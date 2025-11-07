Trump bi za Madžarsko naredil izjemo in jo izvzel iz sankcij

Ameriški predsednik Donald Trump je ob sprejemu madžarskega predsednika Viktorja Orbana v Beli hiši izrazil pripravljenost, da državo svojega političnega zaveznika izvzame iz sankcij zaradi nakupa ruske nafte. Dopustil je tudi možnost, da bo prišlo do njegovega srečanja z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom v Budimpešti.

"Vedno obstaja možnost. Zelo dobra možnost," je na novinarsko vprašanje o odpovedanem vrhu s Putinom v Budimpešti o miru v Ukrajini odgovoril Trump. Vrh je bil napovedan, potem pa preložen za neodločen čas, ker je Trump ugotovil, da Putin ni pripravljen ustaviti vojne v Ukrajini. Trump in Orban sta pred novinarji v neposrednem prenosu največ govorila o prizadevanjih obeh držav za omejitev migracij ter vojni v Ukrajini oziroma odnosih z Rusijo, pri čemer je Orban zatrdil, da Zahod glede tega ni enoten. "Zahod ni enoten glede vprašanja Ukrajine," je po poročanju madžarskih medijev izjavil Orban in dodal, da se za mir zavzemata le Washington in Budimpešta. Pohvalil je Trumpova prizadevanja za mir, EU pa naj bi še naprej verjela, da lahko Ukrajina doseže vojaško zmago.

Trump pa je dejal, da bi morali voditelji Evropske unije pokazati več spoštovanja do Orbana. "Mislim, da bi morali Madžarsko in tega voditelja zelo, zelo spoštovati, ker ima prav v zvezi z migracijami," je dejal Trump. Dodal je tudi, da bo razmislil o izvzetju zaveznice iz sankcij zaradi kupovanja ruske nafte. "To preučujemo, ker je zanj zelo težko dobiti nafto in plin z drugih območij. Kot veste, nimajo prednosti, da bi imeli morje," je dejal Trump.

Orban: Nezakonitih priseljencev na Madžarskem ni