Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Trump bi Španijo izključil iz Nata

Washington, 10. 10. 2025 06.44 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , N.L.
Komentarji
0

Predsednik ZDA Donald Trump je v četrtek med pogovorom s finskim predsednikom Alexandrom Stubbom dejal, da bi morali Španijo izključiti iz zveze Nato, ker ne plačuje dovolj za obrambo. Trump in Stubb sta se sicer dogovorila za sodelovanje na področju ledolomilcev, ameriški predsednik je finskemu kolegu zagotovil tudi obrambo pred Rusijo.

Trump se je pred novinarji hvalil, kako je zaveznice prisilil, da za obrambo namenijo ne le dva, temveč pet odstotkov BDP.

"Le ena država zaostaja. Španija. Potrebno jo je poklicati in vprašati, zakaj zaostaja. In dobro jim gre zaradi stvari, ki smo jih storili. Nimajo izgovora, ampak v redu. Morda bi jih morali vreči iz Nata," je dejal ameriški predsednik.

Španski socialistični premier Pedro Sanchez vztraja, da njegova država ne bo povišala izdatkov za obrambo na pet odstotkov BDP. Kot je med drugim zagotovil na junijskem vrhu Nata v Haagu, bo namreč Španija svoje obveznosti do zavezništva izpolnila, ne da bi za obrambo namenila več kot 2,1 odstotka BDP na leto.

Srečanje med Trumpom in Stubbom je bilo sicer sproščeno, predsednika sta se med drugim dogovorila o sodelovanju pri proizvodnji ledolomilcev. ZDA bodo od Finske kupile štiri tovrstne ladje, nato pa jih bodo s pomočjo finskega strokovnega znanja doma zgradile še sedem.

"Kupujemo najboljše ledolomilce na svetu, Finska je znana po njihovi proizvodnji," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Trump, pri čemer ni razkril vrednosti posla.

Finskemu kolegu je tudi zagotovil, da bodo ZDA branile Finsko v primeru ruskega napada. "Ampak ne verjamem, da se bo to zgodilo," je menil Trump in napovedal nadaljevanje prizadevanj za mir v Ukrajini.

Donald Trump NATO Španija obrambni izdatki Alexander Stubb
Naslednji članek

Izrael odobril prvo fazo mirovnega načrta: začetek premirja v 24 urah

SORODNI ČLANKI

Trump naj bi obiskal Jeruzalem in Egipt

Trump želi zapreti guvernerja Illinoisa in župana Chicaga

Rusija: Zagon mirovnim prizadevanjem po srečanju Trumpa in Putina izginil

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286