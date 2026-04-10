Trump delil nazoren posnetek umora ženske

Donald Trump poskuša pozornost znova preusmeriti na migracije. Tokrat je objavil nazoren in pretresljiv videoposnetek ženske na Floridi, ki jo je prejšnji teden ubil moški, ki ga je opisal kot nezakonitega priseljenca s Haitija, poroča Guardian.

Videoposnetek, ki ga je posnela nadzorna kamera pred bencinsko črpalko v Fort Myersu, prikazuje moškega, ki s kladivom pretepe žensko, ki naj bi bila prodajalka na bencinski črpalki. To je na svojem družbenem omrežju delil predsednik ZDA Donald Trump.

Trumpova odločitev, da tako grafične in nazorne podobe smrti ženske delil z milijonom svojih sledilcev na Truth Social, kaže na nadaljevanje vzorca uporabe šokantnih videoposnetkov nasilja, ki se pripisuje nelegalnim priseljencem za širjenje strahu pred priseljevanjem in upravičevanjem množične deportacije.

Že v svojem januarskem govoru o stanju v državi, ko je Trump predstavil mater Irine Zarutske, Ukrajinke, ki so jo lani umorili pred kamero v Charlotteu v Severni Karolini, se je osredotočil na krvave posnetke. "Nihče ne bo nikoli pozabil izraza groze na Irininem obrazu, ko je v zadnjih sekundah svojega življenja pogledala svojo napadalko," je dejal Trump.

Trump je te posnetke poskušal predstaviti tudi kot argument proti priseljevanju, tako da je moškega, rojenega v Severni Karolini, ki so ga aretirali in obtožili umora Zarutske, lažno opisal kot priseljenca. "Pobegnila je brutalni vojni, a jo je ubil okorel kriminalec, ki je bil izpuščen, da ubija v Ameriki, ko je prišel skozi odprte meje," je takrat zavajal Trump.