Od Trumpa zahtevala 22 milijonov evrov, dobila jih je 77

Potem, ko je odvetnica Carrollove, Roberta Kaplan začela s sklepnim nagovorom poroti in dejala, da si zaradi neurja sovražnosti, ki ga je sprožil, zasluži najmanj 24 milijonov dolarjev oziroma nekaj več kot 22 milijonov evrov kazni, se je Trump nenadoma dvignil s stola in odšel proti vratom sodne dvorane. Pri vratih se je obrnil in s pogledom zajel prisotne v dvorani ter odšel v družbi agentov tajne službe, ki ga kot bivšega predsednika še vedno varujejo. Sodnik Lewis Kaplan je sodni poročevalki povedal naj zapiše, da je gospod Trump naenkrat vstal in zapustil dvorano, poroča televizija ABC.

Trump se je vrnil v dvorano, ko je Habba razlagala poroti, da ga ne sme kaznovati, ker da je tožba neutemeljena in temelji na laži. Poroti je pokazala video posnetek, na katerem Trump govori, da je bila odločitev porote v prvi tožbi zaradi spolnega napada in obrekovanja Carroll sramota in nadaljevanje največjega lova na čarovnice vseh časov. "Trump ne odneha, ker govori resnico," je dejala Habba.

Porota v prvi tožbi je Trumpu odmerila pet milijonov dolarjev odškodnine, ker je ugotovila, da jo je pred leti v trgovini na Manhattnu spolno napadel in obrekoval, ko je ta napad zanikal. Tokratna tožba zadeva le obrekovanje in sodnik Kaplan je poroti že na začetku razložil, da je do spolnega napada prišlo in morajo odločiti le, ali mora plačati odškodnino in v kakšnem znesku.