Trump brani 17-letnika, ki je ubil dva protestnika

V protestih je bila povzročena gmotna škoda, smrtnih žrtev pa ni bilo, dokler niso v mesto s 100.000 prebivalci prišli oboroženi belopolti samooklicani podporniki policije in javnega reda. Eden od njih je bil Rittenhouse, ki je po streljanju odšel domov v Illinois, kjer so ga aretirali.

"Skušal jim je pobegniti, nato pa je padel in so ga zelo nasilno napadli. Kaže, da je bil v velikih težavah in bi ga verjetno ubili," je dejal Trump.

Rittenhouse je najprej ustrelil protestnika v glavo in ga ubil, nato pa je pobegnil pred drugimi. Ko se je med begom spotaknil, so ga ujeli in začeli tepsti, nakar je spet streljal in ubil še enega ter ranil drugega protestnika.

Trump je na hitro sklical novinarsko konferenco, potem ko je demokratski predsedniški kandidat Joe Biden obiskal Pittsburgh in v govoru obtožil predsednika ZDA, da podžiga nasilje.