Trump bo glede carin govoril z voditelji Mehike in Kanade

V Bruslju so v nedeljo opozorili, da se bo Evropska unija, če bo ameriški predsednik uresničil svojo grožnjo, odločno odzvala. V Bruslju so zatrdili, da se bo EU "odločno odzvala vsakemu trgovinskemu partnerju, ki nepošteno ali samovoljno uvede carine na blago EU" .

Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump trdi, da je Kanada izkoriščala ZDA in da je šlo za enostransko korist. "Kanada že vrsto let zelo zlorablja Združene države," je dejal. Zatrdil je, da je ameriška severna soseda "trda glede nafte" in bi morala sprejeti ameriške banke in kmetijske proizvode. "V bistvu ne dovolijo veliko stvari, mi pa dovolimo, da pride vse. To je bila enosmerna ulica," je trgovinske odnose s Kanado opisal Trump.

Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je novinarjem v nedeljo povedal, da ga ne skrbijo morebitne posledice uvedbe carin. Priznal je, da bodo Američani morda nosili del tega bremena, a je prepričan, da bodo to razumeli.

"Nisem zaskrbljen. Morda bomo imeli kratkoročno malo bolečine, in ljudje to razumejo. Toda dolgoročno so bile Združene države izkoriščane od praktično vseh držav na svetu," je zatrdil in dodal: "Zato imamo 36 bilijonov dolarjev (35,1 bilijona evrov) dolga – pri vseh smo v minusu."

Številni ekonomisti namreč opozarjajo, da bi uvedba carin za Američane pomenila podražitve vsakodnevnih potrebščin, od goriva do hrane.

Trump je s 1. februarjem uvedel 25-odstotne carine za Mehiko in Kanado ter carine na uvoz s Kitajske zvišal za 10-odstotkov. Kanada, Mehika in Kitajska so na zvišanje carin že napovedale odgovor. Kanada bo uvedla podobne carine na ameriški uvoz, protiukrepe bo sprejel tudi Peking, ki napoveduje tožbo pri Svetovni trgovinski organizaciji za zaščito svojih interesov.