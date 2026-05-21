Trump dosegel eno najbolj kontroverznih politično-pravnih zmag doslej

Predsednik ZDA Donald Trump in Melania Trump sta na pikniku v Beli hiši gostila kongresnike. Prva dama je bila videti vesela, ker so v kongresu potrdili njen predlog, ki otrokom v rejništvu pomaga pri izobraževanju. Dober dan pa je imel tudi njen soprog, ki je po tožbi pravosodnega ministrstva za deset milijard dolarjev v nenavadni poravnavi dosegel, da družina Trump nikoli ne bo tarča davčnih revizij. Ustanovljen pa je tudi sklad, ki Trumpovim zaveznikom omogoča, da terjajo odškodnino, če menijo, da jih je prejšnja vlada po krivici preganjala.