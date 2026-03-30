Tujina

Trump: Dosegli smo spremembo režima, ne izključujem zavzetje otoka Harg

Washington, 30. 03. 2026 06.58 pred 1 uro 2 min branja 24

M.V. STA
Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je ocenil, da se je v Iranu v okviru vojne, ki sta jo proti državi sprožila ZDA in Izrael, že zgodila sprememba režima. Obenem je v pogovoru z novinarji na krovu predsedniškega letala menil, da bosta strani najbrž dosegli dogovor. Po drugi strani pa ne izključuje možnosti zavzetja otoka Harg.

"Spremembo režima smo že imeli," je dejal in se ob tem skliceval na številne vodilne predstavnike iranskih oblasti, ki so bili ubiti v nekaj več kot mesec dni trajajoči vojni.

"Zdaj se ukvarjamo s drugimi ljudmi, kot se je kdorkoli doslej ukvarjal. Gre za povsem drugo skupino ljudi. Tako da se meni to zdi sprememba režima in iskreno povedano, so zelo razumni," je pojasnil v izjavah, ki jih povzema britanski BBC.

Izrazil je tudi prepričanje, da bosta ZDA in Iran najverjetneje dosegla dogovor. "Mislim, da se bomo dogovorili z njimi, sem precej prepričan, mogoče pa se tudi ne bomo," je dejal, potem ko je v zadnjem času večkrat govoril o pogovorih med stranema, v katerih naj bi posredoval Pakistan.

Otok Harg
Od izbruha konflikta je Iran tako rekoč zaprl Hormuško ožino, ključno pot za transport nafte in zemeljskega plina, kar je pognalo cene energentov v nebo. Kot je v nedeljo dejal Trump, se glede tega obeta olajšanje, češ da bo prek ožine lahko kmalu prešlo več tankerjev.

"Dali so nam, mislim, da v znak spoštovanja, 20 ladij nafte, velikih, velikih ladij nafte, ki bodo lahko prečkale Hormuško ožino," je dejal ameriški predsednik in dodal, da bodo pošiljke pot opravile v naslednjih nekaj dneh.

V pogovoru za časnik Financial Times je sicer v nedeljo nakazal možnost, da bi ZDA lahko zavzele iranski otok Harg, ki je glavni izvozni terminal za iransko nafto v Perzijskem zalivu.

"Če sem iskren z vami, je moja najljubša stvar vzeti nafto v Iranu, a nekateri neumni ljudje v ZDA pravijo: 'Zakaj to delaš?' Ampak oni so neumni," je dejal v pogovoru. Ta korak bi po njegovih besedah lahko pomenil prizadevanja za zavzetje otoka Harg.

"Mogoče bomo zavzeli otok Harg, mogoče ga ne bomo. Imamo veliko možnosti," je dejal za časnik in dodal, da bi "to pomenilo, da bi morali biti tam nekaj časa".

Vučić po volitvah in pretepih pred volišči: Zmagali smo 10:0

Izraelska policija prepovedala bogoslužje v baziliki Božjega groba

KOMENTARJI24

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Žmavc
30. 03. 2026 08.31
So naši že obsodili Izrael? Aja... Zdaj je čas za kavo. 🤦
simc167
30. 03. 2026 08.29
jansha in njegova čreda malomožganskih posestnikov sta navdušena.
tech
30. 03. 2026 08.28
Ko poskušam tega Trumpa, si res mislim, da bi morali pred vsakimi volitvami preden se dovoli politikom kandidirat ali dobit mesto ministra poslat na psihološki pregled in kot prve obvezno izločit ljudi brez empatije in narciziste.
dededetox
30. 03. 2026 08.23
Škoda ker je pred leti nastradal samo uhelj od g. Trampa! Če bi takrat bil gospod na strehi bolj precizen, danes ne bi bilo vojn, nafta po normalni ceni, Grenlanci bi živeli mirneje.....
Fluxx
30. 03. 2026 08.23
Trump je zdruzil ljudi po svetu. Neverjetno kaksno moc ima njegova bolna politika. Noben ga ne mara več.
OrangeBud
30. 03. 2026 08.23
Kere laži proizvaja ta medijski aparat pa to je noro kot da nebi imeli interneta in kot da nebi slišali druge strani.. Preverzn dedi je že 10x reku da se pogajajo medtem ko iran trdi da se ne bo pogajal...ravnokar bodo ob letalonosilko ampak po njegovo bo vojna trajala le nekaj dni.. 1 teden max ane.. Pa kašnih 20 tankerjev pa kdo to verjame, kdaj bo evropa pustila da potone ta ukradeni kriminalni otok lažnivcev kriminalcem in otroških posiljevalcev.. Absurd! Epstein files so zunaj pa še vedno je predsednik 🤡 🤪
big_foot
30. 03. 2026 08.22
A ta živi v kakem vzporednem svetu ker spremebe REŽIMA ni. So le drugi ljudje na oblasti z enakim režimom. Ironično pa hotel je spremembo režima v iranu pa kaže da bo imel spremembo režima doma. On bo hitro ob oblast ali pa zamenjan.
MarkoJur
30. 03. 2026 08.19
Ropar nafte!
simc167
30. 03. 2026 08.18
oranžna ogaba
Mens sana
30. 03. 2026 08.18
............naš zet je postal velika sramota celega sveta, poslovna sposobnost je na stopnji 5 letnega otroka..................
Sl0venc
30. 03. 2026 08.16
Naj se Trump yebe. Ker so židi lastniki največjih bank, od katerih države dobivajo proračunske kredite, vlade teh držav ubogajo Ameriko in Izrael. Zato lahko oblast v teh dveh državah dela karkoli. Amerika in Izrael bi morali dobiti večje sankcije kot Rusija.
Tuklaa
30. 03. 2026 08.15
Kak pa je ta model čohjen. Kdo pri bogu ga je volil?
Koronavirusovec
30. 03. 2026 08.15
to je rekel že 4 tedne nazaj, samo 1 teden po začetku vojne
Koronavirusovec
30. 03. 2026 08.16
govorim o zvezi z spremembi režima*
royayers
30. 03. 2026 08.13
ta lik je resno moten.
Ombolo
30. 03. 2026 08.10
Le zakaj otok Harg... ker se od tam odpremljajo ogromne količine nafte. Pohlep je največji greh.
Blue Dream
30. 03. 2026 08.09
igra se Call of duty z resničnimi ljudmi
Hondavfr800f
30. 03. 2026 08.07
Lažnivec, šele začelo se je, sprememba režima? Miroljubnega starčka ubit, na njegovo mesto pa postavit njegovega radikalnega sina? To je tvoja zmaga. Bežat iz baz iz celotnega bližnjega vzhoda,DO DOBRA UNIČENI RADARJI, LETALONOSILKA IN LETALA, TO JE ZATE USPEH? Zavzetje otoka, ali samomor poslanih vojakov. TO JE ZATE USPEH? Res si ubogi na umu.
Julijann
30. 03. 2026 08.05
Vse je odvisno kako bo čutil v kosteh. Potem bo ali za mir ali za vojno.
Mirko papež
30. 03. 2026 08.03
A to je tisti otok na katerega so hodli otroke mučit...iz katerega so epski fajli?
Razsuti Tovor
30. 03. 2026 08.03
Staremu je šla pamet. Evropa pa takoj za njim.
Po 23 letih zakona izvedela presenetljivo resnico: slavna zakonca sta v sorodu
Zvezdnik, ki se izogiba očetovstvu: Njegova hčerka ga še nikoli ni videla
Šest značajskih lastnosti, ki jih imajo prvorojenci
Da, vadba in dojenje gresta skupaj. Kdaj in kako začeti?
Na rdeči preprogi sta nosili popolnoma isto obleko
Dnevni horoskop: Tehtnice čutijo notranji mir, kozorogi potrebujejo odmor
Usnjeno krilo, ki ga lahko nosite letošnjo pomlad
Ali kreatin res pomaga pri moči in mišični masi?
Nočno življenje, alkohol, takosi ob 3. uri. Pri 30 letih je izvedela, da ji srce deluje le še 25 %
Postalo je trend, a ga ne smejo prodajati. Resnica o surovem mleku
Kaj se zgodi v telesu po 24 urah brez hrane?
Spolnost brez pritiska: kako graditi željo v dolgotrajni zvezi
V enem vikendu zapravil 17.300 evrov: oče sedmih otrok danes priznava svojo največjo napako
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
Jedrska energija v EU: Katere države vodijo in zakaj?
Agadir: Sedem dni all inclusive za manj kot 300 evrov
Popoln krog v naravi? Res obstaja – in stoji v Nemčiji
4 letalske napake, zaradi katerih vas drugi potniki ne marajo
Najboljše kardio vadbe za tiste, ki ne marajo teka
Triki za lažji prehod na poletni čas
10 otrok v eni sobi 200 let stare hiše
Bojan Žlebnik: Pri adaptacijah hiš vas čakajo skrite pasti
6 nasvetov arhitektke za uspešno prenovo stare hiše
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
Sladice za nenapovedane obiske: hitre ideje iz shrambe
Le nekaj sestavin in pečica: zajtrk, ki ga boste pripravljali znova in znova
Pozabite na smetano: ta trik s tofujem naredi omake neverjetno kremaste
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Kmetija
Delovna akcija
Priscilla
Spor v družini Beckham
