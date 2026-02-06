Trump bi dal milijarde, če bi po njem poimenovali letališče in postajo

Donald Trump naj bi bil prejšnji mesec pripravljen 'odmrzniti' več kot 16 milijard dolarjev, če bi se Chuck Schumer strinjal s preimenovanjem mednarodnega letališča Dulles v Washingtonu in newyorške Penn Station, poroča CNN.
Schumer naj bi ga po navedbah virov zavrnil, češ da nima pooblastil za izpolnitev tako nenavadne zahteve.
Vse od njunega srečanja tako Trump še naprej zadržuje sredstva, zaradi česar sta se zvezni državi New York in New Jersey odločili za tožbo. Trdita namreč, da je ustavitev financiranja nezakonita.
Denar je namenjen financiranju projekta gradnje novega predora, ki bi potekal pod reko Hudson in bi povezoval New York in New Jersey.
Komisija, odgovorna za gradnjo, je opozorila, da bodo morali dela na projektu kmalu ustaviti in odpustiti približno 1000 delavcev, če Trumpova administracija ne sprosti sredstev.
Gradnja predora se je začela pred Trumpovo vrnitvijo na oblast, pri čemer je zvezna vlada pristojna za znaten del sredstev, potrebnih za njegovo dokončanje. Toda Trump je konec lanskega leta ustavil financiranje, njegova odločitev pa je po mnenju demokratskih uradnikov v New Jerseyju in New Yorku politično motivirana.
Schumer igra osrednjo vlogo pri pogajanjih. Kljub temu pa bi sam težko izpolnil Trumpovo željo po preimenovanju letališča in postaje po njem. Tovrstne ideje o preimenovanju so bile sicer do zdaj v kongresu deležne majhne podpore.
Od vrnitve v Belo hišo je Trump sprožil vrsto pobud, ki nosijo njegovo ime. Med njimi so Trumpova zlata kartica, ki ponuja hitro pot do državljanstva; spletna stran TrumpRx za cenejša zdravila na recept; in nov razred Trumpovih bojnih ladij.
V zadnjih mesecih si je zadal še večje cilje: najprej je želel dodati svoje ime Ameriškemu inštitutu za mir, nato pa še ikoničnemu Kennedyjevemu centru v Washingtonu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.