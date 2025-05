Nemčija razmišlja, da ustavi dobavo orožja Izraelu

Predlog resolucije v času grozljivih podob trpljenja in umiranja palestinskih civilistov med drugim tudi poziva k premirju in izpustitvi talcev. Nestalne članice – med njimi tudi Slovenija – so sredi tedna predlog poslale v pregled stalnim članicam (ZDA, Rusija, Kitajska, Velika Britanija, Francija), na negativen odziv pa so naletele le pri ZDA.

Varnostni svet ZN je zadnjo resolucijo o Gazi potrdil junija lani, ko je šlo za potrditev premirja po posredovanju ZDA, Katarja in Egipta. Izrael je premirje prekršil z zračnimi napadi na Gazo in je tudi dlje časa preprečeval dostavo humanitarne pomoči.

Če bodo druge članice Varnostnega sveta svoj predlog dale na glasovanje in bodo ZDA vložile veto, se bosta razprava in glasovanje o resoluciji preselila v Generalno skupščino ZN.

Berlinski odmik od Izraela

Nemčija bo razmislila o omejitvi dobave orožja Izraelu zaradi možnih kršitev mednarodnega humanitarnega prava v Gazi, je včeraj sporočil nemški zunanji minister Johann Wadephul. Gaza ne prejema dovolj pomoči, je poudaril in opozoril, da bo spremembi tona v Nemčiji verjetno sledila tudi sprememba politike, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nemčija bo po besedah Wadephula ponovno ocenila dobavo orožja Izraelu in jo morda omejila zaradi izraelskih dejanj v Gazi, je v izjavi za petkovo izdajo nemškega časnika Süddeutsche Zeitung, ki jo povzema dpa, sporočil Wadephul. Minister je poudaril pravico Izraela do samoobrambe, "tudi z nemškimi obrambnimi sistemi", a obenem ostro kritiziral razmere v Gazi.

Kot je dejal, je vprašanje, ali je dogajanje v Gazi skladno z mednarodnim humanitarnim pravom. "To preverjamo, na podlagi te ocene pa bomo odobrili nadaljnje dobave orožja tam, kjer bo potrebno," je dejal in nakazal, da bi to lahko vodilo v delno zaustavitev dobav.

Trenutna pomoč Gazi je po njegovih besedah le kaplja v morje. "Gre za zagotavljanje osnovnih človekovih pravic. Bolni, šibki in otroci so prvi, ki umirajo," je opozoril. "Zaradi tega smo spremenili ton in verjetno bomo v naslednjem koraku spremenili tudi politične ukrepe," je dodal.

Mednarodne kritike na račun Izraela, tudi med tradicionalnimi zavezniki te države, so vse glasnejše. Izraelske sile krepijo svojo ofenzivo v razdejani palestinski enklavi in preprečujejo dostop do humanitarne pomoči.