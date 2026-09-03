Trump odslej 'krasi' dolarski kovanec

Portret Donalda Trumpa tudi na ameriškem kovancu. Prvič po sto letih se je zgodilo, da je na ameriškem denarju upodobljen še živeči predsednik, poroča BBC. V sredo je ameriška kovnica US Mint dala v prodajo kovanec za en dolar s Trumpovim portretom. Posebna izdaja kovanca zajema duh, ponos in dediščino naroda, ki se približuje svoji pomembni obletnici , so zapisali.

Zvitek 25 kovancev stane približno 52,66 evra, vrečka s 100 kovanci pa približno 133,34 evra. Kovanci so bili na spletni strani kovnice že v nekaj urah po začetku prodaje označeni kot 'trenutno niso na zalogi'.

Čeprav so kovanci zlate barve, ne vsebujejo pravega zlata. Po podatkih ameriške kovnice so sestavljeni iz 88,5 % bakra, preostanek pa predstavljajo cink, mangan in nikelj.