Tujina

Trump bi obrambno ministrstvo preimenoval v ministrstvo za vojno

Washington, 26. 08. 2025 09.12 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
N.L.
Komentarji
41

Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek napovedal, da bi obrambno ministrstvo lahko preimenoval v ministrstvo za vojno. Razlog pa: trenutno poimenovanje, ki je v veljavi od 40. let prejšnjega stoletja, je zanj "preveč obrambno".

Donald Trump v Ovalni pisarni
Donald Trump v Ovalni pisarni FOTO: AP

"Želimo biti obrambni, a tudi ofenzivni, če je treba," je Trump dejal novinarjem med ponedeljkovim dogodkom v Ovalni pisarni. 

Trump je ob najavi dejal še, da imajo ZDA "neverjetno zgodovino zmag" pod starim imenom ministrstva, ki so ga v sklopu širše reorganizacije vojske preimenovali po drugi svetovni vojni. Takrat so pod eno streho združili kopenske sile in mornarico. Takratni predsednik Harry Truman si je za združitev prizadeval tudi zaradi zmanjšanja stroškov in izboljšanja nacionalne varnosti. 

Kdaj bi ministrstvo dejansko lahko dobilo novo ime, ni znano. Trump je najprej napovedal, da že v naslednjih dveh tednih, nato pa, da bo odločitev prepustil obrambnemu ministru Peteu Hegsethu, poroča CBS News

Na vprašanje, ali bi preimenovanje moral odobriti kongres, je Trump odgovoril, da se mu zdi, da ne. "Preimenovanje bomo preprosto izvedli. Prepričan sem, da se bo tudi Kongres strinjal, a menim, da jih ne potrebujemo."

simc167
26. 08. 2025 11.15
+1
PACIENT
ODGOVORI
1 0
iskriv
26. 08. 2025 11.14
+2
Pravilno , da se preimenuje agresorska vojska v pravo ime , saj Ameriška vojska in njene obveščevalne službe ustvarjajo vojne razmere , ki jih potem kot rešitelji z napadom skušajo pomiriti a jim to ne uspeva nikjer , ker pustijo za seboj preveč žrtev in razdejanja tako fizičnega kot moralnega ( Vietnam , Libija , Afganistan , Irak , Iran ,...), nikjer dokončanega obljubljenega dela o vzpostavitvi demokracije .
ODGOVORI
2 0
sinjebradec
26. 08. 2025 11.17
kaos so ustvarjali in demokracijo.povsod kjer so se vmešavali je porast kriminala,prostitucije,drogiranja.
ODGOVORI
0 0
druga Švica
26. 08. 2025 11.08
+1
Tokrat je pa zadel v črno, popolnoma se strinjam z njim.
ODGOVORI
1 0
Blue Dream
26. 08. 2025 11.05
Simbolično to pomeni da ne gre več samo za obrambo tako jaz to razumem
ODGOVORI
0 0
sinjebradec
26. 08. 2025 11.14
+1
za obrambo se nikoli ni šlo.kdo pa je kdaj napadel zda?
ODGOVORI
1 0
alicante1234
26. 08. 2025 11.02
+2
Ministrstvo za vojno je primerno ime. Od leta 1776, ko so ZDA razglasile neodvisnost, je minilo 249 let. Od tega so bile v vojni približno 230 let, kar pomeni, da so bile v vojaškem spopadu kar 93 % svojega obstoja.
ODGOVORI
2 0
sinjebradec
26. 08. 2025 11.12
+1
tudi v tistih 7%ki manjkho do 100 so nekje podtalno delovali pa ni zabeleženo.
ODGOVORI
1 0
sinjebradec
26. 08. 2025 10.59
+4
meriška vojska redno skrbi da je dolar konstantno krvava valuta z vonjem po nafti.
ODGOVORI
4 0
daedryk
26. 08. 2025 10.54
-4
pravilna poteza
ODGOVORI
0 4
Gašper 94
26. 08. 2025 10.53
+5
Trumpov predlog za preimenovanje Ministrstva za obrambo v Ministrstvo za vojno je le vrnitev k staremu imenu ki je veljalo od 1789 do 1947, ki bolje odraža realnost: ZDA bolj napadajo kot se branijo. Ime "Department of War" je zgodovinsko natančno in pošteno – zakaj skrivati ofenzivno vlogo pod krinko "obramba"?
ODGOVORI
5 0
AleksanderS
26. 08. 2025 10.51
+0
Kaj pa prVi o tem MESEC ? Ce ne reagira policija - klici policijo …. Za nobelovo nagrado
ODGOVORI
1 1
Oilchecker
26. 08. 2025 10.47
+6
Zabitosti ni meja.
ODGOVORI
6 0
Blue Dream
26. 08. 2025 10.47
+6
Ali pa kar Ministrstvo za bullying
ODGOVORI
6 0
jank
26. 08. 2025 10.47
+6
Čimprej naj ustanovi ministrstvo za norost in ga naj prevzame, ker je daleč najbolj kompetenten za to področje.
ODGOVORI
6 0
myomy
26. 08. 2025 10.44
+2
Torej se bo slovensko preimenovalo v "Ministrstvo za podporo ameriškega vojnega ministrstva".
ODGOVORI
4 2
alicante1234
26. 08. 2025 10.41
+5
Trump je poslovnež ne pa diplomat in v ozadju mu na uho šepetajo stari vojni jastrebi iz vrst globoke države, ki so organizirali ukrajinsko tragedijo, Sirijo, Libijo, Irak, Iran in Afganistan. Trump nebi smel poslušati teh ljudi. Mislim, da je prespal kakšno desetletje, ker se držav kot je Kitajska in Rusija ne da ustrahovati.
ODGOVORI
6 1
sinjebradec
26. 08. 2025 10.45
+6
a veš kaj bi se mu zgodilo če ne bi poslušal (židov)?pol bi meril bolj po sredini na pa v uho.
ODGOVORI
6 0
jank
26. 08. 2025 10.49
+3
Ali res lahko kdo svetuje tako vase zaljubljenemu patološkemu narcisu??
ODGOVORI
3 0
Bolfenk2
26. 08. 2025 10.41
+2
Slovensko obrambno ministrstvo pa bi lahko preimenovali v ministrstvo za služenju Natu.
ODGOVORI
5 3
alicante1234
26. 08. 2025 10.58
Pri nas bomo združili ministrstva za zdravje in policijo v Ministrstvo za zdrav duh v varnem telesu
ODGOVORI
0 0
Bolfenk2
26. 08. 2025 10.40
+9
V bistvu ga bo samo poimenoval s pravim imenom. ZDA so vsakih nekaj mesecev v neki vojni in vedno napadajo druge, nikoli se ne branijo.
ODGOVORI
10 1
BBcc
26. 08. 2025 10.39
+2
Rusi in Američani nimajo mira.
ODGOVORI
2 0
sinjebradec
26. 08. 2025 10.41
+3
rusi delajo red okoli rusije.ameri delajo nered tam kjer so surovine.kapiš?
ODGOVORI
4 1
BBcc
26. 08. 2025 10.45
-1
Oni delejo nered okoli Rusije trenutno. Kapis?
ODGOVORI
2 3
BBcc
26. 08. 2025 10.47
+1
Red je da spoštuješ svoje meje ne da siliš v drugo državo.
ODGOVORI
4 3
prince of persia
26. 08. 2025 10.38
+4
Saj ne veš kdo je bolj prismojen. Trump ali Biden
ODGOVORI
4 0
sinjebradec
26. 08. 2025 10.41
+3
tisti ki komandira oba.
ODGOVORI
3 0
BBcc
26. 08. 2025 10.45
+3
Točno tako.
ODGOVORI
3 0
sinjebradec
26. 08. 2025 10.37
+6
od 45 so povzročili več žrtev kot 2.s.v.
ODGOVORI
6 0
petb
26. 08. 2025 10.36
+4
Naše pa bi morali imenovati vazalsko.
ODGOVORI
4 0
