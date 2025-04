Trump čestital možu, ki mu je (nehote) pomagal do zmage

Ameriški predsednik Donald Trump je v telefonskem pogovoru kanadskemu premierju Marku Carneyju čestital za zmago na ponedeljkovih predčasnih volitvah. Kot so sporočili iz Ottawe, sta se voditelja ob tem dogovorila za srečanje v bližnji prihodnosti. Vse do Trumpovih izjav o Kanadi kot 51. zvezni državi ZDA je sicer kazalo na zmago konservativcev, potem pa so kanadski volivci izbrali liberalce s Carneyjem na čelu.

OGLAS

"Predsednik Donald Trump je predsedniku vlade Marku Carneyju čestital za njegovo izvolitev," so sporočili z urada kanadskega premierja. Dodali so, da sta se voditelja strinjala o pomenu sodelovanja med državama, obenem pa sta se dogovorila, da se bosta v bližnji prihodnosti sestala. Kanada je po Carneyjevih besedah pred ključnim trenutkom v zgodovini, ko so se končali stari odnosi integracije z ZDA, kar je označil za tragedijo. Napovedal pa je krepitev odnosov z državami v Evropi in drugod ter zagotovil, da bo Kanada zmagovalka v trgovinski vojni. "Šok zaradi ameriške izdaje smo preboleli, vendar ne smemo nikoli pozabiti lekcije," je dejal Carney v svojem prvem nagovoru volivcem po včerajšnji zmagi.

Mark Carney FOTO: AP icon-expand

Ponedeljkove predčasne volitve v Kanadi so potekale v senci Trumpove trgovinske vojne in njegovih izjav, da bi severna soseda lahko postala 51. ameriška zvezna država. Tudi to je liberalcem pomagalo do zmage, potem ko je še februarja kazalo, da bodo volitve izgubili in da se bo na oblast zavihtela konservativna opozicija.

Do Trumpovih izjav je kazalo na prepričljivo zmago konservativcev

Vse dokler Trump ni začel groziti s prevzemom Kanade in ni začel uvajati carin, je imela konservativna stranka pod vodstvom 45-letnega Pierra Poilievra v anketah sicer več kot udobno prednost za zmago na izrednih volitvah, saj so liberalno stranko pod vodstvom premierja Justina Trudeauja, Carneyjevega predhodnika na položaju, volivci krivili za stagnacijo gospodarske rasti, visoko inflacijo in visoke cene.

Kanadske volitve FOTO: AP icon-expand

Konservativna stranka je tako v začetku leta v anketah imela več kot 20-odstotno prednost pred liberalno. Nato pa je Trump začel govoriti o Kanadi kot 51. zvezni državi ZDA. Čeprav se je Poilievre nemudoma odzval in Trumpa pozval, naj drži roke stran od Kanade, je bilo prepozno. Kanadski volivci so potegnili preveč vzporednic med njim in ameriškim voditeljem. Carneyjev tekmec Poilievre je želel namreč zmanjšati priseljevanje v državo in zmanjšati vlado, podpira kulturno vojno, prepira se z mediji, obožuje kriptovalute. Za kanadske volivce, za katere je trenutno največja grožnja Trump, ki je odnose nato dokončno pokvaril še z uvedbo carin, je bilo vse skupaj preveč.