Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Trump bi svet preimenoval po svoje, a pri imenih morij nima zadnje besede

Washington, 13. 10. 2026 20.05 pred 44 minutami 2 min branja 4

Avtor:
Janez Usenik
Ocean

Bomo kmalu lahko križarili po Trumpovem oceanu? Ameriški predsednik je napovedal, da preimenovanje jezer in zalivov ni dovolj in razmišlja, da bi preimenoval enega od oceanov. Predlog, ki so ga predstavili na predvolilnem shodu, sicer ni zvenel preveč resno, a glede na zgodovino se lahko zgodi vse. Kakšno pravico pa sploh ima ameriški predsednik, da spreminja imena na zemljevidih?

Na predvolilnem shodu v Tennesseeju je ameriški predsednik napovedal nov naskok na svetovne zemljevide. "Potrebujemo reko ali ocean, razmišljal sem o Atlantiku ali Pacifiku," je dejal Trump. "Imenovali bi ga Trumpov ocean ali pa Ameriški ocean. Nekaj takšnega."

Iz okoliščin je sicer zelo jasno, da se je Trump šalil, ampak mnogi so vzeli kot šalo tudi to, da bi preimenoval Mehiški zaliv in Ontarijsko jezero.

"To sem naredil, ne? Narejeno je," je dejal. A v resnici ni. Kajti v mednarodnem prostoru Donald Trump nima nobene pravice preimenovati večjih voda.

"Samo, če se države članice Mednarodne hidrografske organizacije strinjajo, bi se standard spremenil," je komentiral Geršič.

Trump lahko novo ime vsili le ameriškim vladnim organizacijam, celo ameriška podjetja in posamezniki niso dolžni uporabljati imena, ki ga je on določil. A vseeno, Google recimo skuša delati vse tako, da bo volk sit in koza cela, kar pa je pripeljalo do zanimive dvojnosti. Evropejcem njihov zemljevid kaže dvojno ime ...

"Če dostopaš iz Mehike, ti bo pisalo Mehiški zaliv, če iz ZDA, pa Ameriški. To v oklepaju je Googlova pogruntavščina, ki ni skladna z mednarodnimi standardi," je dodal.

ZDA imajo pravico, da spreminjajo zemljepisna imena na svojem področju ... "Ko so spet preimenovali najvišjo goro, bomo temu sledili. Nekaj časa je bil Denali, zdaj spet McKinley."

Preberi še Predsednik ZDA razmišlja o preimenovanju Atlantskega ali Tihega oceana v Trumpov ocean

Ameriški zaliv in Jezero Amerika pa za strokovnjake pač ne obstajata. V svetu so glede imen bolj resne dileme, pravijo. "Recimo med Japonsko in Korejama – Japonska pravi Japonsko morje, Korejci Vzhodno morje. Perzijski ali Arabski zaliv, tam se je stvar malo umirila."

Smo pa tudi mi imeli zanimivo zgodovino s tem. Na vrhu mejnega spora med Slovenijo in Hrvaško so nekateri na Hrvaškem Piranski zaliv želeli preimenovati v Savudrijsko valo ... a brez mednarodnega uspeha. Predlog je šel po vodi tudi zato, ker Savudrijska vala v resnici že obstaja na južni strani polotoka.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
donald trump ocean preimenovanje

Prenova hiše skoraj 185.000 evrov presegla proračun, arhitekt ostal brez plačila

24ur.com Predsednik ZDA razmišlja o preimenovanju Atlantskega ali Tihega oceana v Trumpov ocean
24ur.com Trump: Naj Hormuško ožino preimenujemo v Trumpovo ožino?
24ur.com Zelenski v Beli hiši lobira za tomahawke, Trump: To bi bila eskalacija
24ur.com Kaj vse so ZDA pripravljene storiti za dosego lastnih ciljev?
24ur.com Trumpovemu dvigovanju prahu ni konca
24ur.com Prve Trumpove poteze: razglasitev izrednih razmer, preimenovanje Mehiškega zaliva
24ur.com Ko Trump piše zgodovino: sebe okronal za najboljšega
Priporoča
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 01 image1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 08 image2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 12 prod10
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
afna
13. 10. 2026 20.51
Včeraj sem fasal trumpovo drisko….ne poznam razloga, je pa kar hudo.
Odgovori
0 0
flojdi
13. 10. 2026 20.16
??a smo mar vsi nori da bi to sploh prebral
Odgovori
0 0
Dr Dre
13. 10. 2026 20.10
Trump ima zadnji.. Postojnska Jama je od danes Trumpova jama. Blejski otok je Trumpov otok.. TITOVO VELENJE je od sedaj TRUMPOVO VELENJE💪💪.. Z Trumpom naprej..
Odgovori
-1
0 1
flojdi
13. 10. 2026 20.19
.maneno..mamo pr ns enga k bi bil vesel k rozca ce bi
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Princ Harry razkril bolečo resnico o smrti mame Diane
Najstnica fantu poslala intimno fotografijo, nato pa doživela nočno moro
Najstnica fantu poslala intimno fotografijo, nato pa doživela nočno moro
Nosečnost ji je spremenila življenjske načrte
Nosečnost ji je spremenila življenjske načrte
Po spletu se širi nevaren trend, otroci pa ne razumejo posledic
Po spletu se širi nevaren trend, otroci pa ne razumejo posledic
zadovoljna
Portal
Po spravi nov šok: skupaj nista ni zdržala niti štiri mesece
Grayson: 'Moda se spreminja, tako kot tudi njeni obrazi'
Grayson: 'Moda se spreminja, tako kot tudi njeni obrazi'
Nekatere jih obožujejo, druge ne razumejo, a to jesen so povsod
Nekatere jih obožujejo, druge ne razumejo, a to jesen so povsod
To je najpogostejša napaka pri opremljanju doma
To je najpogostejša napaka pri opremljanju doma
vizita
Portal
Znanstveniki so morda odkrili nov vzrok za visok krvni tlak in način za njegovo zdravljenje
Zakaj bolniki z Alzheimerjevo boleznijo pozabijo svoje bližnje
Zakaj bolniki z Alzheimerjevo boleznijo pozabijo svoje bližnje
Vnetje ščitnice se lahko začne neopazno
Vnetje ščitnice se lahko začne neopazno
Kakšna je razlika med vitaminom D2 in D3?
Kakšna je razlika med vitaminom D2 in D3?
cekin
Portal
Ne prodajte je prehitro: tako lahko iz svoje elektrike iztržite več
Mislila je, da izbira najcenejši pogreb. Račun jo je pustil brez besed
Mislila je, da izbira najcenejši pogreb. Račun jo je pustil brez besed
Tako bo rasel dodatek za upokojence: letos 170 evrov, leta 2030 pa ...
Tako bo rasel dodatek za upokojence: letos 170 evrov, leta 2030 pa ...
Banka Slovenije predlaga dvig zneska minimalne kreditne sposobnosti
Banka Slovenije predlaga dvig zneska minimalne kreditne sposobnosti
moskisvet
Portal
Umrl zvezdnik serije Kriva pota
Te države veljajo za najbolj nevarne na svetu
Te države veljajo za najbolj nevarne na svetu
Ta priljubljena navada lahko poškoduje pljuča
Ta priljubljena navada lahko poškoduje pljuča
Spolno prenosljiva okužba povzroča drisko in postaja odporna proti antibiotikom
Spolno prenosljiva okužba povzroča drisko in postaja odporna proti antibiotikom
dominvrt
Portal
Tako je živela princesa Diana: njen dom je bil vse prej kot običajen
Sosedje se že grejejo, vi pa zmrzujete? To so pravila za vklop ogrevanja
Sosedje se že grejejo, vi pa zmrzujete? To so pravila za vklop ogrevanja
Priljubljen na slovenskih vrtovih, a skriva dve veliki težavi
Priljubljen na slovenskih vrtovih, a skriva dve veliki težavi
Ustvarite zimsko zavetje za koristne žuželke
Ustvarite zimsko zavetje za koristne žuželke
okusno
Portal
Popolna juha za dni, ko smo bolni ali se počutimo slabo
Pozabite na običajna kosila: ta kombinacija sestavin prijetno preseneti
Pozabite na običajna kosila: ta kombinacija sestavin prijetno preseneti
Kupite enkrat, jejte večkrat: ideja, kako sestavine porabiti do konca
Kupite enkrat, jejte večkrat: ideja, kako sestavine porabiti do konca
Tadej znova blestel in osvojil že drugo imuniteto
Tadej znova blestel in osvojil že drugo imuniteto
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Zabavljači
Zabavljači
Vrni se k meni
Vrni se k meni
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009