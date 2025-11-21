Trump bi nafto črpal ob obali Kalifornije in Floride

Vrtanje nafte v Kaliforniji bi se po načrtu Trumpove vlade začelo leta 2029, vendar pa bi zvezna vlada dovoljenja naftnim družbam začela izdajati že leta 2027, ko bo Trump še vedno na oblasti. Če bo naslednji predsednik demokrat in bi dovoljenja ukinil, bi podjetja potem lahko vložila tožbe.

V Kaliforniji so prenehali z vrtanjem nafte ob obali po velikem razlitju leta 1969, ki je hudo prizadelo ribiško industrijo, turizem in pobilo divje živali. "Uporabili bomo vsa sredstva, ki so nam na voljo, da ustavimo ta idiotski načrt," je dejal Newsom in dodal, da se mu zdi zanimivo, da Trump ne dovoli vrtanja za nafto ob obali Mar a Laga.

Trumpova vlada je med njegovim prvim mandatom zaradi nasprotovanja floridskih republikancev odstopila od načrta, da odpre obalna območja zvezne države za vrtanje nafte.

Florido vodi Trumpov podpornik, republikanski guverner Ron DeSantis, ki ne verjame v podnebne spremembe, vendar pa je njegova tiskovna predstavnica Molly Best v četrtek zatrdila, da guverner še vedno ne podpira vrtanja ob obali in poziva Trumpovo vlado naj še enkrat premisli o tem.

Trumpov načrt predvideva tudi prodajo koncesij v zahodnem in osrednjem delu Mehiškega zaliva, kjer trenutno poteka večina vrtanja na morju.

"Ta osnutek načrta je nočna mora za razlitje nafte. Zadnja stvar, ki jo Amerika zdaj potrebuje, je obsežna širitev vrtanja na morju, ki bi lahko zaprla naše obale s katastrofalnimi razlitji nafte," je za CNN izjavil direktor kampanje Oceana Joseph Gordon.