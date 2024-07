'Trump bo v primeru zmage hitro zahteval pogajanja med Rusijo in Ukrajino'

"Do volitev ne moremo pričakovati nobene mirovne pobude s strani Trumpa. Lahko pa z gotovostjo trdim, da kmalu po svoji verjetni volilni zmagi ne bo čakal na inavguracijo, ampak bo takoj pripravljen delovati kot mirovni posrednik. Za to ima pripravljene podrobne in dobro izdelane načrte," je Orban zapisal v pismu, ki ga je poslal predsedniku Evropskega sveta Charlesu Michelu in voditeljem članic EU.

Morebitna Trumpova zmaga bi po Orbanovih besedah pomenila, da se mora EU pripraviti na spremembe v politiki ZDA do Ukrajine. Evropa se mora po njegovem sprijazniti s potrebo po mirovnih pogajanjih med Kijevom in Moskvo, ali pa ob nadaljevanju vojne prevzeti še veliko večje finančno breme.

Njegova "splošna ugotovitev" je bila, "da se bo intenzivnost vojaških spopadov v bližnji prihodnosti radikalno povečala". Ob tem se je zavzel za ponovno vzpostavitev neposrednih diplomatskih komunikacij med Rusijo in EU ter za začetek pogovorov s Kitajsko, da bi našli mirno pot do konca konflikta v Ukrajini.

Orbanova nedavna srečanja s Putinom, Šijem in Trumpom so zlasti v EU dvignila veliko prahu, številne zahodne zaveznice pa po navedbah FT skrbi, da bo njegova podpora pogajanjem med Moskvo in Kijevom v času, ko Rusija še vedno nadzoruje znaten del ukrajinskega ozemlja in na fronti zlagoma napreduje, koristila ruskim oblastem in spodkopala enotnost Zahoda v podpori Ukrajini.