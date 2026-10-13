Trump bi svet preimenoval po svoje, a pri imenih morij nima zadnje besede

Na predvolilnem shodu v Tennesseeju je ameriški predsednik napovedal nov naskok na svetovne zemljevide. "Potrebujemo reko ali ocean, razmišljal sem o Atlantiku ali Pacifiku," je dejal Trump. "Imenovali bi ga Trumpov ocean ali pa Ameriški ocean. Nekaj takšnega."

Iz okoliščin je sicer zelo jasno, da se je Trump šalil, ampak mnogi so vzeli kot šalo tudi to, da bi preimenoval Mehiški zaliv in Ontarijsko jezero.

"To sem naredil, ne? Narejeno je," je dejal. A v resnici ni. Kajti v mednarodnem prostoru Donald Trump nima nobene pravice preimenovati večjih voda.

"Samo, če se države članice Mednarodne hidrografske organizacije strinjajo, bi se standard spremenil," je komentiral Geršič.

Trump lahko novo ime vsili le ameriškim vladnim organizacijam, celo ameriška podjetja in posamezniki niso dolžni uporabljati imena, ki ga je on določil. A vseeno, Google recimo skuša delati vse tako, da bo volk sit in koza cela, kar pa je pripeljalo do zanimive dvojnosti. Evropejcem njihov zemljevid kaže dvojno ime ...

"Če dostopaš iz Mehike, ti bo pisalo Mehiški zaliv, če iz ZDA, pa Ameriški. To v oklepaju je Googlova pogruntavščina, ki ni skladna z mednarodnimi standardi," je dodal.

ZDA imajo pravico, da spreminjajo zemljepisna imena na svojem področju ... "Ko so spet preimenovali najvišjo goro, bomo temu sledili. Nekaj časa je bil Denali, zdaj spet McKinley."