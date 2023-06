Trump ameriške jedrske skrivnosti in druge tajne dokumente hranil pod tušem

Obtožnica v 37 točkah nekdanjemu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu očita, da je dokumente hranil na svojem posestvu na Floridi, tudi v plesni dvorani in pod tušem, ter lagal preiskovalcem.

V obtožnici, ki je spisana na 49 straneh, piše, da je Trump v škatlah hranil informacije o jedrskem programu ZDA, obrambne in oborožitvene zmogljivosti ZDA in tujih držav, potencialne ranljivosti ZDA in njenih zaveznikov, načrte za maščevanje, ki bi ga lahko izvedli ob morebitnem tujem napadu, poroča BBC. Ob odhodu iz Bele hiše naj bi odnesel okoli 300 zaupnih datotek in jih shranil na posestvu Mar-a-Lago.