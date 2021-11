Trump brani napadalce na kongres

Bivši predsednik ZDA Donald Trump je v pogovoru za ameriško televizijo ABC odločno branil svoje privržence, ki so 6. januarja napadli kongres, da bi preprečili formalno potrditev izvolitve Josepha Bidna za predsednika ZDA. Branil je tudi pozive k obešanju nekdanjega podpredsednika ZDA Mika Penca.

Zagovarjanje tistih, ki podpredsedniku ZDA grozijo s smrtjo, je precej nenavadna poteza za nekdanjega predsednika ZDA. Trump in Pence bosta morda tekmeca za predsedniško nominacijo republikanske stranke leta 2024. Intervju s Trumpom bo sicer objavljen šele prihodnji teden, ABC pa je drugim medijem že posredovala nekaj informacij, da poskrbi za večjo gledanost. Na vprašanje, ali ga je skrbelo za varnost podpredsednika Penca, je Trump odgovoril, da ga ni skrbelo, ker je menil, da je dobro zavarovan in je slišal, da je v dobrem stanju. Na opozorilo, da so ljudje vzklikali "obesimo Mika Penca", pa je Trump dejal, da so bili ljudje pač zelo jezni. "To je zdrava pamet, da moraš zaščititi, kako lahko, če veš, da so bili glasovi lažni, kako lahko to potrdiš v kongresu? In povem vam, da je 50 proti 50, ko govorim z ustavnimi pravniki. Vsak, s katerim govorim, skoraj vsi se strinjajo z mano. Kako lahko potrdiš glasove, ki so lažni?" je med drugim govoril Trump, vendar ustavnih pravnikov, ki bi imeli tako prepričanje, ni navedel.

icon-expand Donald Trump FOTO: AP

Trump nenehno trdil, da so volitve ukradene Pence je bil 6. januarja v formalni vlogi potrditve volilnih izidov v posameznih zveznih državah, ki so bili legalni in potrjeni ter ponekod večkrat preverjeni. Nobenih dokazov ni bilo, da bi Biden premagal Trumpa s kakšno prevaro. Vendar pa je Trump vse od trenutka, ko so v državah začeli šteti glasovnice po pošti in se je rezultat spreminjal v korist Bidna, nenehno trdil, da gre za prevaro. Njegovi pravniki so potem poskušali razveljavitev glasovnic doseči na sodiščih, ki pa so vsa po vrsti zavračala obtožbe kot neutemeljena, na čelu z vrhovnim sodiščem, ki ima konservativno večino. Obtožbe so zavračali tudi vodilni republikanci v kongresu, kot je Mitch McConnell. Trump je potem 6. januarja imel zborovanje pred Belo hišo, kjer je obtožbe ponavljal in množici povedal, da gredo skupaj nad kongres, kjer se bodo borili kot hudiči. Množica je šla, vdrla v kongres, bilo je nekaj mrtvih, kongresniki pa so si z begom reševali glavo. Trump pa je odšel v Belo hišo in dogajanje spremljal po televiziji skupaj s celotnim svetom.