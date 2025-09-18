Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Trump antifo razglasil za teroristično organizacijo

Washington, 18. 09. 2025 07.41 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.H.
Komentarji
25

Ameriški predsednik Trump je na svoji platformi Truth Social izjavil, da skrajno levo antifašistično gibanje Antifa označuje za teroristično organizacijo. To je storil dva dni po tem, ko so tožilci vložili obtožnico proti osumljencu za umor Charlieja Kirka. Trump namreč za umor obtožuje "radikalno levico", čeprav tudi dan po obtožnici ni dokazov, da je 22-letni osumljenec povezan s katerokoli zunanjo skupino.

Antifa protest v Washingtonu
Antifa protest v Washingtonu FOTO: Profimedia

"Z veseljem obveščam številne ameriške domoljube, da Antifo, bolno, nevarno, radikalno levičarsko katastrofo, razglašujem za veliko teroristično organizacijo," je v zgodnjih jutranjih urah po evropskem času ameriški predsednik Donald Trump, ki se mudi na državniškem obisku v Združenem kraljestvu, zapisal na svojem profilu na družbenem omrežju Truth Social.

Dodal je, da bo "močno priporočil", da se "tiste, ki financirajo antifo, temeljito preišče v skladu z najvišjimi pravnimi standardi in praksami"

Trump je to potezo nakazal že v začetku tedna v komentarjih po umoru konservativnega aktivista Charlieja Kirka.

"To je le eden od mnogih ukrepov, ki jih bo predsednik sprejel za obravnavo levičarskih organizacij, ki spodbujajo politično nasilje," pa je za CNN pojasnil uradnik Bele hiše. 

Preberi še Ameriška televizija ukinila oddajo komika Jimmyja Kimmla

Številni vladni uradniki so po atentatu na Kirka napovedali, da bodo ukrepali proti temu, kar imenujejo usklajeno levičarsko prizadevanje za spodbujanje nasilja. To pa je sprožilo proteste nekaterih demokratov, ki pravijo, da si Trump ustvarja izgovor za zatiranje drugačnih mnenj ali nasprotnih stališč.

Za zdaj ni povsem jasno, kakšen praktični učinek, če sploh kakšen, bo imela ta oznaka. Trump je že v svojem prvem mandatu leta 2020  – potem, ko so po policijskem umoru Georgea Floyda izbruhnili nasilni protesti – napovedal, da bo antifo označil za teroristično organizacijo, njegov takratni generalni državni tožilec William Barr pa je dejal, da njene dejavnosti predstavljajo "domači terorizem".

Antifa je okrajšava za "antifašiste" in se uporablja kot krovni izraz za skrajno levo usmerjene aktivistične skupine. Sama beseda ne označuje ene skupine, pač pa jo sestavljajo številne skupine, ki se upirajo fašistom in neonacistom, predvsem na demonstracijah. Antifa torej nima centralizirane strukture ali opredeljenega vodstva, zato ni povsem jasno, kdo ali kaj točno je tarča. Po ameriški zakonodaji je nezakonito zagotavljati "materialno podporo" skupinam, ki jih vlada označi za tuje teroristične organizacije. Za domače teroristične skupine pa ni podobnega zakona. 

trump antifa teroristična organizacija zda
Naslednji članek

'Drama' v zraku: pilot letel preblizu Trumpovega Air Force One

Naslednji članek

Zdrahe v norveški kraljevi družini

KOMENTARJI (25)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
lokson
18. 09. 2025 09.52
Antifa, je po svetu povzročila več škode, kot si lahko predstavljamo. In nekateri to zagovarjate. Skupek aktivističnih anarhistov, ki vsako pasjo procesijo izrabljajo za uničevanje vsega, kar jim pride pod roke. Seveda, to nekdo financira in organizira. No tukaj, pa nastanejo težave, ker pridejo na plano znani priimki, katerih so polna usta demokracije.
ODGOVORI
0 0
LeviTUMOR
18. 09. 2025 09.44
+3
Ko bi le vsaj še kle tako meto neke pravičnosti. Kot bi opisoval situacijo pri nas med covid cajtu. Sami vandalski anti-jansa teroristi, ki so potem dobil še denar za kaos in anarhizem ki so ga sejali banda.
ODGOVORI
3 0
LeviTUMOR
18. 09. 2025 09.42
+3
Paul Joseph Watson je kanal za te stvari. Dejansko je slo za tipičnega skrajnega levega fasista, ki je umoril Kirka, potem so pa hoteli levi to spet neki priredit po svoje in ga kar oznacil, da je slo za kao koservativca pa podpornika Trumpa pa te fore njihove.
ODGOVORI
3 0
Uporabnik1804794
18. 09. 2025 09.34
+1
T.i. Antifa govori, da se borijo proti "fašistom". Kdo pa določi, kdo je fašist?
ODGOVORI
2 1
Bolfenk2
18. 09. 2025 09.27
+4
Kar so bili pred 80 leti fašisti danes pooseblja antifa.
ODGOVORI
6 2
iskriv
18. 09. 2025 09.21
-1
Trump je v Ameriki uvedel diktaturo , prepovedal je svobodo govora , na ulice je poslal vojsko z izgovorom , da preprečuje kriminal , v resnici ustrahuje prebivalstvo in ga drži v negotovosti , zaradi uvedbe carin so se življenjski stroški podražili in revni so še bolj revni in zato bo vse bolj pogosto prihajalo do konfliktov med protestniki in policijo okrepljeno z vojsko .
ODGOVORI
6 7
lokson
18. 09. 2025 09.43
Iskriv, pa se zavedaš zapisanih neumnosti?
ODGOVORI
0 0
proofreader
18. 09. 2025 09.19
+2
Bravo. Tudi v Ljubljani so maskirani antifovci s palicami tepli policiste po rokah, ko so bili Jenullovi režirani protesti.
ODGOVORI
7 5
patogen
18. 09. 2025 09.16
+0
Tisk se v ZDA spreminja v Svobodnega torej. Pri nas pa še kar vztraja Napredni tisk.
ODGOVORI
3 3
B u t a l e
18. 09. 2025 09.14
+3
Zgodovina se ponavlja.
ODGOVORI
3 0
awontuwej
18. 09. 2025 09.12
-2
Fašizem v ZDA se krepi, svoboda govora velja samo za njih.
ODGOVORI
4 6
HeavyDxxx
18. 09. 2025 09.23
+1
Levičarstvo je fašizem.
ODGOVORI
4 3
sabro4
18. 09. 2025 09.01
+3
Doni uvaja avtokracijo, ker lahko, ostalim jo jasno očita, take imamo , čezoceanske vzornike
ODGOVORI
4 1
Castrum
18. 09. 2025 08.54
-1
Dr. Bogomil Ferfila: Levega terorizma je mnogo več kot desnega.....
ODGOVORI
9 10
Castrum
18. 09. 2025 08.52
-6
Eni se spomnimo, drugi poznajo. Kdor pa ne pozna, naj se pozanima o skupini "Brigate Rosse"
ODGOVORI
4 10
Peter Jurcek
18. 09. 2025 08.47
+8
80 let nazaj so mnogi američani v drugi vojni dali svoje življenje v boju z fašizmom in nacizmom. Očitno je bilo vse zaman ker je sedaj trump na oblasti.
ODGOVORI
13 5
Kviz
18. 09. 2025 08.47
-1
Edini ki si upa reči resnico.
ODGOVORI
9 10
Frog1
18. 09. 2025 09.15
+1
A nisi ti tisti ki ima pogosto odprte rasisticne izjave in podpira genocide drugih ras? Ce ti dojemas nekaj kot "resnico", je to dobri pokazatelj da to ni res.
ODGOVORI
2 1
Bolfenk2
18. 09. 2025 08.45
+7
Antifa so teroristi od kar pomnim. Žalostno, da so jih komaj sedaj prepovedali pa še to samo v Ameriki. To niso nobeni antifašisti ker imajo sami fašistični prigram
ODGOVORI
16 9
patogen
18. 09. 2025 08.39
+7
Bravo. Točno to je. Fašisti prihodnosti, se bodo imenovali Antifašisti, je dejal modro Winston Churchill nekoč. Svet se mora enako bati Antifašistične diktature, kot se je bal Boljševizma nekoč. Imata povsem enake pojavne oblike. In tudi ideologija jima je skupna. Poleg marksističnih korenin seveda.
ODGOVORI
12 5
Peter Jurcek
18. 09. 2025 08.46
-4
Janša je živ primer tega.
ODGOVORI
9 13
Kopite84
18. 09. 2025 08.55
+2
Za Winstona Churchilla smo bili slovani drugorazredni ljudje, lepo da se ti zdi tak človek moder...
ODGOVORI
4 2
patogen
18. 09. 2025 09.15
+3
To si zamešal. To smo bili za Marxa in Engelsa.
ODGOVORI
4 1
Matjaz 1
18. 09. 2025 09.49
Tako je on pa je bil bogatas se najrajsi je hodu pa na Kubo.hahaha
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256