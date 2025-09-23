Nato žuga Rusiji, Trump: V primeru vdorov bi morali sestreliti ruska letala

Predsednik ZDA Donald Trump je po srečanju z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim ob robu zasedanja Generalne skupščine ZN v New Yorku dejal, da bi morale članice zveze Nato sestreliti ruska letala, če bi ta vdrla v njihov zračni prostor. Nato je medtem ostro obsodil nedavni vdor ruskih bojnih letal v zračni prostor Estonije in Rusijo opozoril, da bo "uporabil potrebna sredstva", da svoj zračni prostor obvaruje pred kršitvami.

Nato je opozorilo Rusiji poslal, potem ko je podobno kot Poljska pred njo Estonija zahtevala aktivacijo 4. člena, torej nujnega posveta članic. "Rusija naj ne dvomi: Nato in zavezniki bodo v skladu z mednarodnim pravom uporabili vsa potrebna vojaška in nevojaška sredstva, da se bodo branili in odvračali vse grožnje iz vseh smeri," je zavezništvo navedlo v izjavi. Spomnimo, Estonija trdi, da so tri ruska letala MiG-31 v petek za 12 minut brez dovoljenja vstopila v njen zračni prostor, kar pa Rusija zanika.

Vdor ruskih bojnih letal v estonski zračni prostor FOTO: Profimedia icon-expand

Trump: V primeru vdorov bi morali letala sestreliti

Dogajanje je komentiral tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki pravi, da bi morale članice Nata sestreliti ruska letala, če bi ta vdrla v njihov zračni prostor. Ob tem je sicer dejal, da bi bila ameriška podpora zaveznicam v Natu v tem primeru "odvisna od okoliščin", vendar pa ZDA po njegovih besedah "močno podpirajo" severnoatlantsko zavezništvo.

Trumpa so novinarji po srečanju z Volodimirjem Zelenskim vprašali še, ali od njunega zadnjega srečanja v avgustu vidi napredek pri prizadevanjih za končanje vojne v Ukrajini. Odvrnil je, da napredek vidi predvsem v slabem stanju ruskega gospodarstva, ob tem pa je pohvalil ukrajinska prizadevanja v boju proti ruski agresiji. Ameriški predsednik se je po navedbah britanskega BBC sicer ponovno izognil odgovorom na vprašanja o tem, ali verjame, da je ruski predsednik Vladimir Putin kljub nedavnim eskalacijam pripravljen skleniti mir. Dodal je, da bo več povedal "čez približno en mesec". Zelenski se je medtem Trumpu zahvalil za njegova "osebna prizadevanja za končanje vojne" in se pridružil Trumpovemu pozivu evropskim državam, naj prenehajo kupovati rusko nafto.