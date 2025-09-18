Trump antifo razglasil za teroristično organizacijo

"Z veseljem obveščam številne ameriške domoljube, da Antifo, bolno, nevarno, radikalno levičarsko katastrofo, razglašujem za veliko teroristično organizacijo," je v zgodnjih jutranjih urah po evropskem času ameriški predsednik Donald Trump, ki se mudi na državniškem obisku v Združenem kraljestvu, zapisal na svojem profilu na družbenem omrežju Truth Social.

Dodal je, da bo "močno priporočil", da se "tiste, ki financirajo antifo, temeljito preišče v skladu z najvišjimi pravnimi standardi in praksami".

Trump je to potezo nakazal že v začetku tedna v komentarjih po umoru konservativnega aktivista Charlieja Kirka.

"To je le eden od mnogih ukrepov, ki jih bo predsednik sprejel za obravnavo levičarskih organizacij, ki spodbujajo politično nasilje," pa je za CNN pojasnil uradnik Bele hiše.