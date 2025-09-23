Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi se Voyo
Tujina

Nato žuga Rusiji, Trump: V primeru vdorov bi morali sestreliti ruska letala

New York, 23. 09. 2025 20.37 | Posodobljeno pred 45 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , D.L.
Komentarji
18

Predsednik ZDA Donald Trump je po srečanju z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim ob robu zasedanja Generalne skupščine ZN v New Yorku dejal, da bi morale članice zveze Nato sestreliti ruska letala, če bi ta vdrla v njihov zračni prostor. Nato je medtem ostro obsodil nedavni vdor ruskih bojnih letal v zračni prostor Estonije in Rusijo opozoril, da bo "uporabil potrebna sredstva", da svoj zračni prostor obvaruje pred kršitvami.

Nato je opozorilo Rusiji poslal, potem ko je podobno kot Poljska pred njo Estonija zahtevala aktivacijo 4. člena, torej nujnega posveta članic. 

"Rusija naj ne dvomi: Nato in zavezniki bodo v skladu z mednarodnim pravom uporabili vsa potrebna vojaška in nevojaška sredstva, da se bodo branili in odvračali vse grožnje iz vseh smeri," je zavezništvo navedlo v izjavi. 

Spomnimo, Estonija trdi, da so tri ruska letala MiG-31 v petek za 12 minut brez dovoljenja vstopila v njen zračni prostor, kar pa Rusija zanika. 

Vdor ruskih bojnih letal v estonski zračni prostor
Vdor ruskih bojnih letal v estonski zračni prostor FOTO: Profimedia

Trump: V primeru vdorov bi morali letala sestreliti

Dogajanje je komentiral tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki pravi, da bi morale članice Nata sestreliti ruska letala, če bi ta vdrla v njihov zračni prostor.  Ob tem je sicer dejal, da bi bila ameriška podpora zaveznicam v Natu v tem primeru "odvisna od okoliščin", vendar pa ZDA po njegovih besedah "močno podpirajo" severnoatlantsko zavezništvo.

Preberi še Danska premierka: Droni najresnejši napad na infrastrukturo doslej

Trumpa so novinarji po srečanju z Volodimirjem Zelenskim vprašali še, ali od njunega zadnjega srečanja v avgustu vidi napredek pri prizadevanjih za končanje vojne v Ukrajini.

Odvrnil je, da napredek vidi predvsem v slabem stanju ruskega gospodarstva, ob tem pa je pohvalil ukrajinska prizadevanja v boju proti ruski agresiji.

Ameriški predsednik se je po navedbah britanskega BBC sicer ponovno izognil odgovorom na vprašanja o tem, ali verjame, da je ruski predsednik Vladimir Putin kljub nedavnim eskalacijam pripravljen skleniti mir. Dodal je, da bo več povedal "čez približno en mesec".

Zelenski se je medtem Trumpu zahvalil za njegova "osebna prizadevanja za končanje vojne" in se pridružil Trumpovemu pozivu evropskim državam, naj prenehajo kupovati rusko nafto.

Preberi še Trump: Škoda, da mi Združeni narodi niso pomagali rešiti konfliktov

Trump je namreč v današnjem nagovoru v Generalni skupščini ZN kritiziral države, ki po njegovih besedah financirajo vojno v Ukrajini s kupovanjem ruskih energentov, pri čemer je omenil tako Kitajsko in Indijo kot nekatere članice Nata. Evropo je pozval, naj sledi ZDA in še zaostri sankcije proti Rusiji.

Donald Trump Nato Rusija Ukrajina Volodimir Zelenski
Naslednji članek

Poskus atentata na Trumpa: Ryan Routh spoznan za krivega

Naslednji članek

Pirc Musarjeva v Generalni skupščini ZN: Ustaviti moramo genocid v Gazi

KOMENTARJI (18)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tenma
23. 09. 2025 21.58
Še dražje bo... Nekdo mora plačati in to bodo navadni ljudje.
ODGOVORI
0 0
anatomija
23. 09. 2025 21.58
+0
Ukrajina sedaj skoraj ne uporablja Flamenge . Dajejo jih na kupček in ko bo zima bodo Rusom vrnili za vso Uničeno infrastrukturo . Ruse bo zeblo veliko bolj kot Ukrajince . Ne verjamem , da imajo rusi dovolj rezervnih delov za uničene termoelektrarne in večina generatorjev ima vojska . Mrzlo bo v Moskvi
ODGOVORI
1 1
periot22
23. 09. 2025 21.52
-4
Natovih hlapci!
ODGOVORI
0 4
Animal_Pump
23. 09. 2025 21.59
Kaj kruliš....baje...rusi ne letajo po NATO državah. Tko da...ne bo problemov. V nasprotnem primeru pa...bi rusi ravnali enako...simpl.
ODGOVORI
0 0
anatomija
23. 09. 2025 21.51
+2
Že stokajo Rusofili , da bi rad Trump porinil EU v vojno če sklatijo Ruska letala nad svojim ozemljem. Jih je že strah . vsaka Ruska provokacija se mora takoj kaznovati . Neprestano se hvalijo kako veliko drzajo imajo . Naj ostanejo v njej in jo uničujejo če jim tako paše
ODGOVORI
2 0
Animal_Pump
23. 09. 2025 21.51
+2
Tle se neki duvajo ruskoti...pa s to staro šaro letajo...Po ukrajini...se pa z avioni še po tleh ne upajo vozit...kaj šele po zraku.
ODGOVORI
2 0
periot22
23. 09. 2025 21.50
Sebe naj!!!!!!!
ODGOVORI
0 0
BBcc
23. 09. 2025 21.46
+2
Hitro bo kako letalo oziroma deli padli z Natovega neba.
ODGOVORI
3 1
Animal_Pump
23. 09. 2025 21.40
+4
Tud, če jih sklatijo...rusi ne bodo priznal, da so njihovi. Bodo rekli, da so jih ukrajinci skupaj zlimali...pa vrgli po tleh. Zajet pilot...bi bil pa zihr izdajalec, ki je prestopil na ukrajinsko stran.
ODGOVORI
6 2
Dr.Rugelj
23. 09. 2025 21.37
+0
Vsi se nekaj napihujejo proti Rusiji - proti Izraelu pa nihče nima jajc kaj konkretnega storiti !...
ODGOVORI
4 4
fljfo
23. 09. 2025 21.35
+3
Niso zanalašč...Rusko staro železo nima GPSa
ODGOVORI
6 3
marre
23. 09. 2025 21.35
+0
Drugače pa verjamem, da bodo v Kremlju prišli k pameti, nehali provocirat in pošiljat vojaška letala v zračne prostore drugih držav in do tega sploh ne bo prišlo hehehe..
ODGOVORI
2 2
Hc4life
23. 09. 2025 21.16
-1
Bla bla bla....sam si ne upajo
ODGOVORI
3 4
marre
23. 09. 2025 21.12
+5
Verjetno edina izjava v odkar je predsednik s katero se celo strinjam.. Dokler se to ne bo zgodilo, bo Kremeljska zločinska klika provocirala tedensko, dnevno.
ODGOVORI
6 1
komarec
23. 09. 2025 21.16
-2
Nato si tega ne upa, amen.
ODGOVORI
2 4
marre
23. 09. 2025 21.21
+4
Smešno bo pol poslušat kruljenje in obtožbe prokremeljskih botov, kako "Nato" stopnjuje in hoče vojno..
ODGOVORI
5 1
osservatore
23. 09. 2025 21.09
+0
"Trump: Članice Nata bi morale v primeru vdorov v zračni prostor sestreliti ruska letala". Mirovnik Krump bi rad Evropo porinil v vojno z Rusijo?
ODGOVORI
3 3
TvojLjubečNoviSosedAzilant
23. 09. 2025 20.57
+1
odklenili so, gremo!
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256