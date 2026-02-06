Trump bi dal milijarde, če bi po njem poimenovali letališče in postajo

Donald Trump naj bi bil prejšnji mesec pripravljen 'odmrzniti' več kot 16 milijard dolarjev, če bi se Chuck Schumer strinjal s preimenovanjem mednarodnega letališča Dulles v Washingtonu in newyorške Penn Station, poroča CNN.

Schumer naj bi ga po navedbah virov zavrnil, češ da nima pooblastil za izpolnitev tako nenavadne zahteve.

Vse od njunega srečanja tako Trump še naprej zadržuje sredstva, zaradi česar sta se zvezni državi New York in New Jersey odločili za tožbo. Trdita namreč, da je ustavitev financiranja nezakonita.

Denar je namenjen financiranju projekta gradnje novega predora, ki bi potekal pod reko Hudson in bi povezoval New York in New Jersey.

Komisija, odgovorna za gradnjo, je opozorila, da bodo morali dela na projektu kmalu ustaviti in odpustiti približno 1000 delavcev, če Trumpova administracija ne sprosti sredstev.