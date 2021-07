Trump bo tožil Twitter, Google in Facebook zaradi domnevne cenzure

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je v sredo v svojem golf klubu v New Jerseyju sklical novinarsko konferenco, na kateri je napovedal vložitev skupinske tožbe zoper ameriške tehnološke gigante Facebook, Google in Twitter. Obtožil jih je, da izvajajo načrtno cenzuro "konzervativnih glasov".

"Ameriško zvezno sodišče na Floridi pozivam, da odredi takojšnjo ustavitev nezakonite in sramotne cenzure ameriškega ljudstva s strani družbenih medijev," je dejal Trump. Tožil sicer ne bo samo podjetja, ampak tudi njihove izvršne direktorje, torej Marka Zuckerberga, Sundarja Pichaija in Jacka Dorseyja. Podjetja se na tožbo še niso odzvala.

Od tehnoloških podjetij bo Trump zahteval tudi plačilo odškodnine. "Tehnološki giganti bodo morali prevzeti odgovornost. To je prva od številnih tožb, ki bodo še sledile," je dodal.

Po njegovi oceni gre za ključno bitko, v kateri bo s svojimi somišljeniki branil prvi amandma ameriške ustave. "Prepričan sem, da bomo dosegli to zgodovinsko zmago za ameriško svobodo in obenem svobodo govora."

Po poročanju Guardiana je sicer malo možnosti, da bo tožba uspešna. Na podlagi člena 230 spletni giganti lahko moderirajo objavljeno vsebino, lahko pa tudi odstranijo objave, ki so v nasprotju s pravili podjetja. A Trump že dolgo časa opozarja, da Twitter, Facebook in ostali družbenimi mediji izkoriščajo to zaščito in meni, da bi morali izgubiti imuniteto.

Trumpu so ukinili račune na družbenih omrežjih januarja letos zaradi varnostnih pomislekov po nasilnem vdoru njegovih privržencev v Kapitol. S Twitterja so takrat sporočili, da so po podrobnem pregledu vsebine njegovih tvitov za stalno blokirali Trumpov račun. Vzrok je tveganje za nadaljnje spodbujanje nasilja.

Zaradi nasilnih dogodkov v Kapitolu, ki jih je Trump na tej platformi še dodatno spodbujal, je Twitter njegov račun sicer najprej blokiral za 12 ur.

Ko so mu ga ponovno odprli, je Trump tvitnil dvakrat. Prvič je zapisal, da bo 75 milijonov patriotskih Američanov, ki so volili zanj in za to, da bi bila Amerika spet velika, imelo močan glas tudi v prihodnosti. "Nihče ne bo do njih nespoštljiv, nihče se do njih ne bo vedel nepošteno v kakršni koli obliki," je zapisal. V drugem tvitu je Trump sporočil, da se ne namerava udeležiti inavguracije Josepha Bidna. "Za vse, ki se sprašujete – na inavguracijo 20. januarja ne bom prišel."