Trump: Trenutno imam klic s Putinom, pogovor bo dolg

"Trenutno se pogovarjam s predsednikom Putinom. Pogovor še poteka in bo dolg, vsebino pa bova sporočila, ko zaključiva s klicem," je zapisal ameriški predsednik, njegove besede pa je na spletu delila tudi Bela hiša.

Po tem ko je predstavnik Bele hiše potrdil, da bo ameriški predsednik Donald Trump še pred srečanjem z urkajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim opravil pogovor z ruskim voditeljem Vladimirjem Putinom , je Trump na družbenem omrežju sporočil, da klic s Putinom že poteka.

Ameriški predsednik je že v nedeljo izjavil, da bi lahko s Putinom spregovoril o morebitni dobavi raket tomahawk Ukrajini.

Trump je sicer v zadnjih mesecih vse bolj nezadovoljen s Putinom, saj ta zavrača njegove pozive k prekinitvi ognja in še naprej krepi napade na cilje v Ukrajini. Slednja zato zaveznice poziva k okrepitvi svoje zračne obrambe in pritiska na Rusijo.

"Morda bom z njim govoril, morda bom rekel, poglej, če se ta vojna ne bo končala, jim bom poslal tomahawke," je tedaj v izjavi za medije dejal Trump.

Dobava omenjenih raket naj bi bila tudi v ospredju petkovega srečanja med Trumpom in Zelenskim v Beli hiši. To bo sicer že tretji letošnji obisk ukrajinskega predsednika v ZDA.