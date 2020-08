Trump dejal, da je španska gripa končala drugo svetovno vojno

"Najbližje temu (pandemiji koronavirusa) je velika pandemija iz leta 1917. Vsekakor je bila grozna stvar, ko je tam umrlo nekje med 50 in 100 milijonov ljudi, verjetno se je zato končala druga svetovna vojna, saj so bili vsi vojaki bolni. To je bila strašna situacija," je na novinarski konferenci dejal ameriški predsednik Donald Trump in s tem nanizal kar nekaj neresnic.

Pandemija španske gripe, o kateri je govoril, je namreč izbruhnila leta 1918. Trajala je dve leti in zgodovinarji ocenjujejo, da je zaradi nje umrlo okoli 50 milijonov ljudi po vsem svetu. Druga svetovna vojna se je začela šele dve desetletji pozneje, leta 1939 z nemško invazijo na Poljsko. Vojna je trajala šest let, končala pa se je, ko so ZDA odvrgle jedrski bombi na japonski mesti Hirošimo in Nagasaki.

Ob Trumpovo izjavo so se obregnili številni uporabniki Twitterja in vnela se je razprava o drugi svetovni vojni. George Takei, igralec serije Star Trek, je denimo spomnil, da smo 9. avgusta obeležili 75-letnico jedrskega bombardiranja Nagasakija, posledično pa je to prineslo grozljiv konec dolge in uničujoče vojne. Ob tem je zapisal še, da so tri dni pred tem, 6. avgusta, v jarku v Hirošimi našli njegovo teto in njenega malčka. Umrla sta zaradi opeklin, ki jih je povzročila prva jedrska bomba v Hirošimi.

"Spominjajte se zgodovine. Ne izkrivljajte je," je poudaril Takei.