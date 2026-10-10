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Trump: Čas, da Ukrajina dobi novega predsednika

Washington / Kijev / Moskva, 10. 10. 2026 21.19 pred 19 minutami 2 min branja 7

Avtor:
Ti.Š.
Donald Trump, Vladimir Putin in Volodimir Zelenski

Potem ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obsodil dogovor predsednika ZDA z ruskim predsednikom Putinom glede dobav ruskega dizelskega goriva na svetovni in ameriški trg, se je zdaj oglasil Trump. "Čas je, da Ukrajina dobi novega predsednika," je dejal.

Da bo prodaja naftnih derivatov Rusiji prinesla dodatne prihodke v času, ko nadaljuje napade na Ukrajino, je dogovor med predsednikom ZDA Donaldom Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom glede dobav ruskega dizelskega goriva komentiral ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

"Darila Putinu ne bodo prinesla miru ali kakršne koli koristi civiliziranemu svetu," je zapisal. "Rusija bo dizel 'poplačala' z nadaljnjim terorjem in zahrbtnostjo. Omogočiti Rusiji prodajo naftnih derivatov je naložba v vojno, ki jo je treba končati, ne podaljševati," je opozoril.

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Na njegove besede pa se je danes odzval ameriški predsednik. Dejal je, da Zelenski z nadaljnjim odobravanjem napadov na ruske rafinerije želi le "povzročati težave v svetu". "Bolje bi bilo, da s tem za vraga že preneha," je dodal, nato pa predlagal, da je čas, da Ukrajina "dobi novega voditelja, ki je sposoben skleniti dogovor".

Rusija in Ukrajina sta v zadnjem času še okrepili napade, pri čemer sta se osredotočili na energetsko in prometno infrastrukturo objekte ter pomembna logistična središča.

"Rekli smo: Z Rusijo lahko počneš, kar hočeš, le rafinerij ne napadaj, saj to povzroča težave na svetovni ravni," je pred Belo hišo po poročanju BBC dejal Trump. "Lahko bi sklenil številne dogovore, a tega iz nekega razloga nikoli ne stori."

Putinov odposlanec Kiril Dmitrijev je Trumpov odziv označil za "ikoničnega in zgodovinskega" ter dodal, da Ukrajina "potrebuje vodstvo, ki je dejansko usmerjeno v mir".

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Donald Trump Volodimir Zelenski Ukrajina predsednik Vladimir Putin dogovor dizel

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KOMENTARJI7

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Berbelund
10. 10. 2026 21.31
zdaj se je CBS šele skorajžil in objavil kako so iranci demontirali meriško bazo v kuvajtu v začetku vojne !bela hiša se je zavila v molk !zato pa se je trumpi pokakal in sam sebi in celemu svetu lagal kako je iran na tleh!
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0 0
krENkmet
10. 10. 2026 21.30
Zeleni kokainec ,...vse donacije orožja so za podaljševanje vojne !!!...ko začno američani jamrati glede goriv se vse konča. Mislim, da Rusija in Ukrajina rabita nove vodje in da se ta vojna res konča.
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+0
2 2
Berbelund
10. 10. 2026 21.33
a daj nehaj no a je tako enostavno to?
Odgovori
0 0
anatomija
10. 10. 2026 21.24
Rusija potrebuje novega predsednika . Putin je že 16 let nelegitimen predsednik
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-4
2 6
Berbelund
10. 10. 2026 21.27
zelo malo vas je ki tako mislite !beri tuje forume 90 % ljudi je proti ukronacijem!
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+2
4 2
Berbelund
10. 10. 2026 21.23
zelembač mi ni verjel da bo letel ko ga ne bodo več rabili !
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+6
7 1
ivan res grozni
10. 10. 2026 21.38
Trumpovo mnenje ne menja ukrajinskega predsednika, ki ima celo v vojni še vedno 75 % podporo Ukrajincev. Zavedajo se, da če pade, Rusi okupirajo celo Ukrajino.
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0 0
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