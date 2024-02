Trump brez težav osvojil strankarske volitve v Južni Karolini

Po okrog 20 odstotkih preštetih glasov je imel Donald Trump prednost pred nekdanjo guvernerko Južne Karoline Nikki Haley z okrog 60 proti okrog 40 odstotki glasov. To je malce manjša razlika kot so napovedovale ankete, vendar Trumpova zmaga ni bila vprašljiva in po razglasitvi zmagovalca so vsi čakali le še to, ali bo Haley po porazu v domači državi odstopila od nadaljevanja kandidature.

Trump je doslej zlahka zmagal na strankarskih volitvah ali zborovanjih v Iowi, New Hampshiru in Nevadi, sedaj pa še v Južni Karolini in je na zanesljivi poti, da se novembra na predsedniških volitvah pomeri s podobno skoraj zanesljivim zmagovalcem demokratskega procesa izbire predsedniškega kandidata, predsednikom ZDA Joejem Bidnom.

"Dobili smo 40 odstotkov glasov, kar ni 50 odstotkov, ampak ni drobiž. Že tedne govorim, da je veliko volivcev, ki si želijo alternative, in bom nadaljevala s kandidaturo ne glede na Južno Karolino. Sem ženska, ki drži besedo," je dejala nekdanja Trumpova veleposlanica pri ZN in navdušila privržence.

"Ne verjamem, da lahko Trump premaga Bidna. Ne bom odstopila od boja, ko velika večina Američanov ne odobrava ne Bidna in ne Trumpa. Južna Karolina je šele četrta zvezna država in v naslednjih desetih dneh bodo svoje povedali volivci v 21 državah in ozemljih. Imajo pravico do izbire, ne pa do volitev v sovjetskem slogu z enim samim kandidatom," je dejala.