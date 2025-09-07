Trump: Chicago bo kmalu ugotovil, zakaj se imenuje ministrstvo za vojno

Ameriški predsednik Donald Trump je v sobotni objavi zagrozil, da bo proti Chicagu uporabil svoje ministrstvo za vojno, kot se zdaj uradno imenuje ministrstvo za obrambo.

"Chicago bo kmalu ugotovil, zakaj se imenuje ministrstvo za vojno," je Trump zapisal na Truth Social.

Ob tem je objavil sliko, ki jo je ustvarila umetna inteligenca in prikazuje Trumpa v kavbojskem klobuku, uniformi ameriške vojske in pilotskih sončnih očalih, na kateri vojaški helikopterji letijo nizko nad obzorjem Chicaga v plamenih. Na sliki je tudi napis "Chipocalypse Now", kar spominja na film o vietnamski vojni iz leta 1979 Apokalipisa zdaj.

"Obožujem vonj po deportacijah zjutraj," se glasi še eden od zapisov, ki namiguje na znani citat iz omenjenega filma o vonju po napalmu.