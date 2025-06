Trump: Dogovor s Kitajsko dosežen

"Mi dobivamo 55 odstotkov carin, Kitajska pa 10 odstotkov," je še zapisal Trump in dodal, da so ameriško-kitajski odnosi "odlični".

Predstavniki ZDA in Kitajske so sicer po ponedeljkovih in torkovih pogovorih v Londonu najprej sporočili, da sta se Kitajska in ZDA dogovoril "o okviru za nadaljnji napredek na področju trgovine", ki ga pa ga morata potrditi še Trump in Ši Džinping.

Globalne trgovinske napetosti se po Trumpovem nastopu mandata močno povečale, saj je ameriški predsednik sprožil carinsko vojno proti praktično celotnemu svetu. Še posebej silovita je bila s Kitajsko, a se je sčasoma vsaj nekoliko umirila, trenutno pa velja začasno premirje, med katerim so ZDA carine na kitajski uvoz znižale s 145 na 30 odstotkov, Kitajska pa jih je za ZDA znižala s 125 na deset odstotkov.

Pogovori med drugim potekajo tudi med ZDA in EU, ki ji Trump prav tako grozi z visokimi dodatnimi carinami. Trenutno sicer za uvoz iz večine sveta v ZDA veljajo 10-odstotne splošne carine.