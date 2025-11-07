Svetli način
Tujina

Trump bi za Madžarsko naredil izjemo in jo izvzel iz sankcij

Washington, 07. 11. 2025 20.21 | Posodobljeno pred 48 minutami

STA , N.L.
Ameriški predsednik Donald Trump je ob sprejemu madžarskega predsednika Viktorja Orbana v Beli hiši izrazil pripravljenost, da državo svojega političnega zaveznika izvzame iz sankcij zaradi nakupa ruske nafte. Dopustil je tudi možnost, da bo prišlo do njegovega srečanja z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom v Budimpešti.

"Vedno obstaja možnost. Zelo dobra možnost," je na novinarsko vprašanje o odpovedanem vrhu s Putinom v Budimpešti o miru v Ukrajini odgovoril Trump. Vrh je bil napovedan, potem pa preložen za neodločen čas, ker je Trump ugotovil, da Putin ni pripravljen ustaviti vojne v Ukrajini.

Trump in Orban sta pred novinarji v neposrednem prenosu največ govorila o prizadevanjih obeh držav za omejitev migracij ter vojni v Ukrajini oziroma odnosih z Rusijo, pri čemer je Orban zatrdil, da Zahod glede tega ni enoten.

"Zahod ni enoten glede vprašanja Ukrajine," je po poročanju madžarskih medijev izjavil Orban in dodal, da se za mir zavzemata le Washington in Budimpešta. Pohvalil je Trumpova prizadevanja za mir, EU pa naj bi še naprej verjela, da lahko Ukrajina doseže vojaško zmago.

Trump pa je dejal, da bi morali voditelji Evropske unije pokazati več spoštovanja do Orbana. "Mislim, da bi morali Madžarsko in tega voditelja zelo, zelo spoštovati, ker ima prav v zvezi z migracijami," je dejal Trump.

Dodal je tudi, da bo razmislil o izvzetju zaveznice iz sankcij zaradi kupovanja ruske nafte. "To preučujemo, ker je zanj zelo težko dobiti nafto in plin z drugih območij. Kot veste, nimajo prednosti, da bi imeli morje," je dejal Trump.

Orban: Nezakonitih priseljencev na Madžarskem ni

Desničarski nacionalist Orban, ki se upira pritiskom na Rusijo, je dejal, da je ruska energija ključnega pomena za njegovo državo in bo Trumpu pojasnil, da bo Madžarska utrpela hude posledice, če ne bi več dobivala nafte in plina iz Rusije.

Trump, ki doma izvaja pregon nezakonitih priseljencev, je Orbana pohvalil zaradi podobne politike in menil, da je celotna Evropa preplavljena s priseljenci, česar pa Madžarska ne dovoli. "Če obiščete nekatere države, so zdaj neprepoznavne zaradi tega, kar so storile. Madžarska pa je zelo prepoznavna," je dejal Trump.

Orban je dejal, da je njegova vlada edina krščanska vlada v Evropi, vse druge pa so v bistvu liberalne levičarske vlade. Nezakonitih priseljencev na Madžarskem po njegovih besedah ni, ker imajo kristalno jasen sistem, v katerem morajo migranti zaprositi za vstop. Pritožil se je, da EU zaradi tega Madžarsko kaznuje.

Orban, ki je dejal, da z obiskom odpira novo poglavje v odnosih z ZDA, ni užival naklonjenosti prejšnje demokratske vlade Joeja Bidna, s Trumpom pa sta na isti valovni dolžini glede priseljevanja, Ukrajine, zatiranja pravic skupnosti LGBTQ, opozicije in med drugim pravice do splava.

ZDA so dan pred obiskom napovedale ukinitve financiranja medija, ki ne ugaja Orbanu. Vodja ameriške agencije za globalne medije Kari Lake je za televizijo Newsmax v četrtek kongresu napovedala ukinitev madžarske izpostave medija Radio svobodna Evropa Szabad Europa, ker naj bi ta medij skušal destabilizirati Madžarsko. Označila ga je za globalistični medijski program, ki sovraži Orbana.

Radio Svobodna Evropa je bil ustanovljen v času hladne vojne za zahodno informiranje držav vzhodnega bloka. Ameriški kongres je Szabad Evropa, ki je bil po padcu Sovjetske zveze ukinjen, leta 2020 začel ponovno financirati v skrbi zaradi krčenja medijske svobode na Madžarskem pod Orbanom.

Aijn Prenn
07. 11. 2025 21.09
Je že pozabil kaj je govoril pred cca 10 dnevi.
ODGOVORI
0 0
asdfghjklč
07. 11. 2025 21.04
+0
bi naredil ... spet govori eno, dela pa drugo
ODGOVORI
1 1
reakcionar
07. 11. 2025 21.02
+0
Rad bi da nas Trump vzame v bran pred zlobnim Brusljem. Država ki je dala Melanijo mora biti pod posebnim Trumpovim varstvom.
ODGOVORI
1 1
daiči
07. 11. 2025 20.58
+3
Orban bi mogu bit namest vondrlajeve u bruslu, pa bi bil red u evropi pa avtomobilska industrija bi spet delala pocen avte brez drage šare na njih "za okolje"
ODGOVORI
4 1
Vakalunga
07. 11. 2025 20.56
+9
ORBAN CAR....po njegovi poti Slovaki...sedaj ČEHI vsi imajo Bruslja poln kufer..
ODGOVORI
10 1
BBcc
07. 11. 2025 20.56
-6
Trump, Putin, Orban plešejo diktatorski ples. Janši pa ni uspelo.
ODGOVORI
1 7
Rothschild1
07. 11. 2025 21.02
+3
bbcc, pocakaj do marca 💪🏼
ODGOVORI
3 0
Pamir
07. 11. 2025 21.08
¸Janšaj rusofob bruseljski hlapec.Marec mokre sanje.
ODGOVORI
0 0
Pamir
07. 11. 2025 20.47
-7
Orban se ne da.
ODGOVORI
5 12
Srebrni breg
07. 11. 2025 20.44
-3
Kdo in kaj je Amerika na tem svetu, da bo drugim državam komandirala s kom sme trgovati in sodelovati in s kom ne? Sedaj prepoveduje trgovino z Rusijo, nekaj let nazaj so prepovedovali sodelovanje z Iranom, pa s Kubo...Sami pa skoraj ves svoj obstoj izvajajo teroristične napade nič krivih držav in pobijajo nedolžne ljudi za svoje interese.
ODGOVORI
12 15
Kakosmodanes
07. 11. 2025 20.49
+4
@Srebrni breg, Imaš doma kaj ruskega ali iranskega?
ODGOVORI
7 3
Kakosmodanes
07. 11. 2025 20.37
+3
Dobro, da je vsaj en pameten v Evropi.
ODGOVORI
10 7
E.Nigma
07. 11. 2025 20.36
+0
Čestitke obema. Le naši pudlji klečeplazijo za EU
ODGOVORI
7 7
Infiltrator
07. 11. 2025 20.35
-1
Orban legenda ....
ODGOVORI
10 11
Vera in Bog
07. 11. 2025 20.38
-7
Oba sta ampak obnašanje Trumpa v Izraelu ko je govoril da je prav da so zravnali Palestino hmmm
ODGOVORI
3 10
fljfo
07. 11. 2025 20.38
+2
Janez, si to ti?
ODGOVORI
6 4
puspan
07. 11. 2025 20.45
+2
Kakor za koga.
ODGOVORI
2 0
Vera in Bog
07. 11. 2025 20.24
-9
Bravo Trumpet
ODGOVORI
6 15
