Trump odslej 'krasi' dolarski kovanec

Portret Donalda Trumpa tudi na ameriškem kovancu. Prvič po sto letih se je zgodilo, da je na ameriškem denarju upodobljen še živeči predsednik, poroča BBC. V sredo je ameriška kovnica US Mint dala v prodajo kovanec za en dolar s Trumpovim portretom. Posebna izdaja kovanca zajema duh, ponos in dediščino naroda, ki se približuje svoji pomembni obletnici, so zapisali.
Zvitek 25 kovancev stane približno 52,66 evra, vrečka s 100 kovanci pa približno 133,34 evra. Kovanci so bili na spletni strani kovnice že v nekaj urah po začetku prodaje označeni kot 'trenutno niso na zalogi'.
Čeprav so kovanci zlate barve, ne vsebujejo pravega zlata. Po podatkih ameriške kovnice so sestavljeni iz 88,5 % bakra, preostanek pa predstavljajo cink, mangan in nikelj.
Kako to, da je Trump sploh lahko upodobljen na kovancu?
Maja je minister za finance Scott Bessent najavil, da njegovo ministrstvo načrtuje izdajo novega bankovca za 250 dolarjev s portretom predsednika Trumpa. Ameriška zvezna zakonodaja prepoveduje tiskanje ameriškega denarja s podobo še živeče osebe. Trumpovi zavezniki v kongresu so predlagali zakon, ki bi uvedel izjemo, vendar je predlog trenutno zastal. Takrat je Bessent opozoril, da se je drug še živeči ameriški predsednik v preteklosti že pojavil na valuti države. Na kovancu za 50 centov, izdanem leta 1926 ob 150. obletnici Amerike, je bil namreč upodobljen takratni predsednik Calvin Coolidge. Trumpova administracija se je sklicevala tudi na zakon iz leta 2020, sprejet v času Trumpovega prvega mandata. Čeprav ta zakon prepoveduje portrete še živečih oseb na hrbtni strani kovancev, tega izrecno ne določa za sprednjo stran, kjer je na novih kovancih za 1 dolar upodobljen Trump.
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