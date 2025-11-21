Svetli način
Tujina

Trump bi nafto črpal ob obali Kalifornije in Floride

Washington, 21. 11. 2025 07.03 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , N.L.
Komentarji
5

Vlada predsednika ZDA Donalda Trumpa je objavila načrt za izkoriščanje nafte v vodah ob obali Kalifornije in Floride, kjer tega iz okoljevarstvenih razlogov niso počeli že več let, je v četrtek poročala ameriška televizija CNN. Kalifornijski demokratski guverner Gavin Newsom je načrt označil za idiotskega in napovedal tožbo.

Donald Trump
Donald Trump FOTO: AP

Vrtanje nafte v Kaliforniji bi se po načrtu Trumpove vlade začelo leta 2029, vendar pa bi zvezna vlada dovoljenja naftnim družbam začela izdajati že leta 2027, ko bo Trump še vedno na oblasti. Če bo naslednji predsednik demokrat in bi dovoljenja ukinil, bi podjetja potem lahko vložila tožbe.

V Kaliforniji so prenehali z vrtanjem nafte ob obali po velikem razlitju leta 1969, ki je hudo prizadelo ribiško industrijo, turizem in pobilo divje živali. "Uporabili bomo vsa sredstva, ki so nam na voljo, da ustavimo ta idiotski načrt," je dejal Newsom in dodal, da se mu zdi zanimivo, da Trump ne dovoli vrtanja za nafto ob obali Mar a Laga.

Trumpova vlada je med njegovim prvim mandatom zaradi nasprotovanja floridskih republikancev odstopila od načrta, da odpre obalna območja zvezne države za vrtanje nafte.

Florido vodi Trumpov podpornik, republikanski guverner Ron DeSantis, ki ne verjame v podnebne spremembe, vendar pa je njegova tiskovna predstavnica Molly Best v četrtek zatrdila, da guverner še vedno ne podpira vrtanja ob obali in poziva Trumpovo vlado naj še enkrat premisli o tem.

Trumpov načrt predvideva tudi prodajo koncesij v zahodnem in osrednjem delu Mehiškega zaliva, kjer trenutno poteka večina vrtanja na morju.

"Ta osnutek načrta je nočna mora za razlitje nafte. Zadnja stvar, ki jo Amerika zdaj potrebuje, je obsežna širitev vrtanja na morju, ki bi lahko zaprla naše obale s katastrofalnimi razlitji nafte," je za CNN izjavil direktor kampanje Oceana Joseph Gordon.

Donald Trump vrtanje nafte Kalifornija Florida
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
LevoDesniPles
21. 11. 2025 08.45
-1
lol spet poražen zahod sanja kako bo diktiral kaj naj se zgodi.... le sanjajte naprej in plešite
ODGOVORI
0 1
lokson
21. 11. 2025 08.36
-1
A zato ker tako pravi guverner Newsom? Ta zaskrbljenec je uničil Kalifornijo, ter jo pahnil v propadanje. Jojjjjj
ODGOVORI
0 1
Mens sana
21. 11. 2025 08.36
-1
............verjetnejši je drugi scenarij, da se bo Ameriški zaliv kmalu razširil do Venezuele.........in kmalu bo tudi ta del srednje Amerike deležen ameriške demokracije.........
ODGOVORI
0 1
Wolfman
21. 11. 2025 08.05
+0
Trump, kako pa kaj tzvoj mirovni sporazun v Gazi? Sem opazil, da Izraelski zajedalci širijo rumeno linijo globoko na palestinsko ozemlje!
ODGOVORI
2 2
Slovenska pomlad
21. 11. 2025 08.02
+1
Tako sem ponosen,da SDS podpira modrega Trumpa.
ODGOVORI
4 3
