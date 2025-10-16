Svetli način
Tujina

Trump: Trenutno imam klic s Putinom, pogovor bo dolg

Washington, 16. 10. 2025 17.36 | Posodobljeno pred 23 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , Ne.M. , M.P.
Komentarji
19

Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da ima trenutno daljši telefonski pogovor z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. "O vsebini bom poročal, po njegovem zaključku," je zapisal na družbenem omrežju. Pogovor poteka le dan pred srečanjem Trumpa in ukrajinskega kolega Volodimirja Zelenskega v Beli hiši, na katerem bo slednji verjetno prosil za dobavo raket tomahawk.

Po tem ko je predstavnik Bele hiše potrdil, da bo ameriški predsednik Donald Trump še pred srečanjem z urkajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim opravil pogovor z ruskim voditeljem Vladimirjem Putinom, je Trump na družbenem omrežju sporočil, da klic s Putinom že poteka.

"Trenutno se pogovarjam s predsednikom Putinom. Pogovor še poteka in bo dolg, vsebino pa bova sporočila, ko zaključiva s klicem," je zapisal ameriški predsednik, njegove besede pa je na spletu delila tudi Bela hiša.

Ameriški predsednik je že v nedeljo izjavil, da bi lahko s Putinom spregovoril o morebitni dobavi raket tomahawk Ukrajini.
Trump je sicer v zadnjih mesecih vse bolj nezadovoljen s Putinom, saj ta zavrača njegove pozive k prekinitvi ognja in še naprej krepi napade na cilje v Ukrajini. Slednja zato zaveznice poziva k okrepitvi svoje zračne obrambe in pritiska na Rusijo.

"Morda bom z njim govoril, morda bom rekel, poglej, če se ta vojna ne bo končala, jim bom poslal tomahawke," je tedaj v izjavi za medije dejal Trump.

Dobava omenjenih raket naj bi bila tudi v ospredju petkovega srečanja med Trumpom in Zelenskim v Beli hiši. To bo sicer že tretji letošnji obisk ukrajinskega predsednika v ZDA.

Donald Trump Vladimir Putin Volodimir Zelenski tomahawk Ukrajina
KOMENTARJI (19)

fljfo
16. 10. 2025 18.06
+1
Zaman...Putin agresije ne bo končal...Treba ga je stisnit ob zid
ODGOVORI
1 0
Sixten Malmerfelt
16. 10. 2025 18.06
+1
FEHTARJENJE zadrogiranega nac-ukrajinca, ki šila s tamalim po klavirju, se nadaljuje!
ODGOVORI
1 0
primaa
16. 10. 2025 18.05
+1
Vsem rusofilom, bodite karakterji in kupite, ruske avtomobile, ruske telefone in TV, pa glejte ruske filme in seveda na dopust v Rusijo
ODGOVORI
1 0
Po prestani lobotomiji
16. 10. 2025 18.04
+2
Mi smo.mirni ker vemo da bo čez pol leta gospod Janša na ablasti in bo vse ok.
ODGOVORI
2 0
AZILANT
16. 10. 2025 18.03
+1
Trump povej Komunajzerju, naj že neha ubijat belca, poslušaj našo Melanii, ki ima rada ukrajinske otroke in uboge ljudi ki umirajo vsak dan
ODGOVORI
2 1
Quercus
16. 10. 2025 17.59
+0
Vsa čast Putinu, da izgublja čas s tem narcisom in še kar poskuša z diplomacijo. Ampak počasi bo treba zaostriti retoriko do ZDA, saj zdaj že celo mnogi Rusi na pomembnih položajih postajajo čedalje bolj nezadovoljni do Putinovih premehkih stališč do Amerike. Kakorkoli že, če Trump in Zelenski res želita mir, imata na mizi ruske pogoje. Samo sprejeti jih je treba, pa bo takoj konec. Lahko se pa gredo to "igro" še naprej do poslednjega Ukrajinca.
ODGOVORI
3 3
AZILANT
16. 10. 2025 18.01
+1
Quercus vem da te bo bolelo a Trump bi se moral pogajat z Šijem glede Rusije, ko pa so rusi tako zanič, edino tom, da imajo par sto jedrskih konic ohranjenih in grozijo da bodo povzročili globalno uničenje sveta po dinozavrih primora Trumpa, da ga sploh kliče
ODGOVORI
2 1
luckyss.1
16. 10. 2025 17.57
-6
Trump the peacemaker
ODGOVORI
0 6
Killing of Hind Rajab
16. 10. 2025 18.02
-4
mhmmm ...trenutno v Venezueli...pacient močvirski trump
ODGOVORI
0 4
AZILANT
16. 10. 2025 18.05
V venezueli se živi KATASTROFALNO in največ gorja je naredil CHAVEZ
ODGOVORI
0 0
Bolfenk2
16. 10. 2025 17.54
+1
Saj Trump in Putin sta na Aljaski že našla kompromis za konec vojne. Ampak Zelenkotu in EU voditeljem ni bil všeč in so se odločili za nadaljevanje vojne.
ODGOVORI
6 5
LevoDesniPles
16. 10. 2025 17.53
+3
pogovor s trumplnom je kot pogovor z užaljenim dojenčkom
ODGOVORI
5 2
Greznica
16. 10. 2025 17.52
+2
še 3 leta oranžnega in bo mir za vedno tega k .... god help us
ODGOVORI
3 1
bohinj je zakon
16. 10. 2025 17.49
+5
Zmenita se že. Dost je bilo mrtvih.
ODGOVORI
6 1
boslo
16. 10. 2025 17.56
+1
+++
ODGOVORI
2 1
Sixten Malmerfelt
16. 10. 2025 17.48
+5
Govorila bova o mojih kurvah v moskvi in na epstejnovem otoku!
ODGOVORI
6 1
Bolfenk2
16. 10. 2025 17.48
+9
Z Rusijo se je treba pogovarjat in gospodarsko sodelovat. Vsak ki si je poskušal Rusijo pokoriti s silo si je polomil zobe. Napoleon, Hitler im sedaj še Nato.
ODGOVORI
10 1
primaa
16. 10. 2025 18.02
+1
Tako je Bolfenk2, bodi za zgled in kupi ruski avto, ruski telefon, ruski TV in glej ruske filme...sicer nakladaš brez veze
ODGOVORI
1 0
Puško v koruzo
16. 10. 2025 18.03
+1
Z Rusijo smo vsi lepo sodelovali. Ampak ona zdaj imperialisticno zeli zavzemat ozemlja. Najprej ukraino, potem se bo spravila na baltske drzave, pa na Poljsko in tako dalej. A to pa naj kar gledamo in cakamo da pridejo tudi do nas? Al kako si mislil da sodelujemo z njo in ji predamo ozemlje.
ODGOVORI
1 0
