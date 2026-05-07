Tujina

Trump: Če se Iran strinja s predlogom, je konec, če ne, jih bomo bombardirali

Washington, 07. 05. 2026 10.35 pred 2 urama 3 min branja 20

Avtor:
M.V.
Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da glede mirovnega sporazuma z Iranom zavzema stališče "počakajmo in bomo videli". Kot je dejal, je od Teherana odvisno, ali se bo strinjal z "zadovoljivim paktom". V nasprotnem primeru bodo ZDA znova začele z bombardiranjem Irana, je dodal.

Ameriški predsednik Donald Trump je za ameriško televizijo PBS dejal, da je imel Washington v zadnjih 24 urah "zelo dobre pogovore" z Iranom, a je dodal, da Teheran "nima roka", da se odzove na ameriški predlog o koncu vojne.

"Smo v dobrem položaju," je Trump povedal novinarjem v Ovalni pisarni. "Trenutno nam gre dobro in dobiti moramo, kar moramo. Če tega ne dobimo, moramo narediti še korak dlje. A ob vsem tem želijo skleniti dogovor. Zelo možno je, da bomo sklenili dogovor," je dodal.

Trump je ponovil, da se je Iran strinjal z njegovo glavno zahtevo, ki je bila, da ne bo imel jedrskega orožja. "Iran ne more imeti jedrskega orožja in ga tudi ne bo imel, in o tem so se med drugim strinjali," je dejal ameriški predsednik, čeprav Teharan, kjer po uradni liniji že tako zavračajo razvoj jedrskega orožja, teh navedb še ni potrdil.

Domnevni sporazum bo vključeval klavzulo o končanju konflikta v Libanonu, poročajo izraelski mediji. Kanal 12 je poročal, da se bo novo premirje razlikovalo od sedanjega v Libanonu, ki je sicer zmanjšalo, a ne ustavilo spopadov. Sporazum bi po navedbah televizijske postaje "končal vojno v celotni regiji, vključno z Libanonom".

ZDA še naprej blokirajo iranska pristanišča

Ameriška blokada iranskih pristanišč, uvedena v začetku aprila, ostaja v veljavi, zadnji napad na tanker pod iransko zastavo v Omanskem zalivu pa je del te operacije.

Ameriški predsednik Donald Trump je prejšnji mesec napovedal, da bodo ameriške sile prestrezale ali obračale ladje, ki plujejo proti iranski obali ali z nje, s ciljem omejiti prihodke Teherana od izvoza nafte in povečati pritisk na državo.

Ameriška letalonosilka George H.W.Bush
FOTO: Shutterstock

Trump je dejal, da je bila blokada uvedena kot odgovor na iranske poteze za omejitev dostopa ladijskega prometa skozi Hormuško ožino, eno ključnih svetovnih pomorskih poti za nafto.

Ameriško centralno poveljstvo (Centcom) je sporočilo, da je bilo v okviru pomorske blokade doslej preusmerjenih skupno 52 ladij. V operaciji sodelujejo vojne ladje, vključno z letalonosilko USS George H. W. Bush, pa tudi letala in ameriško vojaško osebje, nameščeno v regiji.

Vendar vsi ne mislijo, da je Trumpova pomorska blokada Irana prinesla kakršnekoli rezultate. 

Operacija, znana kot "Projekt Svoboda" v Hormuški ožini, ki jo je administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa po samo dveh dneh prekinila, bo verjetno kratkoročno še dodatno zaostrila napetosti na Bližnjem vzhodu, je opozoril nekdanji poveljnik britanske kraljeve mornarice Tom Sharpe.

Sharpe je poudaril, da ni povsem jasno, kaj naj bi operacija dosegla. Dejal je, da se zdi, da je projekt za približno 24 ur "še poslabšal stvari".

"To je ustvarilo veliko napetosti in povečalo možnost napačnih reakcij, vendar se temeljno ravnovesje moči ni spremenilo," je pojasnil Sharpe. Dodal je, da nobena stran ni bila pripravljena popustiti, kar je po njegovem mnenju preprečilo kakršen koli pomemben napredek.

"Lahko bi morda izpluli nekaj ladij pod zračno zaščito, vendar to dolgoročno nikoli ne bi bilo vzdržno," je dejal. Sharpe je tudi poudaril, da tak načrt "ne bi nikoli prepričal pomorskih trgovcev, da je Hormuška ožina varna za plovbo", kar je dodatno podvomilo v učinkovitost same operacije.

Iran zavrača odgovornost za napad na južnokorejsko ladjo v Hormuški ožini

Iran je danes zavrnil odgovornost njegovih oboroženih sil za eksplozijo, ki je v ponedeljek odjeknila na južnokorejski tovorni ladji v Hormuški ožini. Washington trdi, da je ladjo napadel Iran. Južna Koreja pa je po incidentu napovedala, da bo preučila svoje stališče glede sodelovanja v ameriški operaciji v ožini, a so jo ZDA že prekinile.

"V takih okoliščinah lahko vsako neupoštevanje razglašenih predpisov in operativnih realnosti (...) privede do nenamernih incidentov. Odgovornost za takšne posledice nosijo tiste strani, ki nadaljujejo s prevozom ali dejavnostmi na območju, ne da bi ustrezno upoštevale te vidike," je še dodalo veleposlaništvo.

Na južnokorejski tovorni ladji HMM Namu je v ponedeljek odjeknila eksplozija in izbruhnil požar.

KOMENTARJI20

Da se mene pita..
07. 05. 2026 12.42
Dej Melanija,stisn ga že enkrat.
Odgovori
+1
1 0
brezveze13
07. 05. 2026 12.40
kaj ko bi za spremembo enkrat kavboja začel nekdo bombardirati, je pa amerikan, narod totalno poneumljen in obseden da mu je v ponos, ko gre služit vojsko da bo branil državo ki je nobeden ne napada ampak je ravno obratno , kot vojak je za mene naloga da branim svojo državo( ozemeljsko celovitost države) ne pa interese vladajočih elit
Odgovori
0 0
galeon
07. 05. 2026 12.40
Trampku dementnost ne dovoljuje sprejet dejstva, da mu Iran postravlja pogoje, ne obratno. Še en beg iz napadene države, pa še ne dojame, da ne more nikjer zmagat.
Odgovori
+1
1 0
sosed5
07. 05. 2026 12.39
Ce pa si razglasil, sa je konec vojne. Aja, demenca 🤪🤪
Odgovori
+1
1 0
Belbog
07. 05. 2026 12.38
JazsemTi cionisti zmagujejo brez boja ...
Odgovori
0 0
galeon
07. 05. 2026 12.32
Ne ne Trampek. Iran je tebi postavil pogoje, Ti se boš strinjal, ker si že premagan, samo sprijaznit se še ne moreš. Tako kot ste izgubil vse vojne in bežal iz držav, ki ste jih napadli. Se danes si ne upate podpisat kapitulacije z Vietnamom.
Odgovori
+1
1 0
JAZsemTI
07. 05. 2026 12.26
Iran je zmagal…
Odgovori
+2
2 0
vito
07. 05. 2026 12.24
Dementnež ne ve kaj dela...in kje je.
Odgovori
+2
2 0
Roadkill
07. 05. 2026 12.03
Kaj mu ni jasno oranžnemu?
Odgovori
+1
1 0
tornadotex
07. 05. 2026 11.47
Trumpek je trd pogajalec, stare iranske poglavarje uči, kako se danes pogaja...z bombami in izsiljevanjem,po vrhu pa moraš biti še zelo neotesan.
Odgovori
+1
3 2
zvoneti
07. 05. 2026 11.43
Dejte no Trampeta, naredili ste si sramoto, da se ne boste nikoli več pobrali.
Odgovori
-2
1 3
Mens sana
07. 05. 2026 11.41
.............ameriški predsednik je le še senca nekoč spoštovane svetovne velesile, človek, ki gre po stopinjah predhodnika, kognitivno peša, plenica pod obleko, srčno popuščanje napreduje in ta oseba kroji usodo sveta.......................
Odgovori
+0
3 3
Belbog
07. 05. 2026 11.40
AGENDA 2030, če še kdo ne ve..
Odgovori
+0
2 2
totnhem
07. 05. 2026 11.32
Če misliš da si najmočnejši;pa nisi. Sajovič je v jezikanju bolj močan.
Odgovori
-1
2 3
mario49
07. 05. 2026 11.31
Vse to je "umetno" ustvarjeno,vse v tem smislu, da naredijo "bogate" še bolj "bogate", vendar se ali ne zavedajo , najverjetneje NOČEJO razumeti, da so "napadli enega največjih in najstarejših ,imperijev v zgodovini človeštva !
Odgovori
+1
4 3
Petur
07. 05. 2026 11.22
in če se ne strinjajo,je konec pačtrumpa in mogoče Izraela...
Odgovori
+0
3 3
asdfghjklč
07. 05. 2026 11.14
Te glavorezce na oblasti je trrba eliminirati, prej ne bo mira nikoli na bv.
Odgovori
-1
7 8
Wolfman
07. 05. 2026 11.04
To so pogoji Izraela, Trump je le poštar temu! Ne pozabit, da je Trump prisegel temu zlu in je dolžnik Netanjahuja in Izraela...! Trump je last Izraela, zato ne more več odločati po svoji volji.
Odgovori
+7
11 4
vito
07. 05. 2026 12.26
Tudi po zaslugi epsteinovih doumentov, s katerimi ga nazi-netanyahu izsiljuje!
Odgovori
0 0
