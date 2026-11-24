Čeprav bo prizaneseno obema puranoma, bo le eden prejel slovesno pomilostitev na posebni ceremoniji v Beli hiši. O tem, kateri od njiju bo deležen časti, lahko javnost odloči z glasovanjem prek spleta, poroča AP.

Oba purana prihajata iz ameriške zvezne države Zahodna Virginija, po slovesnosti pa bosta preostanek življenja preživela na univerzi Texas A&M University. Letošnji dogodek bo po navedbah Bele hiše že 79. pomilostitev purana, čeprav je tradicija postala redna šele leta 1989 v času predsednika Georgea H. W. Busha.

Čeprav gre danes predvsem za lahkoten predpraznični dogodek, ima tradicija globoke korenine. Po podatkih Združenja za zgodovino Bele hiše naj bi eden prvih primerov predsedniške pomilostitve purana segal v čas Abrahama Lincolna, ko je njegov sin Tad posredoval, da purana, predvidenega za božično večerjo, niso zaklali.

Leta 1954 je fotograf ujel trenutek, ko je predsednik Dwight Eisenhower hranil purana z brusnico, leta 1963 pa je nekaj dni pred atentatom predsednik John F. Kennedy prizanesel puranu, ki je okoli vratu nosil napis: "Dobra pojedina, gospod predsednik."