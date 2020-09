Trump proti Bidnu. Biden: Vsi vedo, da si lažnivec

Po drugi strani pa je Trump tokrat v drugačnem položaju kot pred štirimi leti, ko je po anketah sodeč prav tako zaostajal za favoritko Hillary Clinton, a je bilo takrat zanj na kocki veliko manj kot danes, ko brani predsedniški stolček, zraven pa se otepa očitkov o tem, da veča družbeni prepad v ZDA, država namreč drsi v val protestov in rasnih napetosti, očitajo mu, da vodi dvomljivo zunanjo politiko in predvsem, da slabo obvladuje izbruh novega koronavirusa.

Izzivov pa ne manjka niti na Bidnovi strani, še posebej je vprašanje, kako bo z odgovori zadovoljil zmerni in skrajno levi del stranke, ki sta vse bolj na svojem bregu.

Kandidata se bosta pred zelo majhnim občinstvom, za kar je seveda kriv covid-19, spopadla na več področjih.

Analitiki pričakujejo, da bo Biden veliko podpore deležen na področju, ki se nanaša na obvladovanje novega koronavirusa, saj se veliko ljudi s Trumpovim pristopom ne strinja, medtem ko bo Trump najbrž skušal ljudi prepričati o tem, v kako dobrem stanju je bila - po njegovi zaslugi - ameriška ekonomija pred pandemijo. Ta je medtem močno prizadela življenjski standard številnih Američanov, umrlo pa je več kot 200.000 ljudi.

Imenovanje konservativne sodnice kot prva tema soočenja

Moderator Chris Wallace je ob začetku soočenja zagotovil, da nobena stran pred soočenjem ni prejela vprašanj. To so bili namreč predvsem pomisleki Trumpovega tabora.

Prva tema - pričakovano - imenovanje Amy Coney Barrett na vrhovno sodišče. "Zmagali smo na volitvah, to dam daje to pravico, poleg tega imamo odlično kandidatko, ki bo odlična vrhovna sodnica,"pravi Trump v odgovoru na vprašanje, zakaj se je odločil za imenovanje tik pred volitvami. Dodal pa je tudi, da meni, da bi povsem enako postopali tudi kandidati.

Za razliko od veliko demokratov, je Biden dejal, da "proti sodnici nima nič, da je najbrž krasna ženska". Demokratski tabor ji namreč očita "nazadnjaška in konservativna stališča". Je pa prepričan, da je njeno imenovanje neprimerno v času tik pred volitvami in meni, da vse skupaj pomeni slabšo zdravstveno oskrbo. "Jaz na drugi strani predlagam, da razširimo Obamacare," pravi Biden. Trump pa mu je poočital, da "se želi Bidnova stranka "iti socializem" in da ga bo nadvladala". "Trenutno sem jaz demokratska stranka," pa pravi Biden, ki meni, da je pod vprašanjem pravica do splava in zavrnitev sodbe Roe vs. Wade, ki je v ZDA uzakonila splav.

"Nič ni bilo storjenega na področju zdravja"

Wallace je nato Trumpa povprašal, kaj se dogaja na področju zdravstvene oskrbe, potem ko je zavrnil razvpiti Obamacare in napovedal novo reformo. Wallace je ocenil, da se ni zgodilo nič. Trump meni drugače, kot pravi, bodo med drugim cene zdravil velikih farmacevtskih družb znižali za 80 do 90 odstotkov. Bidnu pa je poočital, da hoče - v skladu z načrtom Bernija Sandersa "socialistično zdravstvo". Kar je Biden zavrnil in dejal, da ne bo skušal izpodbijati "Trumpovih laži": "Vsi vedo, da lažeš!"

"Ne glede na to, kako skušate izvajati Obamacare, ne gre, saj je predrago,"je odločen Trump."Nima načrta za zdravstvo,"pa je jasen Biden. "V 47 letih javne službe nisi storil ničesar," pa je dodal Trump. Debata medtem postaja vse bolj vroča, število zbadljivk pa je vse večje.

Biden sicer ni želel odgovoriti na vprašanje o izjavah radikalnejšega dela stranke glede vrhovnega sodišča. Vseeno je Wallace prekinil ta del debate in odprl vprašanje obvladovanja izbruha novega koronavirusa.

"Je, kar je"

Da Trump nima načrta glede covida-19, je prepričan Biden, ki meni, da je Trumpa, ko je izvedel za virus, zgrabila panika, ker ni želel vznemirjati ljudi, pa naj bi jim lagal. "Jaz sem že marca in julija povedal, kaj bi morali početi. Morali bi ljudem zagotoviti zaščitno opremo, predsednik bi moral z golf igrišča iti v pisarno in urediti zadeve,"še meni Biden.

Po drugi strani pa Trump meni, da je država le nekaj tednov oddaljena od cepiva, kljub veliko okuženim je vse manj mrtvih. "Ti tega ne bi zmogel. Smo videli na primeru prašičje gripe," mu je poočital Trump, ki se je obregnil ob medijsko poročanje. Kot meni, je Biden vedno deležen pozitivne publicitete, medtem ko on ne more storiti ničesar prav. Biden sicer meni, da je umrlo preveč ljudi.

V ZDA se vse bolj politizira tudi vprašanje cepiva, kar utegne sicer imeti dolgoročne posledice, če bo del politike cepivo zavračal le, da bi kljuboval Trumpu. Ta sicer vztraja, da bo cepivo morda na voljo že v nekaj tednih. Biden je na to dejal, da so njegove ideje nore. "Proizvajalci govorijo, da cepiva za splošno uporabo ne bo pred poletjem 2021," je poočital Trumpu. Medtem ko je Wallace Bidna opozoril, da njegova podpredsedniška kandidatka Kamala Harris razglaša, da bo "Trump skušal utišati znanstvenike", ki bodo imeli pomisleke o cepivu - in to potem, ko je javnost že tako prestrašena. Biden podrobnejšega odgovora na to ni imel.