po letih republikanske večine znova prevzeli nadzor v ameriškem senatu. Za to bodo morali pridobiti štiri sedeže.

Številke o okrevanju, ki ga je prineslo odpiranje države, so sicer dobre. Težava pa je, ker virus še ni premagan. Trump je volivcem obljubljal cepivo, ki ga še ni, na državo pa vse bolj pritiska drugi val okužb. Čeprav je pošiljal zmedena sporočila o maskah, zdravilih, celo razkužilih, nevarnosti virusa in njegovem obvladovanju, pa vsa krivda ni na Trumpovih ramenih. Sistem zveznih držav daje veliko moči guvernerjem in mnogi med njimi niso skrivali, da virus in njegovo obvladovanje uporabljajo kot politično orožje – za lastno ali strankarsko korist. Novi koronavirus je kampanjo zaznamoval tudi neposredno. Predvsem pri demokratih se je velik del kampanje odvijal virtualno, medtem ko se je Trump vseeno srečeval s podporniki. To naj bi bilo sicer po nekaterih podatkih krivo za več tisoč okužb, zbolel pa je tudi sam, kar naj bi bila zanj poučna izkušnja – predvsem o tem, da se bolezen da premagati. A ker se preteklosti ne da popraviti, je za volitve najpomembnejše, koga bodo volivci videli kot človeka, ki lahko ZDA popelje iz nastale situacije. Biden je Trumpu na soočenjih očital, da mu je administracija Baracka Obame, v kateri je bil Biden podpredsednik, predala "cvetoče gospodarstvo, on pa ga je sesul". Tako preprosto vendarle ni, saj pred koronavirusno krizo ameriškemu gospodarstvu še zdaleč ni šlo slabo. Trump volivcem obljublja, da ga bo spet postavil na noge, če bo izvoljen, Biden pa, da jih čaka "hujša depresija, kot so jo kdaj videli". Demokrati Trumpu sicer očitajo, da nima načrta niti za zapiranje ali odpiranje države niti za njeno obnovo. Kakšen je demokratski načrt, pa prav tako ni povsem jasno, tudi zato, ker se celo v lastni stranki hudo krešejo mnenja o sprejemljivih gospodarskih panogah, kritikov, ki menijo, da "zeleni načrt" ni realen – niti v Bidnovi, razvodeneli različici – pa ne manjka.

icon-expand Ob volitvah so poostrili varnost. FOTO: AP