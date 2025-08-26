Trump bi obrambno ministrstvo preimenoval v ministrstvo za vojno

"Želimo biti obrambni, a tudi ofenzivni, če je treba," je Trump dejal novinarjem med ponedeljkovim dogodkom v Ovalni pisarni.

Trump je ob najavi dejal še, da imajo ZDA "neverjetno zgodovino zmag" pod starim imenom ministrstva, ki so ga v sklopu širše reorganizacije vojske preimenovali po drugi svetovni vojni. Takrat so pod eno streho združili kopenske sile in mornarico. Takratni predsednik Harry Truman si je za združitev prizadeval tudi zaradi zmanjšanja stroškov in izboljšanja nacionalne varnosti.

Kdaj bi ministrstvo dejansko lahko dobilo novo ime, ni znano. Trump je najprej napovedal, da že v naslednjih dveh tednih, nato pa, da bo odločitev prepustil obrambnemu ministru Peteu Hegsethu, poroča CBS News.

Na vprašanje, ali bi preimenovanje moral odobriti kongres, je Trump odgovoril, da se mu zdi, da ne. "Preimenovanje bomo preprosto izvedli. Prepričan sem, da se bo tudi Kongres strinjal, a menim, da jih ne potrebujemo."