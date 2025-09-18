Trump antifo razglasil za teroristično organizacijo

"Z veseljem obveščam številne ameriške domoljube, da Antifo, bolno, nevarno, radikalno levičarsko katastrofo, razglašujem za veliko teroristično organizacijo," je v zgodnjih jutranjih urah po evropskem času ameriški predsednik Donald Trump, ki se mudi na državniškem obisku v Združenem kraljestvu, zapisal na svojem profilu na družbenem omrežju Truth Social.
Dodal je, da bo "močno priporočil", da se "tiste, ki financirajo antifo, temeljito preišče v skladu z najvišjimi pravnimi standardi in praksami".
Trump je to potezo nakazal že v začetku tedna v komentarjih po umoru konservativnega aktivista Charlieja Kirka.
"To je le eden od mnogih ukrepov, ki jih bo predsednik sprejel za obravnavo levičarskih organizacij, ki spodbujajo politično nasilje," pa je za CNN pojasnil uradnik Bele hiše.
Številni vladni uradniki so po atentatu na Kirka napovedali, da bodo ukrepali proti temu, kar imenujejo usklajeno levičarsko prizadevanje za spodbujanje nasilja. To pa je sprožilo proteste nekaterih demokratov, ki pravijo, da si Trump ustvarja izgovor za zatiranje drugačnih mnenj ali nasprotnih stališč.
Za zdaj ni povsem jasno, kakšen praktični učinek, če sploh kakšen, bo imela ta oznaka. Trump je že v svojem prvem mandatu leta 2020 – potem, ko so po policijskem umoru Georgea Floyda izbruhnili nasilni protesti – napovedal, da bo antifo označil za teroristično organizacijo, njegov takratni generalni državni tožilec William Barr pa je dejal, da njene dejavnosti predstavljajo "domači terorizem".
Antifa je okrajšava za "antifašiste" in se uporablja kot krovni izraz za skrajno levo usmerjene aktivistične skupine. Sama beseda ne označuje ene skupine, pač pa jo sestavljajo številne skupine, ki se upirajo fašistom in neonacistom, predvsem na demonstracijah. Antifa torej nima centralizirane strukture ali opredeljenega vodstva, zato ni povsem jasno, kdo ali kaj točno je tarča. Po ameriški zakonodaji je nezakonito zagotavljati "materialno podporo" skupinam, ki jih vlada označi za tuje teroristične organizacije. Za domače teroristične skupine pa ni podobnega zakona.
