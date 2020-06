Trump delil manipuliran video o 'rasističnem malčku'

Ameriški predsednik je na svojem Twitter profilu delil lažni video o "rasističnem malčku", ki je v bistvu zmanipulirana reportaža o prijateljstvu dveh malčkov. Twitter je zato ob njegovi objavi podal opozorilo, da gre za manipuliran posnetek in pojasnil, kakšen je dejanski izvor in ozadje posnetka.

Septembra lani je CNN poročal o simpatičnem posnetku dveh malčkov, ki je krožil po spletu in pogrel srca ljudi. Na njem vidimo prijatelja Maxwella in Finnegana – eden temne in drugi bele polti, ki si sredi New Yorka pritečeta v objem in sta resnično vesela, da se srečata. Nato začneta teči v isti smeri, temnopolti malček pa je od svojega prijatelja nekoliko hitrejši. Ta video so v zadnjih tednih v luči protestov proti rasizmu številni ljudje znova delili po družbenih omrežjih.

Zdaj pa ga je za svojo "propagandno" vojno proti "lažnim novicam" izkoristil in zmanipuliral sam ameriški predsednik Donald Trump. Na svojem Twitter profilu je namreč objavil predelan video, tako da sprva kaže samo kako temnopolti deček teče stran od belopoltega dečka, v ozadju pa je napeta glasba. Video je zmanipuliran tako, da je dodan lažen CNN televizijski napis pod sliko: "Prestrašen malček beži pred rasističnim otrokom. Rasistični otrok je verjetno Trumpov volivec." Nato video "pove", kaj se je v resnici zgodilo in prikaže začetek istega posnetka, ko si malčka pritečeta v objem, ob tem se tudi glasba spremeni v bolj lahkotno. Video se zaključi z besedilom: "Amerika ni problem. Lažne novice so. Če kaj vidite, to povejte. Samo vi lahko preprečite požar lažnih novic." S tem je Trump znova skušal očrniti CNN in opozoriti na lažne novice, čeprav je pogosto prav sam največji podpihovalec lažnih novic.

Ker gre za očitno manipulacijo videoposnetka, z namenom, da prikaže, kot da je CNN napačno poročal o dečkih in enega od njih označil za rasista, je Twitter Trumpovi objavi dodal opozorilo, da gre za manipuliran video. Več novinarjev in urednikov je potrdilo, da je bil televizijski napis na posnetku, ki ga je delil Trump, prirejen in zmanipuliran. Med drugim je v prirejenem zapisu tudi slovnična napaka, saj je beseda "toddler" (malček) zapisana le z eno črko "d" namesto z dvema. Starši malčkov šokirani nad zlorabo posnetka Oglasili so se tudi starši malčkov s posnetka. "Ne more spremeniti tega ljubečega, čudovitega posnetka, za namene širjenja svoje agende," je dejal oče temnopoltega dečka Michael Cisneros. "Nadvse smo šokirani. Trump je to objavil na svojem Twitterju. Vsi vi Trumpovi podporniki, upam, da se vam gnusi njegova uporaba tega lepega posnetka na tak način. Moralo bi se vam," pa je dejala Finneganova mama Erica Russo McKenna.