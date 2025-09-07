Svetli način
Tujina

Trump: Chicago bo kmalu ugotovil, zakaj se imenuje ministrstvo za vojno

Washington, 07. 09. 2025 13.01 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , K.H.
150

Ameriški predsednik Trump je v soboto sprožil politični vihar, ko je z objavo na omrežju Truth Social namignil na morebitno posredovanje vojske v Chicagu. To je naletelo na kritike župana mesta in guvernerja zvezne države Illinois ter še povečalo napetosti zaradi Trumpovih namer za napotitev vojakov v mesta, ki jih vodijo demokrati.

Protivladni protesti v Chicagu
Protivladni protesti v Chicagu FOTO: AP

Ameriški predsednik Donald Trump je v sobotni objavi zagrozil, da bo proti Chicagu uporabil svoje ministrstvo za vojno, kot se zdaj uradno imenuje ministrstvo za obrambo.

"Chicago bo kmalu ugotovil, zakaj se imenuje ministrstvo za vojno," je Trump zapisal na Truth Social.

Ob tem je objavil sliko, ki jo je ustvarila umetna inteligenca in prikazuje Trumpa v kavbojskem klobuku, uniformi ameriške vojske in pilotskih sončnih očalih, na kateri vojaški helikopterji letijo nizko nad obzorjem Chicaga v plamenih. Na sliki je tudi napis "Chipocalypse Now", kar spominja na film o vietnamski vojni iz leta 1979 Apokalipisa zdaj.

"Obožujem vonj po deportacijah zjutraj," se glasi še eden od zapisov, ki namiguje na znani citat iz omenjenega filma o vonju po napalmu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po poročanju tujih tiskovnih agencij ni jasno, ali Trumpova objava pomeni resno grožnjo mestu Chicagu.

JB Pritzker, demokratski guverner Illinoisa, kjer se Chicago nahaja, je izrazil ogorčenje nad Trumpovo objavo. "Predsednik Združenih držav grozi z vojno ameriškemu mestu. To ni šala. To ni normalno," je na družbenem omrežju X zapisal guverner in zatrdil, da se Illinois "ne bo pustil ustrahovati namišljenemu diktatorju".

Župan Chicaga Brandon Johnson pa je v luči Trumpovih groženj dejal, da je to "pod častjo našega naroda" in opozoril, da želi Trump "okupirati naše mesto in kršiti našo ustavo", poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Trump v zadnjih tednih zaostruje grožnje Chicagu. Pred dnevi je tako dejal, da bo kmalu rešil problem kriminala v Chicagu, s čimer naj bi nakazal, da bo po Washingtonu morda kmalu nacionalno gardo napotil tudi v to mesto na severu ZDA, ki ga je označil za najbolj nevarno mesto na svetu.

Preberi še Trump v Washingtonu oborožil nacionalno gardo, vojsko pošilja v Chicago in Baltimore

Njegove grožnje so v Chicagu sprožile proteste. V soboto se je na ulicah zbralo na tisoče ljudi, ki so nosili transparente z napisi Ustavite ta fašistični režim! in Ne Trumpu, ne vojakom.

Tudi v prestolnici Washington, kjer je Trump avgusta razglasil izredne razmere zaradi kriminala in tja napotil nacionalno gardo, se je v soboto na protestnem shodu zbralo na tisoče ljudi, udeleženci pa so zahtevali končanje "okupacije".

Ob Chicagu je Trump zagrozil z napotitvijo vojske tudi v Baltimore, New York in po novem tudi v New Orleans, pri čemer trdi, da gre za boj proti kriminalu v mestih, ki jih obvladujejo "nesposobni" demokrati.

Trump je že junija poslal nacionalno gardo na ulice Los Angelesa, kar je zvezni sodnik v torek razglasil za kršitev zvezne zakonodaje.

trump chicago zda vojska
Papež za svetnika razglasil 'božjega vplivneža' Carla Acutisa

KOMENTARJI (150)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Audist
07. 09. 2025 14.38
+5
Chicago greznica, na vsakem koraku se mora človek bati za svojo lastnino in življenje, par umorov na dan oni so pa proti posredovanju? Levičarji so proti varnosti in redu
ODGOVORI
5 0
ŠeVednoPlešem
07. 09. 2025 14.45
A ti živiš v Čikagu, da to veš ? Iz prve roke, kot domačin ... :) Načeloma ma Čikago 2,721 milijona prebivalcev, več kot Slovenija ... In dvomim da se v Čikagu dnevno zgodi "par umorov" ? Kje to piše ?
ODGOVORI
0 0
Leonardo R
07. 09. 2025 14.38
+5
Sem bil proti Janši, ker so me mediji oprali. A sedaj vidim, da je edini, ki celo kaj dela za narod.
ODGOVORI
5 0
Andrej4567
07. 09. 2025 14.35
+0
Dobro, a lahko kdo dokaže, da so Janševi predniki Albanci ali pa je to samo izmišljotina? Ker dejansko na netu ni podatkov.
ODGOVORI
1 1
Heprk
07. 09. 2025 14.38
-2
gres v pristino v bolnisnico in najdes podatke
ODGOVORI
0 2
Pedro Lopez
07. 09. 2025 14.43
+1
Ne da zagovarjam Janšo, ampak ne morem verjeti, da eni dejansko nasedate na te bedarije in to celo raziskujete po internetu…🤦🏻🤣
ODGOVORI
1 0
videmc1
07. 09. 2025 14.28
+4
Kokainčkarji so proti zatiranju svobodne trgovine z mamili ...
ODGOVORI
4 0
enajstdvanajst1
07. 09. 2025 14.27
+6
če izžene migrante ima mojglas.... neverjetno kako so se razmnozili po angliji in povsod po evropi.zadnjič ustavili dirko po španiji ....vse izgnati vse kar ni evropsko indija, kitajska rusija.....
ODGOVORI
8 2
Slovenska pomlad
07. 09. 2025 14.29
+3
Kako je lahko Janša v koronskem letu, ko smo bili mi zaprti, uspel pripeljati 32.000 Kosovarjev v Slovenijo?
ODGOVORI
7 4
Antoniozmaj
07. 09. 2025 14.32
+1
slovenska pomlad, ivan je pripeljal svoje brate po krvi. On je potomec albanskih korenin, "zavedni slovenci" janšisti ga pa volijo na volitvah🤣🤣🤣
ODGOVORI
4 3
poper00
07. 09. 2025 14.32
-1
Janez ima toliko sorodnokiov na Kosovu.
ODGOVORI
1 2
proofreader
07. 09. 2025 14.24
+5
Levim nikakor ni jasno, da bi nekateri radi živeli varno, brez neprestane grožnje, da te kdo ubije ali oropa.
ODGOVORI
7 2
Antoniozmaj
07. 09. 2025 14.33
+0
proof..., kolikokrat so te že ubili?
ODGOVORI
2 2
Heprk
07. 09. 2025 14.43
To se tud migrantje vprasajo ko jih zahod napada v niihovih drzavah
ODGOVORI
0 0
tron3
07. 09. 2025 14.21
+2
Včeraj je bilo normalno?? Mal si poglejte slike, ki jih je objavil ta pernati in to zelo dobro v zadnjem tednu!!!
ODGOVORI
3 1
Z O V
07. 09. 2025 14.19
+0
Žal mi je Amerike, državljanska vojna jo čaka...
ODGOVORI
5 5
Heprk
07. 09. 2025 14.43
+1
sem vesel ce bo
ODGOVORI
1 0
Mr Nobady
07. 09. 2025 14.17
+8
USA je bolj na tem da se prej razcepi kot pa Rusija...
ODGOVORI
8 0
ŠeVednoPlešem
07. 09. 2025 14.17
-4
V demokratičnih državah se proti kriminalu bori policija ... Če je policija nesposobna, v kar dvomim, se pač pripelje policiste iz drugih držav, uporabi zvezno policijo itd. Trump ustvarja kaos. In to dela namenoma. Donald ne mara Amerike, sovraži ZDA ... to je očitno
ODGOVORI
6 10
proofreader
07. 09. 2025 14.23
+5
Ampak v ZDA so ponekod na oblasti levičarji, ki policiji ne dovolijo ukrepati. Tožilstvo in sodstvo pa kriminalce spušča na prostost.
ODGOVORI
8 3
cefre
07. 09. 2025 14.24
+4
Morda pa imamo pri nas kakšnega njegovega oboževalca z ravno takimi nagnjenji do Slovencev?!
ODGOVORI
5 1
ŠeVednoPlešem
07. 09. 2025 14.27
+2
KJE ??? so v ZDA "na oblasti levičarji, ki policiji ne dovolijo ukrepati. Tožilstvo in sodstvo pa kriminalce spušča na prostost" Prosim bodi konkreten ! Ne moreš kar pisati vse kar ti pade na pamet ... Daj mi primere, kje se to dogaja ????
ODGOVORI
4 2
lokson
07. 09. 2025 14.40
V vseh "blue" državah. Bo šlo.
ODGOVORI
0 0
Sixten Malmerfelt
07. 09. 2025 14.16
+6
Dony se ne šali...
ODGOVORI
7 1
Leonardo R
07. 09. 2025 14.16
+3
Levi jokajo, ker Trump dela mir v mestu. Nenormalno, kot da hočejo anarhijo.
ODGOVORI
8 5
aghr
07. 09. 2025 14.29
-1
Svečkarji na polno uživajo, da Trumpova politika pospešeno tlakuje pot v Orwellovo 1984 na steroidih.
ODGOVORI
1 2
Bolfenk2
07. 09. 2025 14.13
+8
Ljudstvo je izvolilo Trumpa, ker so siti nasilja migrantskih tolp, katerim levičarji držijo potuho. Tudi v Sloveniji bomo dobili desno vlado, da naredi red na ulicah, v indijanskih naseljih na Dolenjskem in nas umakne iz nore vojne v Ukraini.
ODGOVORI
12 4
cefre
07. 09. 2025 14.26
-1
Pa saj tvoja tako opevana desna vlada je to že imel priložnost narediti kar nekaj krat ampak rezultati so popolnoma enaki kot pri sedanjih- NIČ kot NIČ!
ODGOVORI
1 2
Mr Nobady
07. 09. 2025 14.13
+5
Diši po državljanski vojni...
ODGOVORI
8 3
proofreader
07. 09. 2025 14.13
+0
Ne pozabimo da so bili levi EU poslanci raje doma v Sloveniji pod Janšo kot pa v Bruslju.
ODGOVORI
5 5
sioxxos
07. 09. 2025 14.10
+1
Levičarji se derejo zoper pomoči vojske za ustavitev kriminala po ameriških mestih. Levičarji se derejo za muslimane, ki - kjerkoli postanejo večina - preženejo vse druge vere. Levičarji se derejo proti fašizmu in nacizmu, hkrati pa zagovarjajo cenzuro zoper drugače misleče. Levičarji se zavzemajo za socializem, volijo pa bogate kapitaliste ali kaviar socialiste. Levičarji so proti zasebni iniciativi, hkrati pa dvigujejo davke, da bi pobrali več denarja zasebnikom. Levičarji so virus.
ODGOVORI
11 10
Leonardo R
07. 09. 2025 14.13
+1
V vsaki drzavi so virus. Ja ne razumem kdo je lahko levicar. kot te geji za Palestino...nenormalno. Sami seb skodujejo in nam.
ODGOVORI
8 7
poper00
07. 09. 2025 14.14
+4
Pri tebi je le problem ,da ne veš kdo je levičar,
ODGOVORI
7 3
cefre
07. 09. 2025 14.28
-1
No ja in naj hujši levičarji so spremenili barvo, ampak niso mišljenja!
ODGOVORI
0 1
proofreader
07. 09. 2025 14.08
+1
Varnostne romantike je konec, je rekel Poklukar.
ODGOVORI
4 3
Bolfenk2
07. 09. 2025 14.08
+3
Joj ko bi le bil en takšen Trump slovenski presednik. To bi naredil reda. Dolenjski indijanci bi mirno stali vsakič ko bi v njihovo naselbino prišlo vojaško ali policijsko vozilo.
ODGOVORI
9 6
Magic-G-spot
07. 09. 2025 14.08
+2
Svobodni levaki in Fajonke spet dajejop podporu kriminalu vojnam terorizmu in nasilju.
ODGOVORI
7 5
proofreader
07. 09. 2025 14.07
+4
Vsi govorijo o umoru Ukrajinke, samo večinski mediji je smejo poročati.
ODGOVORI
6 2
ŠeVednoPlešem
07. 09. 2025 14.08
+1
kdo so to "vsi" ? Daj vir informacije
ODGOVORI
4 3
Leonardo R
07. 09. 2025 14.14
+3
Po netu levicar, po netu. Ne tvojimi mediji.
ODGOVORI
4 1
ŠeVednoPlešem
07. 09. 2025 14.16
-2
spletna stran ... kje na netu, "desničar" :)
ODGOVORI
1 3
