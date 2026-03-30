Trump: Dosegli smo spremembo režima, ne izključujem zavzetje otoka Harg

"Spremembo režima smo že imeli," je dejal in se ob tem skliceval na številne vodilne predstavnike iranskih oblasti, ki so bili ubiti v nekaj več kot mesec dni trajajoči vojni.
"Zdaj se ukvarjamo s drugimi ljudmi, kot se je kdorkoli doslej ukvarjal. Gre za povsem drugo skupino ljudi. Tako da se meni to zdi sprememba režima in iskreno povedano, so zelo razumni," je pojasnil v izjavah, ki jih povzema britanski BBC.
Izrazil je tudi prepričanje, da bosta ZDA in Iran najverjetneje dosegla dogovor. "Mislim, da se bomo dogovorili z njimi, sem precej prepričan, mogoče pa se tudi ne bomo," je dejal, potem ko je v zadnjem času večkrat govoril o pogovorih med stranema, v katerih naj bi posredoval Pakistan.
Od izbruha konflikta je Iran tako rekoč zaprl Hormuško ožino, ključno pot za transport nafte in zemeljskega plina, kar je pognalo cene energentov v nebo. Kot je v nedeljo dejal Trump, se glede tega obeta olajšanje, češ da bo prek ožine lahko kmalu prešlo več tankerjev.
"Dali so nam, mislim, da v znak spoštovanja, 20 ladij nafte, velikih, velikih ladij nafte, ki bodo lahko prečkale Hormuško ožino," je dejal ameriški predsednik in dodal, da bodo pošiljke pot opravile v naslednjih nekaj dneh.
V pogovoru za časnik Financial Times je sicer v nedeljo nakazal možnost, da bi ZDA lahko zavzele iranski otok Harg, ki je glavni izvozni terminal za iransko nafto v Perzijskem zalivu.
"Če sem iskren z vami, je moja najljubša stvar vzeti nafto v Iranu, a nekateri neumni ljudje v ZDA pravijo: 'Zakaj to delaš?' Ampak oni so neumni," je dejal v pogovoru. Ta korak bi po njegovih besedah lahko pomenil prizadevanja za zavzetje otoka Harg.
"Mogoče bomo zavzeli otok Harg, mogoče ga ne bomo. Imamo veliko možnosti," je dejal za časnik in dodal, da bi "to pomenilo, da bi morali biti tam nekaj časa".
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.