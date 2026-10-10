Trump: Čas, da Ukrajina dobi novega predsednika

Da bo prodaja naftnih derivatov Rusiji prinesla dodatne prihodke v času, ko nadaljuje napade na Ukrajino, je dogovor med predsednikom ZDA Donaldom Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom glede dobav ruskega dizelskega goriva komentiral ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
"Darila Putinu ne bodo prinesla miru ali kakršne koli koristi civiliziranemu svetu," je zapisal. "Rusija bo dizel 'poplačala' z nadaljnjim terorjem in zahrbtnostjo. Omogočiti Rusiji prodajo naftnih derivatov je naložba v vojno, ki jo je treba končati, ne podaljševati," je opozoril.
Na njegove besede pa se je danes odzval ameriški predsednik. Dejal je, da Zelenski z nadaljnjim odobravanjem napadov na ruske rafinerije želi le "povzročati težave v svetu". "Bolje bi bilo, da s tem za vraga že preneha," je dodal, nato pa predlagal, da je čas, da Ukrajina "dobi novega voditelja, ki je sposoben skleniti dogovor".
Rusija in Ukrajina sta v zadnjem času še okrepili napade, pri čemer sta se osredotočili na energetsko in prometno infrastrukturo objekte ter pomembna logistična središča.
"Rekli smo: Z Rusijo lahko počneš, kar hočeš, le rafinerij ne napadaj, saj to povzroča težave na svetovni ravni," je pred Belo hišo po poročanju BBC dejal Trump. "Lahko bi sklenil številne dogovore, a tega iz nekega razloga nikoli ne stori."
Putinov odposlanec Kiril Dmitrijev je Trumpov odziv označil za "ikoničnega in zgodovinskega" ter dodal, da Ukrajina "potrebuje vodstvo, ki je dejansko usmerjeno v mir".
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