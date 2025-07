Trump: Coca Cola bo znova uporabljala trsni sladkor

Vsaka zamenjava visokofruktoznega koruznega sirupa (HFCS) v Coca Coli, ki se prodaja v ZDA, bi pijačo bolj približala recepturi pijače, ki jo ponujajo v drugih državah, vključno z Mehiko in Avstralijo, od kjer kokakolo s trsnim sladkorjem tudi uvažajo nazaj v ZDA. "S Coca Colo smo se pogovarjali o uporabi pravega trsnega sladkorja v kokakoli v ZDA in s tem so se strinjali," je Trump zapisal na družbenem omrežju in se zahvalil Coca Coli ter napovedal, da bo menjava sladkorja dobra poteza.

Coca Cola FOTO: Bobo Pixell icon-expand

Kaj pravi Coca Cola? Podjetje je za AP sporočilo, da ceni Trumpovo navdušenje, več podrobnosti pa da bodo sporočili naknadno. Zamenjava sladkorjev sicer ne bi vplivala na Trumpovo najljubšo pijačo, Diet Coke, ki kot brezkalorično pijačo uporablja aspartam. Navdušenje nad dietno različico kokakole je Trump ovekovečil tudi z namestitvijo rdečega gumba v ovalni pisarni. S pritiskom nanj mu zaposleni namreč prinesejo to pijačo. The New York Times je leta 2018 poročal, da je Trump dnevno popil ducat dietnih kokakol.

Trump s stekleničko dietne Coca Cole FOTO: AP icon-expand