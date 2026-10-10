Trump: Čas, da Ukrajina dobi novega predsednika

"Darila Putinu ne bodo prinesla miru ali kakršne koli koristi civiliziranemu svetu," je zapisal. "Rusija bo dizel 'poplačala' z nadaljnjim terorjem in zahrbtnostjo. Omogočiti Rusiji prodajo naftnih derivatov je naložba v vojno, ki jo je treba končati, ne podaljševati," je opozoril.

Da bo prodaja naftnih derivatov Rusiji prinesla dodatne prihodke v času, ko nadaljuje napade na Ukrajino, je dogovor med predsednikom ZDA Donaldom Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom glede dobav ruskega dizelskega goriva komentiral ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski .

Na njegove besede pa se je danes odzval ameriški predsednik. Dejal je, da Zelenski z nadaljnjim odobravanjem napadov na ruske rafinerije želi le "povzročati težave v svetu". "Bolje bi bilo, da s tem za vraga že preneha," je dodal, nato pa predlagal, da je čas, da Ukrajina "dobi novega voditelja, ki je sposoben skleniti dogovor".

Rusija in Ukrajina sta v zadnjem času še okrepili napade, pri čemer sta se osredotočili na energetsko in prometno infrastrukturo objekte ter pomembna logistična središča.

"Rekli smo: Z Rusijo lahko počneš, kar hočeš, le rafinerij ne napadaj, saj to povzroča težave na svetovni ravni," je pred Belo hišo po poročanju BBC dejal Trump. "Lahko bi sklenil številne dogovore, a tega iz nekega razloga nikoli ne stori."

Putinov odposlanec Kiril Dmitrijev je Trumpov odziv označil za "ikoničnega in zgodovinskega" ter dodal, da Ukrajina "potrebuje vodstvo, ki je dejansko usmerjeno v mir".