Trump bi agencijo Ice preimenoval v Nice

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je to predlagala na omrežju X, ameriški predsednik Donald Trump pa je na svojem omrežju Truth Social nemudoma objavil, da je to veličastna zamisel. Ideja se je sicer porodila konservativni vplivnici Alyssi Marie, poročajo ameriški mediji.

Ni sicer jasno, kako bi lahko agencijo preimenovali brez odobritve kongresa. Sedanja vlada sicer že več objektom dodala Trumpovo ime brez zelene luči v kongresu. Za preimenovanje vladnih agencij je potreben poseben zakon, poroča medij The Hill.

Ice v ZDA med priseljenci ni bila nikoli priljubljena agencija, sedaj pa si je zaradi agresivnosti ugled zapravila tudi pri večini Američanov. Še posebej potem, ko so agenti med protesti v Minnesoti ubili dva ameriška državljana, zaradi česar so demokrati preprečili normalno proračunsko financiranje agencije.