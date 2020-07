Pred Trumpovim stolpom v New Yorku naslikali napis 'Black Lives Matter'

Newyorški župan Bill de Blasio je uresničil napoved in pred Trumpovim stolpom na Manhattnu skupaj z drugimi udeleženci naslikal napis Black Lives Matter oziroma Življenja temnopoltih štejejo, kar je vsaj za en dan postala turistična atrakcija. Župana sta spremljala tudi njegova žena Chirlane McCray in aktivist Al Sharpton .

Trump je gibanje, ki je nastalo pred leti po smrti neoboroženega temnopoltega osumljenca v St. Louisu, zadnje tedne ostro napadal skupaj s protesti proti policijskemu nasilju, ki so izbruhnila po smrti Georgea Floyda, ki ga je 25. maja v Minneapolisu pred pričami zadušil policist. Zaradi odnosa do protestov mu je z enakim napisom ulice Washingtona, ki vodijo do Bele hiše, okrasila županja Muriel Bowser.