Trump: Chicago bo kmalu ugotovil, zakaj se imenuje ministrstvo za vojno

Ameriški predsednik Donald Trump je v sobotni objavi zagrozil, da bo proti Chicagu uporabil svoje ministrstvo za vojno, kot se zdaj uradno imenuje ministrstvo za obrambo.
"Chicago bo kmalu ugotovil, zakaj se imenuje ministrstvo za vojno," je Trump zapisal na Truth Social.
Ob tem je objavil sliko, ki jo je ustvarila umetna inteligenca in prikazuje Trumpa v kavbojskem klobuku, uniformi ameriške vojske in pilotskih sončnih očalih, na kateri vojaški helikopterji letijo nizko nad obzorjem Chicaga v plamenih. Na sliki je tudi napis "Chipocalypse Now", kar spominja na film o vietnamski vojni iz leta 1979 Apokalipisa zdaj.
"Obožujem vonj po deportacijah zjutraj," se glasi še eden od zapisov, ki namiguje na znani citat iz omenjenega filma o vonju po napalmu.
Po poročanju tujih tiskovnih agencij ni jasno, ali Trumpova objava pomeni resno grožnjo mestu Chicagu.
JB Pritzker, demokratski guverner Illinoisa, kjer se Chicago nahaja, je izrazil ogorčenje nad Trumpovo objavo. "Predsednik Združenih držav grozi z vojno ameriškemu mestu. To ni šala. To ni normalno," je na družbenem omrežju X zapisal guverner in zatrdil, da se Illinois "ne bo pustil ustrahovati namišljenemu diktatorju".
Župan Chicaga Brandon Johnson pa je v luči Trumpovih groženj dejal, da je to "pod častjo našega naroda" in opozoril, da želi Trump "okupirati naše mesto in kršiti našo ustavo", poroča nemška tiskovna agencija dpa.
Trump v zadnjih tednih zaostruje grožnje Chicagu. Pred dnevi je tako dejal, da bo kmalu rešil problem kriminala v Chicagu, s čimer naj bi nakazal, da bo po Washingtonu morda kmalu nacionalno gardo napotil tudi v to mesto na severu ZDA, ki ga je označil za najbolj nevarno mesto na svetu.
Njegove grožnje so v Chicagu sprožile proteste. V soboto se je na ulicah zbralo na tisoče ljudi, ki so nosili transparente z napisi Ustavite ta fašistični režim! in Ne Trumpu, ne vojakom.
Tudi v prestolnici Washington, kjer je Trump avgusta razglasil izredne razmere zaradi kriminala in tja napotil nacionalno gardo, se je v soboto na protestnem shodu zbralo na tisoče ljudi, udeleženci pa so zahtevali končanje "okupacije".
Ob Chicagu je Trump zagrozil z napotitvijo vojske tudi v Baltimore, New York in po novem tudi v New Orleans, pri čemer trdi, da gre za boj proti kriminalu v mestih, ki jih obvladujejo "nesposobni" demokrati.
Trump je že junija poslal nacionalno gardo na ulice Los Angelesa, kar je zvezni sodnik v torek razglasil za kršitev zvezne zakonodaje.
