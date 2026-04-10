Tujina

Trump delil nazoren posnetek umora ženske

Washington , 10. 04. 2026 09.01 pred 53 minutami 2 min branja 49

Avtor:
A.K.
Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je tokrat razburil z objavo nazornega posnetka, na katerem umre ženska. Trumpova objava na Truth Social je še ena v nizu šokantnih videoposnetkov za širjenje strahu pred priseljenci in upravičevanjem množične deportacije.

Videoposnetek, ki ga je posnela nadzorna kamera pred bencinsko črpalko v Fort Myersu, prikazuje moškega, ki s kladivom pretepe žensko, ki naj bi bila prodajalka na bencinski črpalki. To je na svojem družbenem omrežju delil predsednik ZDA Donald Trump. 

Donald Trump poskuša pozornost znova preusmeriti na migracije. Tokrat je objavil nazoren in pretresljiv videoposnetek ženske na Floridi, ki jo je prejšnji teden ubil moški, ki ga je opisal kot nezakonitega priseljenca s Haitija, poroča Guardian. 

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: AP

Trumpova odločitev, da tako grafične in nazorne podobe smrti ženske delil z milijonom svojih sledilcev na Truth Social, kaže na nadaljevanje vzorca uporabe šokantnih videoposnetkov nasilja, ki se pripisuje nelegalnim priseljencem za širjenje strahu pred priseljevanjem in upravičevanjem množične deportacije.

Že v svojem januarskem govoru o stanju v državi, ko je Trump predstavil mater Irine Zarutske, Ukrajinke, ki so jo lani umorili pred kamero v Charlotteu v Severni Karolini, se je osredotočil na krvave posnetke. "Nihče ne bo nikoli pozabil izraza groze na Irininem obrazu, ko je v zadnjih sekundah svojega življenja pogledala svojo napadalko," je dejal Trump. 

Trump je te posnetke poskušal predstaviti tudi kot argument proti priseljevanju, tako da je moškega, rojenega v Severni Karolini, ki so ga aretirali in obtožili umora Zarutske, lažno opisal kot priseljenca. "Pobegnila je brutalni vojni, a jo je ubil okorel kriminalec, ki je bil izpuščen, da ubija v Ameriki, ko je prišel skozi odprte meje," je takrat zavajal Trump.

Štrukelj ponovno izvoljen za predsednika konfederacije sindikatov javnega sektorja

Putin in Zelenski z dogovorom o velikonočnem premirju

KOMENTARJI49

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
CelyCely
10. 04. 2026 10.09
Levičarji so bolj razburjeni zaradi objave, kot zaradi zločina samega. To ni normalno.
Odgovori
+1
3 2
Fluxx
10. 04. 2026 10.13
Samo zaradi zločinca Trumpa, ki še ni za zapahi. Vsak dan pod njegovim vodenjem umirajo otroci pa se ti nič kaj dost ne sekiraš.
Odgovori
0 0
gozdar1
10. 04. 2026 10.09
Mago kar naenkrat skrbi za ukrjince?
Odgovori
-1
1 2
LevoDesniPles
10. 04. 2026 10.08
bogi tisti v nadvratnem balonu vakuma ki še držijo štango istaelcem utelešenemu zlu.... XD
Odgovori
+0
1 1
ŠeVednoPlešem
10. 04. 2026 10.08
Torej državnega terorizma je konec, ker so očitno Iranci pokazali sposobnost uničevati ameriške cilje, baze, letalonosilke, letala, helikopterje, zdaj bodo znova v deželi, ki so jo ustanovili verski, ekonomski in politični migranti, tarča "napačni migranti". Dedek Trumpa je bil migrant, Donald je poročen z ilegalno migrantko iz Slovinije, ki bi morala nazaj v svojo "Ostrijo", potem ko ji je potekla turistična viza,
Odgovori
+0
1 1
Stajerc22
10. 04. 2026 10.05
Ta novica prikazuje situacijo, kot da je je ta morilec zrtev in ga ne smemo izpostavljati?
Odgovori
+3
4 1
Stajerc22
10. 04. 2026 10.04
Resnice se ne sme deliti?
Odgovori
+5
6 1
Wolfman
10. 04. 2026 10.04
Ko bo Trump na vrsti, bo to daleč najbolj gledan posnetek.
Odgovori
-3
1 4
rok1211
10. 04. 2026 10.00
Ima prav in to vas boli.
Odgovori
+5
7 2
proofreader
10. 04. 2026 09.58
Pod Golobom te v Fužinah ustreli policist.
Odgovori
-2
2 4
Tovariš Balki
10. 04. 2026 10.00
Samo če mahaš z nožem.in groziš mimoidočim...pa to
Odgovori
+2
2 0
Pamir
10. 04. 2026 10.04
Pod Trumpom ne rabiš niti noža, dovolj je če mahaš z mobitelom.Janšiti bi kriminalce spustili iz zaporov.
Odgovori
-2
1 3
proofreader
10. 04. 2026 09.57
Iz nekega razloga mediji glorificirajo kriminalce.
Odgovori
+5
5 0
Fluxx
10. 04. 2026 09.56
Koliko otrok umre dnevno zaradi politike Trumpa in njegovega pajdaša Bibija? Bo tam tudi kak posnetek?
Odgovori
+5
10 5
Wolfman
10. 04. 2026 09.54
Kaj pa tista nesrečna 13 letna deklice, ko je bila prisiljena, potem jo je pa Trump še skloftal! A se kdo vpraša, kakšno škodo lahko pvzroči takšna pošast takšni deklini?
Odgovori
+1
5 4
sbštajerec
10. 04. 2026 09.52
Velliko narobe, s tem pa ni nic narobe naj vidi svet Ameriko od blizu, kjer so umori nekaj vsakdanjega. In vsi tisti ki ga podpirate kako je tam cez luzo OK izvolite, imajo krasno zdravstvo nimajo davkov in TV ja ne rabijo, ker jim kar predsenik posreduje grozljivke. WW ce razumete. Napredna civilizacija strelskih pohodov ter hamburgerjev in zavaljenih narcisov. Hvala bom kar doma ali nekje v senci na Slovenskem morju!
Odgovori
+6
8 2
lokson
10. 04. 2026 09.50
Kakšna poročevalska patetika. Za posrat.
Odgovori
+9
11 2
brezveze13
10. 04. 2026 09.48
putin je zakon za trumpa
Odgovori
+4
11 7
Yon Dan
10. 04. 2026 09.45
Gre za ozaveščenje ljudi, migranti morajo vsi tja, od koder so prišli, tudi iz Slovenije. Za vsakega mrtvega, prizadetega so krivi tisti, ki so jih pustili vdreti v države. Vemo da je to politika globoke države, globalisti, ki so jim mar samo njihovi mračni cilji, za ljudi jim je vseeno, uživajo v njihovem trpljenju.
Odgovori
+12
18 6
Protoc
10. 04. 2026 09.42
Kaksno škodo je naredil svetu, ta človek..pa še ni koncal..upam da se mu zgodi karma..tudi naši so naredili škodo Sloveniji poslusati Bruselj, da vabimo migrante in mešamo Slovensko prebivalstvo z drugimi..ki nimajo vojne na svoji zemlji..3generacije in Slovencev več ni.
Odgovori
+7
12 5
SpamEx
10. 04. 2026 09.49
upamo vsak dan da je njegov zadnji. za dobro človeštva in našega planeta
Odgovori
+7
8 1
Protoc
10. 04. 2026 09.55
Po.minusih sodece..Slovenija ne Slovencem..nekoc je bilo, stoj streljal bom..danes pa dobrodošli..imate papirje, ne, ok bomo uredili..kaksno kriminalno kartoteko ste imeli..ahhh ma saj ni vazno..evo novi dokumenti..aja ste cepljeni, ne, ahh ok saj vam.ni treba...to je treba Slo.drzavljanom ko rodijo otroka, ce ne jim socialno poklicejo..aja pa uvozenim je dovoljeno voziti boljse avtomobile, kakor rojeni Slovenci tukaj v Sloveniji..aja pa se Bruselju moramo placati da jih sprejmemo..lahko jih 1% sprejmemo po zakonu..v Sloveniji uvozenih cca 300.000
Odgovori
+3
3 0
CelyCely
10. 04. 2026 10.10
A da bodo napačni ja dobili jedrsko orožje?
Odgovori
0 0
Whippet
10. 04. 2026 09.42
kje se da vidt posnetek?
Odgovori
-1
4 5
SpamEx
10. 04. 2026 09.40
A posnetka kako raketa Tomahawk zadene šolo v kateri je v trenutku umrlo 160 ljudi od tega večina nedolžnih iranskih deklic pa ne deli?
Odgovori
+12
19 7
lokson
10. 04. 2026 09.47
Poglej malo v Sudan, pa potem pametuj.
Odgovori
-4
3 7
Teh90Str25
10. 04. 2026 09.52
sej lahk sam na svojem dvorišču pogleda: umori ICE nedolžnih državljanov...
Odgovori
+2
4 2
CelyCely
10. 04. 2026 10.11
Kdo je dal to šolo v vojaško bazo se vprašaj.
Odgovori
0 0
Teh90Str25
10. 04. 2026 09.38
Hahaha...si predstavljate, da se jim uresniči pobožna (mokra?) želja vseh K.KK in MA.GA podpornikov? VSE priseljence nagnati ven iz ZDA? Torej narediti ZDA spet....avtohtono? Srčno navijam za apače, komanče, siuxe in ostale edine avtohtone prebivalce ZDA
Odgovori
+8
12 4
lokson
10. 04. 2026 09.48
K.K.K, so bili Demokrati. Samo v vednost.
Odgovori
-4
2 6
SpamEx
10. 04. 2026 09.58
lokson kje spiš da te ne ukradejo
Odgovori
0 0
Preobrat: Sean P Spears opustil očetov priimek v podporo mami
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Meryl Streep: Vloga babice je najlepša med vsemi
Meryl Streep: Vloga babice je najlepša med vsemi
Mladoletna hči Jelene Karleuše naj bi si operirala nos
Mladoletna hči Jelene Karleuše naj bi si operirala nos
Ekskluzivno: Kaj se skriva za nasmehom Kaje Casar po finalu šova?
Kaja in Karlo: "Ko bova imela otroke, bova pripovedovala o tem, kako sva se spoznala"
Kaja in Karlo: "Ko bova imela otroke, bova pripovedovala o tem, kako sva se spoznala"
To si je princesa Diana mislila o 'najljubšem' sinu kraljice Elizabete
To si je princesa Diana mislila o 'najljubšem' sinu kraljice Elizabete
8 simptomov menopavze, ki ženskam povzročajo največje preglavice
8 simptomov menopavze, ki ženskam povzročajo največje preglavice
6 žit, bogatih z beljakovinami, za katera še niste slišali
Vedno več držav se sooča z enakim problemom
Vedno več držav se sooča z enakim problemom
Viralni jutranji trend '50 skokov': ali res pospeši metabolizem ali je le še ena spletna iluzija?
Viralni jutranji trend '50 skokov': ali res pospeši metabolizem ali je le še ena spletna iluzija?
Sladkor v krvi morda ne uravnavata samo inzulin in prehrana: presenetljiva vloga rdečih krvnih celic
Sladkor v krvi morda ne uravnavata samo inzulin in prehrana: presenetljiva vloga rdečih krvnih celic
Zavrnili so jo pri več kot 200 službah – težava ni bila v njej, ampak v sistemu zaposlovanja
Poklici, ki kljub umetni inteligenci zagotavljajo prihodnost: kje je vaša prednost?
Poklici, ki kljub umetni inteligenci zagotavljajo prihodnost: kje je vaša prednost?
Ta evropska destinacija beleži kar 236-odstotno rast zanimanja turistov
Ta evropska destinacija beleži kar 236-odstotno rast zanimanja turistov
Odškodnine v zdravstvu: Kdaj gre za medicinsko napako in kdaj za zaplet?
Odškodnine v zdravstvu: Kdaj gre za medicinsko napako in kdaj za zaplet?
Skrivne spolne fantazije: Kako začeti pogovor o tem
Polnite telefon narobe? To so napake, ki jih delamo vsi
Polnite telefon narobe? To so napake, ki jih delamo vsi
Prepozno za uspeh? Pedro Pascal dokazuje, da starost ni ovira
Prepozno za uspeh? Pedro Pascal dokazuje, da starost ni ovira
To so skriti simptomi anksioznosti pri moških – jih prepoznate?
To so skriti simptomi anksioznosti pri moških – jih prepoznate?
Čudovita trata – poznate pravilo treh dni?
Notranji oblikovalci razkrivajo: Te barve naredijo vaš dom prestižen
Notranji oblikovalci razkrivajo: Te barve naredijo vaš dom prestižen
Aprilska ohladitev: kako zaščititi vrt pred mrazom in slano
Aprilska ohladitev: kako zaščititi vrt pred mrazom in slano
Sedem stvari, ki jih je smiselno odstraniti iz dnevne sobe, če želite bolj urejen dom
Sedem stvari, ki jih je smiselno odstraniti iz dnevne sobe, če želite bolj urejen dom
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici
Rahli rogljički, ki se topijo v ustih
Rahli rogljički, ki se topijo v ustih
Torte naših bralcev, ki so popolne za vikend sladkanje
Torte naših bralcev, ki so popolne za vikend sladkanje
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Creed: Rojstvo legende
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
