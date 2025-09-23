Nato žuga Rusiji, Trump: V primeru vdorov bi morali sestreliti ruska letala

Nato je opozorilo Rusiji poslal, potem ko je podobno kot Poljska pred njo Estonija zahtevala aktivacijo 4. člena, torej nujnega posveta članic.
"Rusija naj ne dvomi: Nato in zavezniki bodo v skladu z mednarodnim pravom uporabili vsa potrebna vojaška in nevojaška sredstva, da se bodo branili in odvračali vse grožnje iz vseh smeri," je zavezništvo navedlo v izjavi.
Spomnimo, Estonija trdi, da so tri ruska letala MiG-31 v petek za 12 minut brez dovoljenja vstopila v njen zračni prostor, kar pa Rusija zanika.
Trump: V primeru vdorov bi morali letala sestreliti
Dogajanje je komentiral tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki pravi, da bi morale članice Nata sestreliti ruska letala, če bi ta vdrla v njihov zračni prostor. Ob tem je sicer dejal, da bi bila ameriška podpora zaveznicam v Natu v tem primeru "odvisna od okoliščin", vendar pa ZDA po njegovih besedah "močno podpirajo" severnoatlantsko zavezništvo.
Trumpa so novinarji po srečanju z Volodimirjem Zelenskim vprašali še, ali od njunega zadnjega srečanja v avgustu vidi napredek pri prizadevanjih za končanje vojne v Ukrajini.
Odvrnil je, da napredek vidi predvsem v slabem stanju ruskega gospodarstva, ob tem pa je pohvalil ukrajinska prizadevanja v boju proti ruski agresiji.
Ameriški predsednik se je po navedbah britanskega BBC sicer ponovno izognil odgovorom na vprašanja o tem, ali verjame, da je ruski predsednik Vladimir Putin kljub nedavnim eskalacijam pripravljen skleniti mir. Dodal je, da bo več povedal "čez približno en mesec".
Zelenski se je medtem Trumpu zahvalil za njegova "osebna prizadevanja za končanje vojne" in se pridružil Trumpovemu pozivu evropskim državam, naj prenehajo kupovati rusko nafto.
Trump je namreč v današnjem nagovoru v Generalni skupščini ZN kritiziral države, ki po njegovih besedah financirajo vojno v Ukrajini s kupovanjem ruskih energentov, pri čemer je omenil tako Kitajsko in Indijo kot nekatere članice Nata. Evropo je pozval, naj sledi ZDA in še zaostri sankcije proti Rusiji.
