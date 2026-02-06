Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Trump bi dal milijarde, če bi po njem poimenovali letališče in postajo

Washington, 06. 02. 2026 09.29 pred 1 uro 2 min branja 70

Avtor:
M.S.
Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump že dlje časa blokira več kot 16 milijard dolarjev sredstev za dolgo načrtovani infrastrukturni projekt v New Yorku. Po poročanju ameriških medijev je vodji senatne manjšine, demokratu Chucku Schumerju, postavil pogoj. V zameno za sprostitev sredstev naj bi Trump zahteval, da po njem poimenujejo letališče v Washingtonu in newyorško železniško postajo Penn Station.

Donald Trump naj bi bil prejšnji mesec pripravljen 'odmrzniti' več kot 16 milijard dolarjev, če bi se Chuck Schumer strinjal s preimenovanjem mednarodnega letališča Dulles v Washingtonu in newyorške Penn Station, poroča CNN.

Schumer naj bi ga po navedbah virov zavrnil, češ da nima pooblastil za izpolnitev tako nenavadne zahteve.

Vse od njunega srečanja tako Trump še naprej zadržuje sredstva, zaradi česar sta se zvezni državi New York in New Jersey odločili za tožbo. Trdita namreč, da je ustavitev financiranja nezakonita.

Denar je namenjen financiranju projekta gradnje novega predora, ki bi potekal pod reko Hudson in bi povezoval New York in New Jersey.

Komisija, odgovorna za gradnjo, je opozorila, da bodo morali dela na projektu kmalu ustaviti in odpustiti približno 1000 delavcev, če Trumpova administracija ne sprosti sredstev.

Gradnja predora Gateway se je že začela, a mu grozi zaustavitev, saj Trump blokira sredstva.
Gradnja predora Gateway se je že začela, a mu grozi zaustavitev, saj Trump blokira sredstva.
FOTO: Profimedia

Gradnja predora se je začela pred Trumpovo vrnitvijo na oblast, pri čemer je zvezna vlada pristojna za znaten del sredstev, potrebnih za njegovo dokončanje. Toda Trump je konec lanskega leta ustavil financiranje, njegova odločitev pa je po mnenju demokratskih uradnikov v New Jerseyju in New Yorku politično motivirana.

Schumer igra osrednjo vlogo pri pogajanjih. Kljub temu pa bi sam težko izpolnil Trumpovo željo po preimenovanju letališča in postaje po njem. Tovrstne ideje o preimenovanju so bile sicer do zdaj v kongresu deležne majhne podpore.

Od vrnitve v Belo hišo je Trump sprožil vrsto pobud, ki nosijo njegovo ime. Med njimi so Trumpova zlata kartica, ki ponuja hitro pot do državljanstva; spletna stran TrumpRx za cenejša zdravila na recept; in nov razred Trumpovih bojnih ladij.

V zadnjih mesecih si je zadal še večje cilje: najprej je želel dodati svoje ime Ameriškemu inštitutu za mir, nato pa še ikoničnemu Kennedyjevemu centru v Washingtonu.

donald trump predor zda

V Moskvi ustrelili visokega ruskega generala

KOMENTARJI70

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
osservatore
06. 02. 2026 11.27
Bolnik in še sra ga ni.
Odgovori
0 0
Uporabnik1888402
06. 02. 2026 11.24
Dejte temu cloveku piskotek...
Odgovori
0 0
The DownFall
06. 02. 2026 11.19
Samo sporočil bi, da mi je globoko žal, da visokega ruskega generala niso naredili hladnega. LP.
Odgovori
+0
1 1
NLZ
06. 02. 2026 11.18
Po njem se bo imenovalo marsikatero sr an je.
Odgovori
+0
2 2
MladInPerspektiven
06. 02. 2026 11.21
Ja primer si čuden kot Trump, lažeš kot, ...hhh ta je zjeb...tudi Chuck Norrisa in vice o njem No sedaj mora Trump vložiti avtorske pravice pa bo služil
Odgovori
0 0
Luigi Taveri II.
06. 02. 2026 11.18
Urednika ne zanima javno mnenje, navodila so drugačna
Odgovori
+1
1 0
Badum Badum
06. 02. 2026 11.17
Trump tower bo čisto dovolj.
Odgovori
0 0
MladInPerspektiven
06. 02. 2026 11.22
Preveč če smo iskreni
Odgovori
0 0
vlahov
06. 02. 2026 11.09
Trump se vsaj malo trudi za ZDA. Zeleni pa dopušča ubijanje brez primere , 30.000 ubitih vojakov mesečno.
Odgovori
-1
4 5
biggie33
06. 02. 2026 11.16
Zeleni goblin trdi, da je v 4 letih umrlo 55k ukrajinskih vojakov.. neverjetno, tip je res na trdih drogah.. zdaj zagotavlja tudi, da bo Ukrajina v EU do 2027.. hahaha..
Odgovori
+1
2 1
MladInPerspektiven
06. 02. 2026 11.24
Ja ko interesi kapitala so nad življenji miljonov ljudi. Pa vse naše stranke so bile za UBIJANJE še prvi SĐS
Odgovori
+1
1 0
JohannDoe
06. 02. 2026 11.25
Babuška. Odpreš eno, skoči ven še ena. In tako dalje dokler ni prazno.
Odgovori
0 0
Spijuniro Golubiro
06. 02. 2026 11.06
Bolnik. Z ostalimi vred. Adijo
Odgovori
+0
4 4
aljoteam
06. 02. 2026 11.04
Obsedenost z ZDA in Trumpom nima meja v medijih :).
Odgovori
+4
8 4
Spijuniro Golubiro
06. 02. 2026 11.07
Pacienti vsi po vrsti
Odgovori
+2
4 2
ivan z Doba
06. 02. 2026 11.00
Žučo je ausglajzal!
Odgovori
+4
7 3
Uporabnik-1442225
06. 02. 2026 10.59
A joj kakšen narcis
Odgovori
+4
7 3
vlahov
06. 02. 2026 10.53
Bbc ponovno zavaja , drugače pa Trump zasluži vse kar reče. On ni odvisnik -zeleni , ali pa koruptivnež kot so stalinisti.
Odgovori
-3
5 8
ivan z Doba
06. 02. 2026 11.00
Ne, on je "poštenjak"! 🤣🤣
Odgovori
+3
6 3
M_teoretik
06. 02. 2026 10.53
Bi dal iz tujega žepa!?
Odgovori
+0
2 2
Zmaga Ukrajini
06. 02. 2026 10.48
Temu klovnu se smeji cel svet - zadnjič enkrat je bil objavljen posnetek iz danskega parlamenta, kjer so predsednica Mette Frederiksen in poslanci dobesedno umirali od smeha, ko so brali trampljevo pismo norveški vladi v zvezi z Nobelovo nagrado. Nedavno se je Kennedyjeva nečakinja Maria Shriver javno posmehovala trampljevemu vsiljevanju svojega bednega imena Kennedyjevemu centru, ter njegovi nedavni napovedi, da bodo ta center zaprli za dve leti, saj da menda potrebuje prenovo (dejansko pa nihče od slavnih imen ni več hotel nastopati tam). Na koncu je zahtevala zaseg vse Kennedyjeve zapuščine oz. njegovih predmetov ter prepoved njihove uporabe brez dovoljenja Kennedyjevih potomcev. Tako se dela s tem riđotom. Sicer bo uničil (tudi) Kennedyjev center, ampak drugače pač ne gre. Vsiljiv, zoprni mali 80-letni froc.
Odgovori
+1
8 7
biggie33
06. 02. 2026 10.52
Z Epsteinom se je družil tudi nekdanji predsednik odbora za Nobelove nagrade, Norvežan.. to je bilo takrat, ko je Nobelovo nagrado za mir dobil Obama, kljub temu, da je v Iraku pobil pol milijona otrok.. zanimivo, kako je Kennedyev potomec zdaj v vladi republikancev.. mimogrede, na fronti vam slabo kaže..
Odgovori
+3
6 3
lokson
06. 02. 2026 10.53
Kaj zopet svinjaš zmagica in pišeš neumnosti.
Odgovori
-4
3 7
Luigi Taveri II.
06. 02. 2026 10.57
Ko je postal prijatelj Kokainskega so padli še zadnji dvomi
Odgovori
-3
1 4
vlahov
06. 02. 2026 10.58
Kdo pa tebe plača ? Socialna podpora za Ukrajinske ljudi.
Odgovori
+1
4 3
Zmaga Ukrajini
06. 02. 2026 11.02
Že davno nisi več niti zanimiv niti smešen s svojim bednim in lažnivim trolanjem, mali bigić! Zdaj je namreč že celemu svetu znano in jasno, da je Epstein "živel od tega", da je v svoje kroge vabil bogate in vplivne, z namenom vplivanja (ali bolje rečeno - izsiljevanja), samo rovtarjem to nekako ne gre in ne gre. Tudi kar se tiče Obame - nikogar ni ubil, prav tako pa po njegovem befelu NI NIKOLI DAL POBITI POL MILIJONA OTROK, kakor lažete russofilski maloumniki! Ne gre in ne gre...
Odgovori
-1
4 5
Zmaga Ukrajini
06. 02. 2026 11.03
Ravno pred kratkim je bil tule odličen članek o russofilskih trolih, ... in vsakdo se lahko na vajinem primeru prepriča, da je bil popolnoma resničen.
Odgovori
-1
2 3
Big M
06. 02. 2026 11.12
O Zmagi, živio, sem se spraševala kod le hodiš? Si v redu, zdravje okej?
Odgovori
+0
1 1
biggie33
06. 02. 2026 11.14
Priznam, vsak mesec grem na rusko ambasado po plačilo.. kaj imajo poleg Ukrajine skupnega Zelenski, V. Nulland in L. Fink?
Odgovori
+1
2 1
Big M
06. 02. 2026 11.16
Biggie 😂🤣
Odgovori
+0
1 1
Greznica
06. 02. 2026 10.47
oranžni bolnik ...
Odgovori
+1
6 5
tito73
06. 02. 2026 10.45
Vedno bolj sem prepričan, da ga čaka usoda Čaušeska!
Odgovori
-1
5 6
E.Nigma
06. 02. 2026 10.45
To ni še nič. Golob bi jih dal beri: obljubil še za novi mandat in ponovno izvolitev.
Odgovori
-1
3 4
Uporabnik-1442225
06. 02. 2026 11.01
Kakšne kozlarije pišeš
Odgovori
-3
0 3
Big M
06. 02. 2026 10.39
Dobro da pišejo o Trumpiju vsaki dan tako, da lahko pozabimo na Epsteinove dosjeje in da sta bila z ZELENSKIM v kontaktu. Ovčke! Ve pa pridno naprej berite to skrapocalo od članka in ne razmišljejte preveč...mi novinarji imamo vedno "prav"!
Odgovori
-2
3 5
biggie33
06. 02. 2026 10.48
Ni nakljucje, da je Zelenski žid..
Odgovori
+6
7 1
aljoteam
06. 02. 2026 11.03
Verjetno je Zelenski tudi mossadov agent. Da spravi Rusijo v vojno z Ukrajino da se umakne iz Sirije da potem njihovi ekstremisti (Isis in Al Kaida, ki so zlizani z obvescevalnimi agencijami) lahko koncno strmiglavijo Sirsko oblast in Asada kar je bil dolgo plan pa se je takrat Ruska vojska vmesala in ga zascitila. Vse za Veliki Izrael. To so špekulacije seveda, ampak povezave, želje in agende sigurno so v tej smeri, samo vpasanje kako aktivno in na kaksen nacin se dela.
Odgovori
+1
2 1
biggie33
06. 02. 2026 11.18
Zanimivo, da ISIS ni nikoli napadel Izraela.. naključje?
Odgovori
+3
3 0
lokson
06. 02. 2026 10.37
Ti samo poglej ovce biciklistične, kako nasedajo vsaki takšni novici.
Odgovori
-3
6 9
Greznica
06. 02. 2026 10.48
ti samo beri zapise vas kletne sekte ... nisem edini, ki se zgraža ... ! pingo si pa zaslužiš
Odgovori
+1
6 5
bibaleze
Portal
Predsednica Nataša Pirc Musar hudomušno čestitala sinu
Gradec z otroki: zabaven družinski izlet
Gradec z otroki: zabaven družinski izlet
Vsak dan je bila borba, a tudi dar: Nick Jonas o prezgodnjem rojstvu hčerke
Vsak dan je bila borba, a tudi dar: Nick Jonas o prezgodnjem rojstvu hčerke
Fetus, pokopan v lončnici: ganljiva zgodba o izgubi otroka
Fetus, pokopan v lončnici: ganljiva zgodba o izgubi otroka
zadovoljna
Portal
Veljala je za najlepšo, nato pa pretiravala s polnili
Dnevni horoskop: Ovni dobijo potrditev, biki bodo zanesljivi
Dnevni horoskop: Ovni dobijo potrditev, biki bodo zanesljivi
To je edina jakna, ki jo bomo nosile letošnjo pomlad
To je edina jakna, ki jo bomo nosile letošnjo pomlad
Njegovo smrt je potrdil tiskovni predstavnik
Njegovo smrt je potrdil tiskovni predstavnik
vizita
Portal
Kako so kirurgi 48 ur ohranili življenje moškega brez pljuč
Ali ženske po 60. letu potrebujejo dodatke železa?
Ali ženske po 60. letu potrebujejo dodatke železa?
Pomanjkanje spanja lahko neposredno poškoduje možganske celice
Pomanjkanje spanja lahko neposredno poškoduje možganske celice
Distimija: ko pozabimo, kaj sploh je dobro počutje
Distimija: ko pozabimo, kaj sploh je dobro počutje
cekin
Portal
Plačilo z gotovino bolj boli
Goljufije s hrano rastejo – najbolj na udaru osnovna živila
Goljufije s hrano rastejo – najbolj na udaru osnovna živila
Temna plat športa: ko OnlyFans rešuje kariere vrhunskih športnikov
Temna plat športa: ko OnlyFans rešuje kariere vrhunskih športnikov
Valentinovo 2026: potrošniki bodo zapravili več kot kadarkoli prej
Valentinovo 2026: potrošniki bodo zapravili več kot kadarkoli prej
moskisvet
Portal
Na rdeči preprogi neprepoznaven – izgubil neverjetnih 130 kg
Prodaja poročno obleko: Pomotoma kupljena, pomotoma nošena
Prodaja poročno obleko: Pomotoma kupljena, pomotoma nošena
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
dominvrt
Portal
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Prava tehnika za uspešno kalitev semen
Prava tehnika za uspešno kalitev semen
9 kopalniških predmetov, ki so varni za čiščenje v pomivalnem stroju
9 kopalniških predmetov, ki so varni za čiščenje v pomivalnem stroju
Tako nevarna rastlina, da odžene tudi voluharja in krta
Tako nevarna rastlina, da odžene tudi voluharja in krta
okusno
Portal
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
Ključni triki za krhke flancate, ki se kar topijo v ustih
Ključni triki za krhke flancate, ki se kar topijo v ustih
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527