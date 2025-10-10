Trump bi Španijo izključil iz Nata

"Le ena država zaostaja. Španija. Potrebno jo je poklicati in vprašati, zakaj zaostaja. In dobro jim gre zaradi stvari, ki smo jih storili. Nimajo izgovora, ampak v redu. Morda bi jih morali vreči iz Nata," je dejal ameriški predsednik.

Trump se je pred novinarji hvalil, kako je zaveznice prisilil, da za obrambo namenijo ne le dva, temveč pet odstotkov BDP.

Španski socialistični premier Pedro Sanchez vztraja, da njegova država ne bo povišala izdatkov za obrambo na pet odstotkov BDP. Kot je med drugim zagotovil na junijskem vrhu Nata v Haagu, bo namreč Španija svoje obveznosti do zavezništva izpolnila, ne da bi za obrambo namenila več kot 2,1 odstotka BDP na leto.

Srečanje med Trumpom in Stubbom je bilo sicer sproščeno, predsednika sta se med drugim dogovorila o sodelovanju pri proizvodnji ledolomilcev. ZDA bodo od Finske kupile štiri tovrstne ladje, nato pa jih bodo s pomočjo finskega strokovnega znanja doma zgradile še sedem.

"Kupujemo najboljše ledolomilce na svetu, Finska je znana po njihovi proizvodnji," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Trump, pri čemer ni razkril vrednosti posla.

Finskemu kolegu je tudi zagotovil, da bodo ZDA branile Finsko v primeru ruskega napada. "Ampak ne verjamem, da se bo to zgodilo," je menil Trump in napovedal nadaljevanje prizadevanj za mir v Ukrajini.