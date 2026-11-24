Čeprav bo prizaneseno obema puranoma, bo le eden prejel slovesno pomilostitev na posebni ceremoniji v Beli hiši. O tem, kateri od njiju bo deležen časti, lahko javnost odloči z glasovanjem prek spleta, poroča AP.
Oba purana prihajata iz ameriške zvezne države Zahodna Virginija, po slovesnosti pa bosta preostanek življenja preživela na univerzi Texas A&M University. Letošnji dogodek bo po navedbah Bele hiše že 79. pomilostitev purana, čeprav je tradicija postala redna šele leta 1989 v času predsednika Georgea H. W. Busha.
Dolga tradicija pomilostitve
Čeprav gre danes predvsem za lahkoten predpraznični dogodek, ima tradicija globoke korenine. Po podatkih Združenja za zgodovino Bele hiše naj bi eden prvih primerov predsedniške pomilostitve purana segal v čas Abrahama Lincolna, ko je njegov sin Tad posredoval, da purana, predvidenega za božično večerjo, niso zaklali.
Leta 1954 je fotograf ujel trenutek, ko je predsednik Dwight Eisenhower hranil purana z brusnico, leta 1963 pa je nekaj dni pred atentatom predsednik John F. Kennedy prizanesel puranu, ki je okoli vratu nosil napis: "Dobra pojedina, gospod predsednik."
Zahvalni dan je državni praznik v Združenih državah Amerike in Kanadi, ki se praznuje kot dan zahvale za letino in blagoslove preteklega leta. Izvira iz zgodnjega 17. stoletja, natančneje iz leta 1621, ko so priseljenci s ladje Mayflower, znani kot romarji, skupaj z Indijanci Wampanoag pripravili tridnevno pojedino v zahvalo za prvo uspešno letino v Novem svetu.
Abraham Lincoln je bil 16. predsednik Združenih držav Amerike, ki je vodil državo skozi njeno najbolj burno obdobje, ameriško državljansko vojno. Znan je predvsem po odpravi suženjstva z razglasom o emancipaciji leta 1863 ter po svojem globokem vplivu na ohranitev ameriške zvezne države, preden je bil nanj izveden usoden atentat leta 1865.
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