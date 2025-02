Trump bi Gazo spremenil v letovišče, Egipt bi Palestincem omogočil, da ostanejo

"Egipt izraža željo po sodelovanju z ameriško administracijo (...) za dosego celovitega in pravičnega miru v regiji s pravično rešitvijo palestinskega vprašanja, ki bo podpirala pravice narodov v regiji," je v izjavi zapisalo egiptovsko zunanje ministrstvo.

Ob tem je poudarilo, da je treba obnovo območja Gaze izvesti na način, ki bo zagotovil, da palestinsko ljudstvo ostane v svoji domovini, ter v skladu z njegovimi legitimnimi in zakonitimi pravicami.

Kot edino pot do stabilnosti in sožitja med narodi v regiji je Egipt izpostavil rešitev dveh držav, ki predvideva soobstoj Izraela in palestinske države.