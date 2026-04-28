Tujina

Trump bi agencijo Ice preimenoval v Nice

Washington, 28. 04. 2026 08.23 pred 58 minutami 1 min branja 8

Avtor:
STA K.H.
Donald Trump

Ameriški predsednik Trump je v ponedeljek podprl zamisel tiskovne predstavnice Bele hiše, da bi ameriško Agencijo za priseljevanje in meje s kratico Ice (led), katere agenti so znani tudi po svoji nasilnosti, preimenovali v Nacionalno agencijo za priseljevanje in meje Nice (prijazen).

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je to predlagala na omrežju X, ameriški predsednik Donald Trump pa je na svojem omrežju Truth Social nemudoma objavil, da je to veličastna zamisel. Ideja se je sicer porodila konservativni vplivnici Alyssi Marie, poročajo ameriški mediji.

Ni sicer jasno, kako bi lahko agencijo preimenovali brez odobritve kongresa. Sedanja vlada sicer že več objektom dodala Trumpovo ime brez zelene luči v kongresu. Za preimenovanje vladnih agencij je potreben poseben zakon, poroča medij The Hill.

Ice v ZDA med priseljenci ni bila nikoli priljubljena agencija, sedaj pa si je zaradi agresivnosti ugled zapravila tudi pri večini Američanov. Še posebej potem, ko so agenti med protesti v Minnesoti ubili dva ameriška državljana, zaradi česar so demokrati preprečili normalno proračunsko financiranje agencije.

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

hales
28. 04. 2026 09.30
Lahko bi jo preimenovali v npr. accomplice, kar pomeni sokrivec.
natmat
28. 04. 2026 09.28
Za vrhovnega poveljnika novo nastalega NICEja mu pošljemo našega lovca Mahniča....
gospodP
28. 04. 2026 09.17
Odlično! Glede na to da je njihovo delo nujno potrebno.
NeNebinarni
28. 04. 2026 09.07
On je za beli oddelek, ne pa za belo hišo
Greznica
28. 04. 2026 09.03
ta je iz dneva v dan slabš ...
JanezNovak13
28. 04. 2026 09.01
Predlagam 'Very nice'.
proofreader
28. 04. 2026 09.07
Borat, si to ti?
JanezNovak13
28. 04. 2026 09.25
Je tako.
