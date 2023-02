Trump dobil prvo resnejšo tekmico na volitvah 2024: Nikki Haley

Kaj bo z njeno kandidaturo, bo po mnenju analitikov pokazala tudi intenzivnost morebitnih Trumpovih napadov nanjo. Če jo bo zasul s kritikami, bo to pomenilo, da jo jemlje resno, če bo reagiral zmerno, pa naj bi to pomenilo, da jo vidi ob svoji strani. Z bivšim podpredsednikom Mikom Penceom namreč Trump po pričakovanjih ne bo več sodeloval.

Haley je ob napovedi kandidature v tradicionalnem slogu republikanskih kandidatov kritizirala odločevalce v Washingtonu in zatrdila, da je čas za novo generacijo voditeljev. Republikanci v času kandidatur pogosto napadajo Washington, kritike pa običajno izzvenijo, če jim kandidatura uspe.

Današnjemu videoposnetku naj bi v sredo sledil nagovor državljanom v Charlestonu v Južni Karolini, kjer naj bi Haley po pričakovanjih ponovila, da si bo prizadevala za proračunsko odgovornost, zavarovanje državne meje in naslovila vprašanja, ki jih kot prioritete vidijo konservativci.

Kdo je Nikki Haley?

Nimrata Nikki Haley, hči indijskih priseljencev in nekdanja predsednica Nacionalnega združenja lastnic podjetij, je bila sicer prvič izvoljena v predstavniški dom Južne Karoline leta 2004. Šest let pozneje je postala prva guvernerka Južne Karoline in najmlajša guvernerka v ZDA.

Ob imenovanju na položaj veleposlanice ZN leta 2017 so bile to njene edine mednarodne izkušnje. Njena naloga je bila, da v New Yorku izvaja Trumpovo politiko po načelu "Amerika prva". V primeru uspeha na strankarskih volitvah bi postala prva ženska in prva Američanka ali Američan indijskih ali azijskih korenin s predsedniško nominacijo republikanske stranke.