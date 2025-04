Domače kriminalce bi izgnal v Salvador

Video je neposredno prenašala spletna stran salvadorske vlade, revija Atlantic pa razlaga, da je Donald Trump podprl pošiljanje domačih zapornikov v Salvador, kamor je doslej deportiral osumljene pripadnike latinsko-ameriških tolp, ki jih je razglasil za teroristične organizacije.

"Nekaj bi naredil. Imajo dobre, trdne objekte in se ne igrajo," je Trump odgovoril na vprašanje, ali bo finančno podprl gradnjo dodatnih zaporov v Salvadorju, kamor želi izgnati še več priseljencev iz ZDA.

"Pravosodni ministrici Pam Bondi sem dejal, da ne vem, kakšni so točno zakoni, ki jih moramo vedno ubogati, ampak imamo tudi domače kriminalce, ki porivajo ljudi pod vlake podzemnih železnic, ki udarjajo starejše gospe po glavi s kiji za bejzbol in so popolne pošasti. Rad bi jih vključil v skupino za selitev iz države, ampak moramo pogledati zakone," je dejal Trump.