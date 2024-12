Trump bi ukinil poletni čas: nepriročen in drag

Številne zvezne države ZDA, tako kot pri nas, premaknejo ure marca za eno uro naprej in novembra za eno uro nazaj, da bi v poletnih mesecih čim bolj podaljšale dan. V objavi na družbenem omrežju je novopečeni predsednik ZDA Donald Trump zapisal, da bo poskušal odpraviti prakso premikanja ure vsako pomlad in jesen. "Republikanska stranka si bo po svojih najboljših močeh prizadevala odpraviti poletni čas (DST), ki ima majhno, a močno podporo!" "Poletni čas je nepriročen in zelo drag za naš narod," je dodal Trump.

Slovenci bolj naklonjeni poletnemu času

Prvi premik ure so izvedli v Avstriji in Nemčiji po 2. svetovni vojni. V Sloveniji pa urine kazalce premikamo od leta 1983, leta 2006 je bila sprejeta dokončna odločitev, da jih vsako zadnjo nedeljo v oktobru premaknemo za eno uro nazaj in vsako zadnjo nedeljo v marcu za eno uro naprej.

V Sloveniji je standardni čas centralno evropski čas, ki ustreza zimskemu. Če bi ukinili sezonsko premikanje ure na poletni čas, bi v naši državi tako skozi celo leto na podlagi zakona o računanju časa obveljal standardni zimski čas. Javno posvetovanje, ki ga je Bruselj organiziral v letu 2018, pa je pokazalo, da smo Slovenci bolj naklonjeni poletnemu času, prav tako Portugalci, Ciprčani in Poljaki. Za zimskega pa so se večinsko izrekli Finci, Danci in Nizozemci.

Evropska komisija je predlog za ukinitev premikanja ure od leta 2021 sicer podala že leta 2019, odločitev o času uveljavitve pa prepustila državam članicam.

Marsikje po svetu so poletni čas tudi opustili in ure ne prestavljajo več, v Evropski uniji pa bomo uro, kot kaže, premikali vsaj še naslednjih nekaj let, saj je Evropska komisija v Uradnem listu EU objavila časovni razpored poletnega časa za obdobje do leta 2026, je poročala STA.